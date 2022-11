Suga de BTS brise Internet avec ses dernières photos, Jungkook établit un nouveau record avec la chanson Dreamers

Mercredi, le membre du BTS, Suga, a cassé Internet avec ses dernières photos sur lesquelles on peut le voir en train de peindre. BTS ARMY a réagi aux photos et en un rien de temps, “l’artiste Yoongi Oppa” a commencé à être tendance sur Twitter.

Découvrez les réactions :







Pendant ce temps, Jungkook, membre du supergroupe K-pop BTS, a établi un nouveau record américain et balayé les charts iTunes avec sa chanson de la Coupe du monde Dreamers. Appelé à se produire lors de la cérémonie d’ouverture au Qatar, le chanteur d’Euphoria a fait ses débuts avec la chanson entièrement en anglais dimanche, avant sa performance en direct de la chanson. Dès que la chanson est sortie, elle s’est hissée au sommet des charts iTunes dans de nombreux pays du monde entier, rapporte aceshowbiz.com.

À peine 13 heures après sa première sortie, le single avait déjà atteint la première place des classements iTunes Top Songs dans au moins 102 régions différentes, dont les huit plus grands marchés musicaux du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France, Canada, Australie, Allemagne et Italie. De plus, “Dreamers” a établi le nouveau record de la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA la plus rapide à atteindre la première place du classement iTunes Top Songs aux États-Unis.

La chanson n’a pris que 2 heures et 11 minutes pour arriver en tête du classement, selon le News Herald de Corée du Sud. Jungkook a ensuite interprété “Dreamers” au stade Albaite à Alcor, au Qatar. Au début de la performance en solo, il a été rejoint sur scène par le chanteur qatari Fahad Al Kubaisi à mi-parcours de la chanson.

Vêtu d’une veste noire scintillante, il a montré ses mouvements de danse énergiques avec un groupe de danseurs de secours. “Regardez qui nous sommes, nous sommes les rêveurs / Nous y parvenons, parce que nous y croyons”, chante-t-il dans le single de motivation.

“Regardez qui nous sommes, nous sommes les rêveurs / Nous le réalisons parce que nous pouvons le voir.” Outre Jungkook, qui a été présenté comme l’acteur principal, et Fahad Al Kubaisi, la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde a mis en vedette l’acteur hollywoodien Morgan Freeman, qui a prononcé un discours sur les “émotions qui nous relient tous maintenant”.

Il a ajouté : “Nous nous rassemblons ici comme une grande tribu et la Terre est la tente dans laquelle nous vivons tous.” (Avec les contributions de l’IANS)