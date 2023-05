Sugar Grove Chamber accueillera un forum des candidats pour les élections d’avril – Shaw Local

La chambre de commerce de Sugar Grove organise un forum virtuel des candidats pour les candidats aux élections du 6 avril.

L’inscription sera obligatoire pour l’événement, qui aura lieu à 18 h 30 le 9 mars.

Selon un communiqué de presse, le format des questions et réponses n’a pas encore été déterminé.

Les candidats aux courses suivantes devraient participer au forum : administrateur de la protection contre les incendies de Sugar Grove, commissaire du district de Sugar Grove Park, administrateur du district de la bibliothèque publique de Sugar Grove, administrateur du district 516 du Waubonee Community College, greffier du canton de Sugar Grove, superviseur du canton de Sugar Grove, sucre Grove Township Trustee, Sugar Grove Township Highway Commissioner, Sugar Grove Township Community Building Manager, Sugar Grove Township Assessor, Kaneland CUSD 302 Board of Education Trustee, Village of Sugar Grove Trustee et Village of Sugar Grove President.

Lorsque les listes de candidats seront finalisées, la Chambre publiera des informations et des invitations à y assister, indique le communiqué.

Les candidats aux courses contestées sont encouragés à participer.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected]