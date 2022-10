Suga, membre du BTS, rencontre le meneur des Warriors Steph Curry, la star du tennis Naomi Osaka

Suga, membre de BTS, s’est rendu au Japon cette semaine pour regarder les Warriors jouer au basket. Le passionné de basket Suga, alias Min Yoongi, est bien connu. Pendant le match, Suga a rencontré Steph Curry des Golden State Warriors.

Pendant que Suga était présent, une autre star était assise à côté de la cour dans la rangée des célébrités.

Ce n’était autre que la joueuse de tennis Naomi Osaka, connue depuis longtemps pour apprécier le groupe. Elle est allée parler à Yoongi lorsqu’elle était au match de la NBA. Même si leur échange a été bref, il a eu un impact car la professionnelle japonaise a mentionné qu’elle aimait leur chanson, Autumn Leaves.

lol alors j’ai dit à Suga que les feuilles d’automne est une super chanson. pic.twitter.com/1QMeaNPo9m — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 30 septembre 2022





Au milieu des rumeurs de rencontres entre V de BTS alias Kim Taehyung et Jennie de BLACKPINK, de nouvelles photos du couple supposé deviennent virales sur les réseaux sociaux. #KimTaehyung a commencé à devenir tendance après qu’un utilisateur de médias sociaux ait partagé des photos et affirmé que le duo était en rendez-vous pour le déjeuner.

L’une des pages de fans de V s’est rendue sur Twitter et a partagé ces photos avec les légendes : « Photo 1 : Taehyung arrive et Jennie l’attend à l’intérieur. Image 2 : La nourriture est servie. Photo 3 : Jennie mange et Taehyung vérifie son téléphone. Photo 4 : la photo s’intitulait « tu es mon autre moitié ».

Ces photos font le tour des réseaux sociaux. Après la diffusion de ces photos, les fans se sont engagés dans une guerre des mots. L’un d’eux a écrit : « Peut-on ne pas haïr Jennie et V ? Je veux dire que ce n’est pas de leur faute s’ils veulent sortir avec quelqu’un ? Nous ne savons même pas si cela est vrai ou non, mais quel que soit le résultat, nous devons les soutenir. Nous devrions détester celui qui divulgue les photos. Pas sur Jennie et V pls ? »

Les fans de BTS ARMY et BLACKPINK veulent savoir si les rumeurs sont vraies ou s’il s’agit de photos trafiquées qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, HYBE et YG Entertainment ont publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré que “c’est difficile à confirmer car c’est la vie privée de l’artiste”.