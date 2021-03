Un embouteillage maritime est passé à plus de 200 navires vendredi à l’extérieur du canal de Suez et certains navires ont commencé à changer de cap alors que des dragues et des remorqueurs travaillaient pour libérer un porte-conteneurs géant coincé sur le côté dans la voie navigable et perturbant le transport maritime mondial.

Un expert en sauvetage a déclaré que la libération du cargo, l’Ever Given, pourrait prendre jusqu’à une semaine dans le meilleur des cas et a mis en garde contre d’éventuels problèmes structurels sur le navire car il reste coincé.

The Ever Given, propriété de la firme japonaise Shoei Kisen KK, s’est coincé mardi dans un tronçon à une seule voie du canal, à environ 6 kilomètres au nord de l’entrée sud, près de la ville de Suez.

Les dragues ont cessé de retirer le sable autour de la proue du navire et les remorqueurs préparaient une autre tentative de remorquage, a déclaré le lieutenant-général Osama Rabei, chef de l’Autorité du canal de Suez, dans un communiqué vendredi soir. Il n’y a pas eu de mot dans l’immédiat pour savoir s’ils ont réussi à faire bouger le navire de la taille d’un gratte-ciel, et les tentatives précédentes avec des remorqueurs ont échoué.

Une équipe de Boskalis, une entreprise hollandaise spécialisée dans le sauvetage, travaillait avec l’autorité du canal avec des remorqueurs et une drague suceuse spécialisée à bâbord de la proue du cargo. Les autorités égyptiennes ont interdit l’accès des médias au site.

«C’est une opération technique complexe» qui nécessitera plusieurs tentatives pour libérer le navire, a déclaré Rabei dans un communiqué.

Les tentatives plus tôt vendredi pour le libérer ont échoué, a déclaré Bernhard Schulte Shipmanagement, le directeur technique de l’Ever Given.

L’Autorité du canal de Suez a déclaré qu’elle se félicitait de l’aide internationale. La Maison Blanche a déclaré qu’elle avait proposé d’aider l’Égypte à rouvrir le canal. «Nous consultons nos partenaires égyptiens sur la meilleure façon de soutenir leurs efforts», a déclaré la secrétaire de presse Jen Psaki.

Une enquête initiale a montré que le navire s’était échoué en raison de vents violents et a exclu une panne mécanique ou moteur, a déclaré la société. GAC, une société mondiale de transport et de logistique, avait précédemment déclaré que le navire avait subi une panne de courant, mais elle n’a pas précisé.

Bernhard Schulte a déclaré que deux pilotes du canal étaient à bord lorsque le navire s’est bloqué. Un tel arrangement est habituel, mais le capitaine du navire conserve l’autorité ultime sur le navire, selon les experts.

En plus des plus de 200 navires qui attendaient près du canal, plus de 100 navires étaient en route vers la voie navigable, selon la société de données Refinitiv.

Diversions autour de l’Afrique

Anticipant apparemment de longs retards, les propriétaires du navire bloqué ont détourné un navire jumeau, l’Ever Greet, pour se diriger vers l’Afrique à la place, selon les données satellitaires.

D’autres sont également détournés. Le transporteur de gaz naturel liquide Pan Americas a changé de cap dans le centre de l’Atlantique, visant maintenant le sud pour contourner la pointe sud de l’Afrique, selon les données satellitaires de MarineTraffic.com.

Environ 10% du commerce mondial passe par le canal, ce qui est particulièrement crucial pour le transport du pétrole. La fermeture pourrait également affecter les expéditions de pétrole et de gaz vers l’Europe en provenance du Moyen-Orient.

Les marchés pétroliers absorbent la perturbation pour l’instant, a déclaré l’analyste Toril Bosoni.

«Les stocks de pétrole ont diminué, mais ils sont encore relativement importants», a-t-il déclaré à l’Associated Press, ajoutant qu’il pensait que l’impact pourrait être plus prononcé dans le secteur des pétroliers que dans l’industrie pétrolière.

« Nous ne perdons aucun approvisionnement en pétrole, mais cela bloquera les pétroliers plus longtemps s’ils doivent faire le tour », a-t-il déclaré à la pointe de l’Afrique, ce qui représente environ un voyage supplémentaire de deux semaines.

À la Maison Blanche, Psaki a ajouté que les États-Unis voient « certains impacts potentiels sur les marchés énergétiques du rôle du canal de Suez en tant que voie de transit bidirectionnelle clé pour le pétrole. … Nous allons continuer à surveiller les conditions du marché et nous répondra de manière appropriée si nécessaire, mais c’est quelque chose que nous surveillons de près. »

Libérer l’Éternel est «tout un défi» et pourrait prendre cinq jours à une semaine, .Capt. Nick Sloane, un expert en sauvetage maritime qui a dirigé l’effort de grande envergure pour sauver le navire de croisière Costa Concordia en 2012, a déclaré à l’AP.

L’emplacement, la taille et la grande quantité de cargaison d’Ever Given rendent l’opération plus complexe, a déclaré Sloane. L’opération devrait se concentrer dans un premier temps sur le dragage de la berge et du fond marin autour d’elle pour le faire flotter à nouveau, plutôt que sur le déchargement de sa cargaison, ce qui pourrait prendre des semaines.

C’est parce que l’horloge tourne également structurellement pour le navire, a-t-il ajouté.

«Plus cela prendra du temps, plus l’état du navire deviendra pire, car il s’affaisse lentement», a déclaré Sloane, vice-présidente de l’International Salvage Union. «Les navires sont donc conçus pour fléchir, mais pas pour être maintenus à cette position avec un chargement complet de marchandises pendant des semaines à la fois. Ce n’est donc pas une situation facile.

Les entreprises internationales se préparent à l’effet que le blocage du canal aura sur les chaînes d’approvisionnement qui reposent sur des livraisons précises de marchandises. Le ministre des Transports de Singapour, Ong Ye Kung, a déclaré que le port du pays devrait s’attendre à des perturbations.

«Si cela devait arriver, une certaine réduction des stocks deviendrait nécessaire», a-t-il déclaré sur Facebook.

L’arriéré de navires pourrait stresser les ports européens et l’offre internationale de conteneurs, déjà tendus par la pandémie de coronavirus, selon IHS Markit, un groupe de recherche économique. Il a déclaré que 49 porte-conteneurs devaient traverser le canal dans la semaine qui suivait le dépôt de l’Ever Given.

Le retard pourrait également entraîner d’énormes réclamations d’assurance par les entreprises, selon Marcus Baker, responsable mondial de la marine et du fret chez le courtier d’assurance Marsh, avec un navire comme l’Ever Given généralement couvert entre 100 et 200 millions de dollars.

Ceux qui tentent de libérer le navire veulent éviter les complications qui pourraient prolonger la fermeture du canal, selon un responsable égyptien de l’autorité du canal. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.

Le satellite et les photos distribués par les autorités du canal montrent la proue d’Ever Given touchant le mur est, tandis que sa poupe semblait logée contre le mur ouest.

L’Ever Given a été impliqué dans un accident dans le nord de l’Allemagne en 2019, lorsqu’il a heurté un petit ferry amarré sur l’Elbe à Hambourg. Aucun passager n’était à bord du ferry à ce moment-là et il n’y a eu aucun blessé, mais il a été gravement endommagé.

Les procureurs de Hambourg ont ouvert une enquête sur le capitaine et le pilote d’Ever Given, soupçonnés de mettre en danger le trafic maritime, mais l’ont mise de côté en 2020 faute de preuves, a déclaré la porte-parole Liddy Oechtering à l’Associated Press.

Oechtering n’a pas non plus pu dire quelle était la cause de l’accident d’après l’enquête, mais les responsables de l’époque ont laissé entendre que des vents violents auraient pu projeter le cargo lent dans le ferry.