Suella ordonne l’examen de Whitehall Wokery après que Nigel Farage a affirmé que son compte bancaire avait été fermé en raison de ses opinions

SUELLA Braverman a ordonné une enquête sur le fonctionnement du ministère de l’Intérieur au milieu des inquiétudes que les règles de diversité sur le lieu de travail favorisent la culture d’annulation.

Le ministre de l’Intérieur a critiqué aujourd’hui « une grande partie de l’industrie de la diversité, de l’équité et de l’inclusion » comme ayant une « nature sinistre ».

Suella Braverman a ordonné une enquête sur le wokery de Whitehall Crédit : Alamy

Cela survient alors que des documents explosifs hier soir ont révélé l’amitié de Nigel Farage avec Donald Trump et que les attaques contre le roi ont entraîné la fermeture de son compte bancaire.

L’ancien patron du Brexit Party a déclaré que Coutts avait fermé son compte pour des raisons politiques, même s’il disposait de l’argent nécessaire.

Il a affirmé qu’ils avaient dit qu’il avait montré « des commentaires et des comportements qui ne correspondent pas à l’objectif et aux valeurs de la banque ».

Au moins 36 pages de notes d’information montrent que la banque s’est donné beaucoup de mal pour trouver des raisons de couper son compte – en essayant de le lier à la Russie et au déni du changement climatique.

Un porte-parole de Coutts a déclaré: « Notre capacité à répondre est limitée par nos obligations de confidentialité envers les clients.

« Les décisions de fermer des comptes ne sont pas prises à la légère et tiennent compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la viabilité commerciale, les considérations de réputation et les exigences légales et réglementaires.

« Comme le client l’a précédemment confirmé, des arrangements bancaires alternatifs ont été proposés au sein du groupe élargi. »

Ce matin, Suella Braverman, indignée, a fustigé le prétendu scandale.

Elle a déclaré: « Le scandale Coutts révèle la nature sinistre d’une grande partie de l’industrie de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

« Apparemment, quiconque veut contrôler nos frontières et arrêter les bateaux peut être qualifié de » xénophobe « et voir son compte bancaire fermé au nom de » l’inclusivité « .

« Natwest et d’autres entreprises qui ont naïvement adopté ce dogme politiquement biaisé ont besoin d’une refonte majeure.

Mme Braverman a confirmé qu’une enquête sur la culture éveillée au ministère de l’Intérieur sera désormais menée.

Une source proche du ministre de l’Intérieur a déclaré au Sun : « Le ministre de l’Intérieur a récemment ordonné une révision de toutes les politiques de diversité et d’inclusion du ministère de l’Intérieur.

« Une grande partie est toxique, très contestée et ne devrait pas détourner l’attention des missions principales du département d’arrêter les bateaux, de lutter contre la criminalité et d’assurer la sécurité de notre personnel. »

Aux PMQ, Rishi Sunak a dénoncé les banques pour avoir pénalisé les clients en raison de leurs opinions politiques.

Il a déclaré à une salle des Communes bondée: « Ce ne serait pas juste si les services financiers étaient refusés à quiconque exerçait son droit à la liberté d’expression légale.

« Nous sommes en train de réprimer cette pratique en resserrant les règles autour des fermetures de comptes. »

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a également fustigé Coutts, décrivant son traitement de M. Farage comme « absolument honteux ».

« Je n’ai pas besoin d’être d’accord avec tout ce que dit Nigel Farage pour reconnaître que la liberté d’expression est une partie très importante de notre vie domestique », a-t-il déclaré à Sky News.

« Les gens ne devraient pas voir leurs comptes bancaires fermés à cause de leurs opinions politiques ou autres.

« Et les banques ne devraient pas non plus refuser d’ouvrir des comptes sur cette base. »

Le secrétaire à l’Énergie a déclaré qu’il était prêt à introduire de nouvelles lois si nécessaire pour empêcher que le mouvement ne se reproduise.