Suella Braverman veut une “liste de pays sûrs pour expulser les demandeurs d’asile”

Le gouvernement de Rishi Sunak envisage des plans pour accélérer le renvoi des demandeurs d’asile des pays désignés “sûrs” dans le but de lutter contre les traversées de petits bateaux, a-t-on rapporté.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, voudrait relancer une politique du gouvernement néo-travailliste consistant à créer une «liste blanche» de pays jugés sûrs par le ministère de l’Intérieur.

Les demandes d’asile des citoyens de ces pays seraient largement considérées comme non fondées à moins qu’ils ne soient en mesure de fournir des preuves contrastées – sans droit de recours, selon Les temps.

Cependant, une source proche du ministre de l’Intérieur a déclaré ne pas reconnaître le rapport et qu’une politique dite de “liste blanche” n’était pas en cours d’élaboration.

Le journal a affirmé que la liste inclurait l’Albanie, qui représentait un peu plus d’un tiers des personnes détectées traversant la Manche au cours des neuf premiers mois de l’année.

Les plans rapportés imiteraient une politique du New Labour du début des années 2000, dans laquelle les demandeurs d’asile de certains pays verraient leurs demandes traitées en moins de 10 jours.

Les migrants arrivant dans de petits bateaux depuis l’un des pays jugés sûrs seraient détenus au site de traitement de Manston dans le Kent ou dans d’autres centres d’accueil, car leurs demandes d’asile sont accélérées.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué: «Nous avons clairement indiqué que nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour décourager la migration illégale, y compris le renvoi dans leur pays d’origine de ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni.

“Nous renvoyons les personnes qui viennent illégalement au Royaume-Uni par le biais d’un mélange d’accords de retour formels et informatifs avec un certain nombre de pays, et nous cherchons toujours des moyens d’accélérer les renvois et d’améliorer nos processus de retour avec d’autres pays.”

Cela fait suite à la pression d’un groupe de 50 députés conservateurs qui ont proposé un “rejet sommaire” des demandes d’asile des demandeurs de pays sûrs – ainsi qu’un plan visant à renvoyer tous les demandeurs d’asile victimes de la traite ou “victimes” de l’esclavage moderne.

Le groupe – dirigé par les anciens ministres du cabinet David Davis, Liam Fox et Esther McVey – affirme que cette décision serait une solution «de bon sens» à la crise des petits bateaux traversant la Manche.

“Si vous prétendez que vous avez été victime de la traite involontairement, alors la solution la plus simple et la plus sensée est sûrement de corriger cela et de vous ramener chez vous ?” a soutenu l’ancien secrétaire du Brexit.

Les derniers chiffres, qui ont été publiés par le Home Office, montrent qu’il y a eu 33 029 arrivées de petits bateaux au Royaume-Uni de janvier à septembre de cette année. Sur ce total, 11 241 (35 %) étaient des ressortissants albanais.

Les Albanais représentaient près de la moitié des personnes détectées effectuant la traversée dans de petites embarcations de juillet à septembre, selon le gouvernement.

“Nous apprécions notre communauté albanaise au Royaume-Uni et continuons d’accueillir les Albanais qui voyagent légalement au Royaume-Uni et contribuent à la société britannique”, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

«Cependant, cette année, nous voyons un grand nombre d’Albanais risquer leur vie et effectuer des voyages dangereux et inutiles vers le Royaume-Uni par des moyens illégaux, ce qui exerce une pression supplémentaire sur notre système d’asile.

“Avec la coopération du gouvernement albanais, nous profitons de chaque occasion pour intercepter le travail des gangs criminels organisés et des passeurs, et accélérons l’expulsion des Albanais sans droit d’être au Royaume-Uni.”

Mais le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré que le gouvernement britannique “cessait de discriminer” les Albanais pour “excuser les échecs politiques”.

Mme Braverman a récemment admis que le gouvernement n’avait “pas réussi à contrôler nos frontières” – mais a blâmé les migrants et les passeurs pour le surpeuplement du centre de traitement controversé de Manston.

« Je vous dis qui est en faute. C’est très clair qui est en faute. Ce sont les gens qui enfreignent nos règles, viennent ici illégalement, exploitent les personnes vulnérables et essaient de réduire la générosité du peuple britannique », a-t-elle déclaré.