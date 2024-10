Sugarcane, de Julian Brave NoiseCat et Emily Kassie, remporte le Prix du film politique à Hambourg

08/10/2024 – La 32e édition de l’événement, pendant laquelle Jacques Audiard et Andrea Arnold ont reçu le Prix Douglas Sirk, a été marquée par des plaidoyers forts pour plus de liberté et un futur plus souriant

L’état actuel du monde, les conflits intérieurs et les scénarios d’avenir sont des sujets abordés dans plusieurs films primés lors de la 32e édition du Festival du film de Hambourg (26 septembre-5 octobre). Le festival s’est ouvert avec la tragi-comédie française Vache sacrée par Louise Courvoisierqui a tourné son premier long métrage avec des acteurs non professionnels talentueux.

Grâce à l’instauration d’une journée de fête générale, nouveau directeur du festival Malika Rabahallah (voir l’interview) a réussi à porter le nombre d’entrées à 59 000 au total. « Avec plus de 90 % de la capacité [filled] ce jour-là, cette nouvelle initiative a connu un énorme succès dès sa première année », déclare Rabahallah, dont l’équipe a accueilli au total 312 invités venus de 29 pays.

Le lauréat du Prix du public est le documentaire Freiheit im Herzen – Last es uns eilig haben, menschlich zu sein par un cinéaste débutant Roxana Samadi. Dans son film, elle dresse le portrait de femmes iraniennes qui ont manifesté dans les rues de Téhéran et d’Allemagne après la mort de Jina Mahas Amini, 22 ans, arrêtée par la « police des mœurs » en Iran. Les manifestations de jeunes femmes à Téhéran servent également de toile de fond à Mohammed Rasoulofle thriller politique primé de La graine de la figue sacrée .

La célèbre chanteuse iranienne Googoosh a également été arrêtée et n’a pu continuer à se produire que lorsqu’elle a quitté le pays, 20 ans plus tard. L’icône de la pop iranienne est représentée dans le documentaire Googoosh – Fait de feu par Niloufar Taghizadeh. « Nous n’avons pu produire ce film que grâce au soutien de la chaîne ARTE », explique la cinéaste, qui a vu des gens punis et abattus dans les rues lorsqu’elle grandissait en Iran. Pendant ce temps, dans la comédie canadienne Langage universel par Matthieu Rankinle monde à Winnipeg semble avoir été bouleversé parce que tout le monde parle farsi.

Un autre aspect du Canada est abordé dans le documentaire Canne à sucre par Julian Brave NoiseCat et Emilie Kassiequi a enquêté sur les abus physiques et sexuels infligés aux enfants autochtones par l’Église catholique. Le film a remporté le très convoité prix du film politique. Le protagoniste du long métrage ukrainien primé Stène fait un voyage dans le passé, alors qu’il retourne dans son village pour prendre soin de sa mère mourante. Tout en réfléchissant aux décisions qu’il a prises dans sa vie, il est également confronté à l’histoire de son pays.

Un plongeon dans le passé peut aussi réveiller de sombres souvenirs dans les familles, comme le souligne le cinéaste suisse Ramon Zürcher montre dans son drame familial Le moineau dans la cheminée ce qui lui a valu le Critics’ Choice Award. Un autre drame familial se déroule à Haïfa : en Joyeuses fêtes par Scandar Coptiune femme enceinte est prise au milieu. Alors que son petit ami ne veut pas d’enfant, sa mère prépare déjà un grand événement et sa sœur lui propose une séparation. Dans Veinele premier film du cinéaste allemand Chiara Fleischhackerla grossesse provoque des sentiments mitigés chez la protagoniste car elle et son petit ami sont toxicomanes. Néanmoins, elle décide d’assumer la responsabilité de l’enfant à naître et d’elle-même. Veine a reçu le prix de la production cinématographique allemande. Dans Dix-neuf cinéaste italien débutant Giovanni Tortorici dresse le portrait d’un jeune étudiant qui se plonge dans l’art, la musique et la littérature, et qui trouve un pied dans sa solitude.

Filmfest Hamburg a présenté plusieurs films d’animation au programme pour enfants, comme le film d’action-aventure Die Heinzels 2 – Neue Mützen, nouvelle mission par Ute von Münchow-Pohlainsi que les films de Noël Niko – Au-delà des aurores boréales par Kari Juusonen et Le Grand Noël des animaux par Camille Alméras, Caroline Attia Larivière, Ceylan Beyoglu, Haruna Kishi, Natalia Tchernycheva et Olesya Chtchoukina. Le Prix Michel du meilleur film pour enfants et jeunes a été décerné au drame en prise de vue réelle Lars euh MDR par Eirik Saeter Stordahldans lequel une enfant de 11 ans se retrouve dans une position délicate lorsque ses amis commencent à se moquer d’un nouvel élève trisomique.

Un moment fort du Filmfest Hamburg a été la remise du prix Douglas Sirk, décerné au cinéaste français Jacques Audiardqui a montré son mélodrame primé Émilie Pérez . Cinéaste basé à Hambourg Fatih Akin s’est inspiré d’Audiard car il plonge profondément dans l’univers de ses protagonistes. « C’est le meilleur cinéaste », a résumé Akin dans son discours. Andrea Arnold a été un autre récipiendaire du prix. Parmi les invités du Filmfest Hamburg figuraient des réalisateurs tels que Mohammad Rasoulof, Michel Hazanavicius, Josué Oppenheimer, Nora Fingscheidt, Thomas Vinterberg, Christian Schwochow et Ali Samadi Ahadi. «C’était bouleversant de voir autant de réalisateurs, d’acteurs et de cinéastes de renom à Hambourg, tous profitant avec nous de l’atmosphère particulière du festival», conclut Rabahallah.

Voici la liste complète des lauréats du 32e Filmfest Hamburg :

Prix ​​du film politique

Canne à sucre – Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie (Canada/États-Unis)

Prix ​​du choix de la critique

Le moineau dans la cheminée – Ramon Zürcher (Suisse)

Prix ​​​​du Festival international du film de Kiev du cerf scythe Molodist

Stène – Maryna Vroda (Ukraine/Allemagne/Pologne/Slovaquie)

Prix ​​Douglas-Sirk

Jacques Audiard

Andrea Arnold

Prix ​​du cinéma d’art et d’essai

Langage universel -Matthieu Rankin (Canada)

Prix ​​du public de Hambourg

Freiheit im Herzen – Last es uns eilig haben, menschlich zu sein – Roxana Samadi (Allemagne/Iran)

Prix ​​Michel du meilleur film pour enfants et jeunes

Lars euh MDR – Eirik Sæter Stordahl (Norvège)

Prix ​​NDR Jeune Talent

Dix-neuf -Giovanni Tortorici (Italie)

Prix ​​de la coproduction cinématographique internationale

Joyeuses fêtes – Scandar Copti (Palestine/France/Allemagne/Italie/Qatar)

Prix ​​de la production cinématographique allemande

Veine – Chiara Fleischhacker (Allemagne)

Prix ​​de la production télévisuelle allemande

Von uns wird es keiner sein – Simon Ostermann (Allemagne)

Prix ​​spécial pour les formats en série

Délais – Sonja Heiss (Allemagne)