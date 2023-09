Suga de BTS s’enrôle officiellement dans l’armée et écrit une note sincère à l’ARMÉE [Check tweets]

C’est une journée émouvante pour BTS les fans comme Suga s’est enrôlé aujourd’hui pour sa formation militaire obligatoire. Au lieu de 18 mois, la star de la K-pop purgera une peine de 21 mois car il fera des travaux sociaux en raison de sa blessure à l’épaule. Suga sera de retour en 2025 et le groupe au complet se réunira la même année. Jeudi, Suga a écrit une longue et émouvante note à l’intention de l’ARMÉE pour les remercier de leur amour et de leur soutien immenses et pour leur dire au revoir émouvant avant de commencer ses services. Suga serait libéré de l’armée le 21 juin 2025.

Suga fait ses adieux à l’ARMÉE avant son enrôlement militaire

Jeudi, Suga a partagé une note émouvante sur Weverse, une plateforme de médias sociaux créée par l’agence de gestion de talents Hybe de BTS pour que les fans puissent interagir avec leurs stars de K-pop préférées. Dans sa note, Suga a écrit qu’il avait écrit le message pour saluer l’ARMÉE. Il a en outre ajouté qu’il avait pu aller aussi loin dans sa carrière grâce au soutien indéfectible des fans de BTS. Suga a ajouté que le moment était venu pour lui de rejoindre l’armée et qu’il reviendrait peu de temps après avoir sincèrement terminé ses services.

Comme la star de la K-pop sera absente pendant près de 2 ans, il a en outre demandé à ses fans de faire attention aux changements de saisons ; des hivers froids à l’automne. « Restons en bonne santé et retrouvons-nous tous en 2025 ! ARMÉE !!!! Toujours, merci et je vous aime », a écrit le chanteur dans son message.

L’ARMÉE écrit des messages d’adieu à Suga

Peu de temps après le message de Suga, les ARMY se sont tournées vers les plateformes de médias sociaux pour écrire des messages d’adieu émouvants à leur star bien-aimée de la K-pop. Vérifiez les tweets :

« Il n’y a pas besoin de pleurer, tout le monde. Nous avons dit que nous nous reverrons en 2025, n’est-ce pas ? » Moi : si j’ai pleuré pour toi, je t’aime vraiment Min Yoongi Nous t’attendrons Yoongi#SUGA un voyage pic.twitter.com/YX1xegeA5V Kina Yoongi (@Sakina801) 17 septembre 2023

« Il n’y a pas besoin de pleurer, on a dit qu’on se reverrait en 2025, non ??? on l’a promis, non ? Voyons-nous en 2025…! » #SUGAle dernier LIVE avant l’enrôlement militaire..? pic.twitter.com/Bvc8EuMLAb Mises à jour, actualités et graphiques BTS (@_BTSMoments_) 17 septembre 2023

HYBE renouvelle son contrat avec BTS

Pendant ce temps, l’agence de gestion des talents HYBE de BTS a annoncé le 20 septembre qu’elle avait renouvelé son contrat avec l’agence et le label musical Bighit Music et que le groupe resterait ensemble à partir de 2025 et au-delà.

La déclaration officielle de Hybe annonce la résolution du conseil d’administration de renouveler le contrat exclusif de 7 membres de BTS, dont Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Tous les membres devraient signer le contrat après avoir accompli leur service militaire obligatoire en 2025.