Sugar Grove paiera près de 200 000 $ pour l’accord de séparation de l’administrateur – Shaw Local

SUGAR GROVE – Le coût total de l’accord de séparation de l’administrateur de Sugar Grove, Brent Eichelberger, est de près de 200 000 $, selon les archives.

Le coût total est de 196 398,92 $, Eichelberger recevant un paiement forfaitaire de 117 196,80 $, selon les dossiers obtenus en réponse à une demande de Freedom of Information Act. Le salaire annuel d’Eichelberger avant l’accord de séparation était de 180 779,87 $.

La somme forfaitaire comprend 20 semaines de salaire global, son allocation de voiture, ses vacances, sa maladie et ses heures personnelles dues, selon l’accord de huit pages.

Le reste comprend 62 060,52 $ sur son compte d’épargne-retraite, 12 131,60 $ en rémunération différée, 5 000 $ en frais de services de placement et 10 $ pour la renonciation à ses droits, selon l’accord.

Eichelberger a signé l’accord le 17 décembre et le conseil du village l’a approuvé lors de sa réunion du 20 décembre, selon des documents. La date officielle de séparation est le 1er mars, selon l’accord. Eichelberger restera employé par le village et percevra son salaire jusqu’à la date de séparation. Il recevra son indemnité de départ après le 1er mars, selon l’accord.

Eichelberger avait été administrateur pendant 21 ans. Selon le code du village de Sugar Grove, l’administrateur gère les opérations quotidiennes, supervise et dirige les chefs de département, fait des recommandations aux administrateurs, applique les lois et ordonnances du village, assiste à toutes les réunions, sert de responsable du budget et est responsable de l’administration du budget et programme d’immobilisations.

Invoquant des raisons personnelles, les responsables n’ont pas voulu commenter les raisons de l’accord de séparation et Eichelberger n’a pas répondu à un message vocal demandant des commentaires.

La présidente du village, Jennifer Konen, a déclaré qu’Eichelberger travaillait à distance et était à sa disposition pendant la période de transition vers un nouvel administrateur.

“Le conseil travaille à la création d’une description de poste et à sa publication en 2023”, a déclaré Konen. «Nous allons le diffuser et espérons que nous aurons beaucoup de candidats qualifiés. Il ne participera pas au choix de son remplaçant.

Konen a déclaré qu’il n’y a pas d’administrateur intérimaire, mais les chefs de département du village font un travail supplémentaire pour s’assurer que tout est fait.

L’accord de séparation stipule qu’Eichelberger donnerait sa démission et qu’une fois acceptée par le conseil du village, elle entrerait en vigueur le 1er mars.

L’accord stipule également que le village ne contestera pas son admissibilité aux allocations de chômage.