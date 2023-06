Suga présente V, Jungkook et Jimin au Agust D Tour Day 2 à Séoul, dit « mes frères sont là »

Suga de BTS, qui a attiré l’attention pour son concert solo, a présenté dimanche ses « frères » V, Jungkook et Jimin lors de la tournée Agust D à Séoul, jour 2. La vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on peut entendre Suga dire « mes frères sont là » comme Jungkook, V et Jimin peuvent le faire à son concert. BTS ARMY s’est rendu sur les réseaux sociaux et a exprimé sa joie. L’un des fans a écrit: « vminkook Ils aiment tellement leur Yoongi Poongi… » Le second a dit: « Jimin tient la bombe de l’armée. » Le troisième a dit, « manque namjoon. »

Regarder la vidéo:





jungkook disant « yoongi !! bravo » au micro pic.twitter.com/aIVgF4QdKU– jk vids (lent) (@jjklve) 25 juin 2023

jungkook disant « yoongi !! bravo » au micro pic.twitter.com/aIVgF4QdKU– jk vids (lent) (@jjklve) 25 juin 2023

La quatrième personne a commenté: «C’est génial. Je suis tellement heureux qu’ils soient allés soutenir Suga. Ils se sentent le plus heureux, tristes et fiers. Les aime. » La cinquième personne a mentionné: « Jimin a sa bombe ARMY comme s’il faisait partie de nous aujourd’hui. » Le sixième a dit: « Notre souhait s’est réalisé, je ne peux pas être plus heureux que ce moment, ses petits frères. »

Samedi, la populaire chanteuse coréenne Psy a fait une apparition surprise au concert. Le chanteur de Gangnam Style, Psy a rejoint Suga sur scène, et ensemble ils ont mis le feu à la scène. Psy et Suga ont chanté leur chanson That That.









Pendant le concert, Suga et Psy ont fait équipe et l’excitation des participants a culminé pendant leur performance. Les vidéos du concert sont devenues virales sur Internet. Dès que les vidéos du concert ont refait surface, les fans de BTS du monde entier ont partagé et commenté la visite surprise de Psy. Un internaute a écrit : « Oh mon Dieu cet homme. » Un autre internaute a écrit : « J’ai été tellement excité quand j’ai entendu le rythme de That That ! » L’un des internautes a écrit : « La foule était en feu ce soir karmy chantant mot pour mot. » Un autre internaute a écrit : « Aaaaaaa j’aimerais que Jungkook soit là pour danser sur cette chanson. » Un autre internaute a ajouté : « Acclamations les plus fortes. Je baisse le volume en ce moment. » L’un des fans a écrit : « King, nous t’aimons ».

Lire | Shah Rukh Khan aurait retrouvé le réalisateur de l’un de ses plus grands succès après neuf ans