Les adultes atteints de diabète de type 1 devraient effectuer des périodes de récupération aérobiques pour gérer une glycémie élevée après un exercice intense au cours duquel les niveaux de glucose peuvent augmenter, conformément aux directives actuelles de gestion de la maladie. Cependant, cette recommandation n’a jamais été testée empiriquement – ​​et des recherches récentes de l’Université de l’Alberta pourraient offrir une meilleure solution.

« Nous avons désormais plus de connaissances sur la meilleure façon d’empêcher une glycémie trop basse, des recommandations sur la façon d’ajuster l’insuline et la quantité de glucides à prendre, mais nous travaillons toujours sur la période post-exercice », déclare Jane Yardleyprofesseur adjoint à la Faculté de kinésiologie, de sport et de loisirs et au Campus Augustana et professeur agrégé à la Université de Montréal.

Yardley et l’étudiant diplômé Reid McClure, premier auteur de l’article, ont récemment mené une étude pour combler ce manque de connaissances en étudiant l’impact des exercices de résistance à jeun (exercice à jeun) sur l’hyperglycémie post-exercice (glycémie élevée) chez les adultes atteints de diabète de type 1. McClure, maintenant étudiant au doctorat, a effectué toute la collecte de données pour le projet, qui était sa thèse de maîtrise. Les chercheurs ont découvert que même si un refroidissement aérobie peut réduire les niveaux de glucose juste après l’exercice, l’effet ne dure pas longtemps et ne constitue donc pas une solution autonome idéale pour la gestion de l’hyperglycémie.

Une hyperglycémie persistante ou non traitée chez les personnes atteintes de diabète peut entraîner des problèmes de santé tels que des lésions rénales et nerveuses, des maladies oculaires ou une affection appelée acidocétose (qui peut conduire à un coma diabétique). Une hyperglycémie sévère peut même entraîner la mort. Il est donc essentiel de disposer de stratégies de gestion précises et fondées sur des données probantes, souligne Yardley.

Comment l’exercice affecte le glucose

Dans le corps de la plupart des gens, il existe un flux constant de deux hormones appelées insuline et glucagon. L’insuline fait baisser le taux de glucose et le stocke dans les cellules du corps, tandis que le glucagon le récupère dans le foie. Ensemble, ils maintiennent un équilibre, empêchant la glycémie de devenir trop basse ou trop élevée. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ne produisent pas naturellement d’insuline, ce qui rend cet équilibre beaucoup plus difficile. L’exercice complique les choses en raison de la façon dont il modifie la glycémie.

« Lorsque vous commencez à faire de l’exercice, vos cellules aspirent du glucose sans même avoir d’insuline en circulation », explique Yardley. « Donc, ce que votre corps fait naturellement, si votre pancréas fonctionne correctement, c’est laisser votre foie libérer du glucose au rythme où vos cellules l’absorbent. Vous conservez donc toujours un niveau de glucose assez constant.

Les personnes atteintes de diabète de type 1 subissent souvent une baisse de glucose pendant l’exercice lorsqu’elles ont trop d’insuline en circulation. Comparée à l’insuline produite naturellement, l’insuline synthétique reste en circulation plus longtemps.

Dans ce cas, dit Yardley, « vous avez trop d’insuline, vous avez cette absorption supplémentaire due à l’exercice, ce qui fait que le glucose pénètre dans les cellules, et tout cela fait baisser très rapidement le taux de glucose dans le sang », explique Yardley. . « Après l’exercice, nous avons tendance à constater un fort rebond de la glycémie. »

Le glucose commence à grimper et, lorsque le corps brûle les graisses après de nombreux types d’exercices, l’insuline devient également moins efficace.

« Le corps ne stocke plus ce glucose, et même s’il continue de le libérer, il ne pénètre pas dans les cellules. » Et en conséquence, la glycémie augmente.

L’avantage de plusieurs stratégies de gestion

Les participants à l’étude ont fait de l’exercice à jeun dès le matin. Tous les participants ont effectué deux séances d’exercices de résistance identiques, l’une suivie d’une récupération de 10 minutes de faible intensité sur un vélo stationnaire, l’autre de 10 minutes de position assise.

Les chercheurs ont comparé les changements dans la glycémie des participants au cours des deux séances et ont également suivi les résultats sur les glucomètres continus des participants pendant 24 heures après les séances d’exercices.

Ils ont découvert qu’un exercice d’aérobie après une séance d’entraînement ne réduit pas la glycémie pendant longtemps, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une solution autonome idéale pour gérer l’hyperglycémie.

Cependant, corriger l’hyperglycémie induite par l’exercice uniquement avec une dose d’insuline n’est pas non plus la meilleure solution : il peut être difficile de déterminer la dose exacte nécessaire, car le pic de glucose ne provient pas de quelque chose de facilement quantifiable, comme une consommation excessive de glucides. « C’est élevé par rapport à tout ce qui se passe métaboliquement, et vous ne savez pas à quel point vous êtes sensible à cette insuline après l’exercice, donc c’est un peu moins prévisible », explique Yardley.

Les chercheurs proposent que la stratégie de gestion la plus efficace de l’hyperglycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 1 pourrait consister à associer un temps de récupération aérobie à une petite dose d’insuline pour exploiter le meilleur des deux stratégies.

Supprimer les obstacles à l’exercice

Ce n’est un secret pour personne : l’exercice est bénéfique pour un large éventail de problèmes de santé. Cependant, encourager les personnes atteintes de diabète de type 1 à augmenter leur niveau d’activité sans fournir également des recommandations fondées sur des données probantes sur la gestion de leur glycémie ne les prépare pas au succès. Les lignes directrices sur le diabète sont souvent mises à jour, explique Yardley, de sorte que toute nouvelle découverte peut potentiellement façonner les recommandations futures.

« L’exercice et l’activité physique sont extrêmement importants pour tout le monde. Ce que nous essayons de faire, c’est d’éliminer certains obstacles pour les personnes atteintes de diabète de type 1. »