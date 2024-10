Apple TV+ veut une autre dose de Sucre.

Le service de streaming du géant de la technologie a repris une deuxième saison du drame, qui met en vedette Colin Farrell dans le rôle du personnage principal, le détective John Sugar. La première saison a suivi la recherche par John d’une femme disparue – et a révélé un tournant important en fin de saison qui a aidé à préparer le terrain pour la saison deux.

« Cela a été incroyablement excitant de voir le public du monde entier adopter « Sugar » et nous sommes ravis de revenir pour une deuxième saison », ont déclaré les producteurs exécutifs Audrey Chon et Simon Kinberg dans un communiqué. « Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires chez Apple pour leur soutien, notre showrunner Sam Catlin, le brillant Colin Farrell et bien sûr, nos téléspectateurs. Nous avons hâte que John Sugar revienne sur l’affaire.

Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+, a ajouté : « Depuis sa première, le public a été captivé par les mystères et les rebondissements de Sucreavec une performance incroyable de Colin Farrell au centre. Colin, Simon Kinberg, Audrey Chon et toute l’équipe derrière cette série ont brillamment mélangé les genres pour créer une série convaincante à ne pas manquer qui laisse les téléspectateurs deviner, et nous avons hâte de voir où se retrouvera le détective John Sugar dans la saison deux. »

La première saison de la série a débuté en avril et s’est terminée en huit épisodes le 17 mai. La deuxième saison, selon Apple, ramènera Sugar à Los Angeles pour une autre affaire de personne disparue pendant qu’il continue de chercher des réponses sur sa sœur disparue.

Farrell, qui est également producteur exécutif de Sucrepropose actuellement deux séries très médiatisées. Il joue également dans Le Pingouin chez HBO, qui a attiré de larges audiences pour ses deux premiers épisodes.

La première saison de Sugar met également en vedette Kirby, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler et Alex Hernandez. On ne sait pas si l’un d’entre eux reviendra pour la saison deux.

Catline (Briser le mauvais, Prédicateur) sera le showrunner de la saison deux et le producteur exécutif via son Short Drive Entertainment. Chon et Kinberg, qui ont un contrat global avec Apple TV+, sont producteurs exécutifs pour Genre Films avec Farrell, Scott Greenberg et Chip Vucelich. Mark Protosevich a créé la série.