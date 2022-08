Suga LIVE de BTS : De l’emplacement du tatouage, de l’habitude du parfum au rejet de la différence d’âge de l’ARMÉE – les révélations de Yoongi qui resteront avec nous pour toujours

BTS membre, rappeur Suga alias Min Yoongi est assez célèbre. C’est une personne silencieuse qui aime travailler dur dans son studio et faire de la musique. Juste au moment où le BTS ARMÉE pensait qu’il y aurait longtemps avant qu’un membre du BTS ne vienne vivre, Suga est passé les saluer et avoir une petite conversation. Il était environ 22 heures à Séoul et il a dit que ARMY lui manquait. Ah, non ? C’est l’une des rares occasions de voir Suga parler de ses sentiments. Eh bien, ce n’est pas tout ce qu’il a dit. La Exécuter BTS le rappeur a partagé du thé et plus encore lors de sa session en direct.

La révélation du tatouage de Suga

Si vous pensiez que Yoongi est le seul qui reste à se faire tatouer, il a lâché la bombe, qu’il a bien fait le tatouage de l’amitié mais qu’il ne le leur révélera pas encore. Au lieu de cela, Suga a confié à BTS ARMY la tâche d’essayer de trouver le tatouage d’amitié sur lui. (Sherlock ARMY, combat!) Suga a déclaré qu’il n’avait jamais eu envie de se faire tatouer de toute sa vie et qu’il n’avait pas l’intention de se faire tatouer. Mais puisque le reste des membres du BTS – RM, Jin, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook en ont eu un, il l’a aussi. Il ne voulait pas avoir de regrets après s’être fait tatouer et n’était donc pas assez confiant. Il n’y a rien de mal à se faire tatouer, a-t-il dit, mais ne souhaite plus se faire tatouer.

Suga et K-drama

Une ARMY a demandé à Suga s’il avait regardé le K-drama, Extraordinary Attorney Woo, il a révélé qu’il n’était pas du genre à se gaver de séries. Mais il a regardé deux épisodes. Il a révélé qu’il le regarderait lentement après la sortie de tous les épisodes. Yoongi, vous trouverez beaucoup d’amateurs de K-drama qui ne peuvent pas regarder une émission en une seule fois.

La visite au théâtre de Suga après trois ans

Min Yoongi a révélé que le dernier film qu’il avait regardé dans les salles était Parasite. Son film récemment regardé est Top Gun 2 de Tom Cruise. Suga a partagé que récemment, il avait regardé beaucoup de vieux films. Parlant de Top Gun Maverick, Suga a déclaré qu’il avait aimé le regarder.

Suga et son parfum préféré

C’est un autre cas où Yoongi vole votre cœur en révélant à quel point l’ARMÉE et leur amour comptent pour lui. Lorsqu’on lui a demandé des recommandations de parfum, le créateur de musique Over the Horizon a déclaré qu’il ne portait pas de parfum et que le seul qu’il utilisait était celui qui lui avait été offert par une ARMY. Suga a refusé de divulguer le nom du parfum en disant qu’il ne l’obtiendrait pas s’il révélait ce nom. C’est aussi vrai parce que, vous ARMY, feriez en sorte qu’il soit en rupture de stock.

Suga rejette la différence d’âge entre les membres de l’ARMY

Une ARMY a demandé à Suga s’il pouvait l’appeler Oppa et qu’il était né en 2010. Suga a rapidement calculé l’âge en disant qu’il aurait alors environ 13 ans. Il se souvient être venu à Séoul quand il avait 13 ans. De plus, il a dit qu’il ne se souciait pas de l’écart d’âge de 17 ans et a demandé à l’ARMÉE de bien réussir à l’école primaire. “Un étudiant devrait être comme un étudiant”, a-t-il déclaré. Plus tard, certains lui ont posé des questions sur l’écart d’âge de 9 ans. Il leur a demandé d’aller à l’université et de bien étudier en rigolant. Quelqu’un a demandé à Suga de faire ses devoirs de vacances d’été et il a partagé qu’il ne ferait pas ses propres devoirs quand il serait à l’école. Suga a partagé qu’il empilerait les devoirs et qu’il ferait tout à la fin.

Suga partage la posture de sommeil de Holly

Tout en parlant à ses fans, Suga a également parlé de son toutou Holly. Le hitmaker de Seesaw et Daechwita a partagé que Holly avait dormi une fois au milieu de son lit et qu’il était tout écrasé dans le coin avec les épaules froissées. Il a partagé que Holly lui marchait dessus tous les jours.

Suga révèle que Run BTS a été supprimé

Suga a partagé qu’une grande partie du contenu de Run BTS avait été supprimé. Il a dit que c’était dommage parce que c’était très amusant. Suga a partagé que l’épisode Run BTS aurait été plus drôle s’il n’avait pas été édité. Hmm, eh bien, c’était toujours amusant et très émouvant pour l’ARMÉE qui a pu revoir les garçons ensemble après 10 mois.

Les malheurs de Suga sur Instagram

ARMY, Suga a partagé qu’il n’était pas bon avec les médias sociaux et qu’il essaierait de publier plus souvent. On a demandé à Suga s’il avait appris à mettre de la musique dans les histoires Instagram. Il avait regardé l’histoire IG de J-Hope et lui avait demandé comment mettre de la musique dans son histoire IG. Ce n’est pas ça, Suga a également dit qu’il n’était pas doué pour prendre des selcas (lisez des selfies, quelqu’un lui a-t-il dit qu’il avait ouvert un piège à soif avec ses selfies il y a quelques jours à peine ?) !

Suga a de nouveau été interrogé sur sa routine de soins de la peau et il a répété qu’il n’en avait pas et n’utilisait qu’une lotion. On a demandé à Suga s’il était avec les membres avant de venir en direct et il a révélé qu’il était avec Jimin avant de venir en direct pour rencontrer l’ARMÉE.