Suella Braverman va interdire aux délinquants sexuels de changer de nom ou de sexe

Suella Braverman s’apprête à interdire aux délinquants sexuels de changer de nom ou de sexe dans le but de renforcer les règles relatives au registre des infractions sexuelles.

La ministre de l’Intérieur devrait profiter de son discours lors de la conférence conservatrice à Manchester pour promettre une nouvelle législation visant à combler une lacune permettant aux prédateurs d’éviter d’être détectés.

Les délinquants sexuels enregistrés qui changent de nom sont censés en informer la police locale dans les trois jours – mais ont pu utiliser une échappatoire pour échapper au Service de divulgation et d’interdiction (DBS).

Les détails conservés par des agences telles que le HMRC, le ministère du Travail et des Pensions, le bureau des passeports et l’agence des permis de conduire et des véhicules seront désormais partagés avec le DBS. Et la législation garantira que tout délinquant sexuel qui modifie ses informations personnelles ou son sexe sera poursuivi.

La députée travailliste Sarah Champion s’est dite « soulagée » par le projet du gouvernement d’adopter un changement de loi qu’elle réclame depuis trois ans. « Il est extrêmement frustrant qu’il ait fallu si longtemps au gouvernement pour agir. »

Pendant ce temps, Mme Braverman a déclaré que son affirmation selon laquelle le multiculturalisme avait échoué lors d’un discours controversé aux États-Unis la semaine dernière avait été mal interprétée.

Le ministre de l’Intérieur a attaqué le « dogme erroné » du multiculturalisme, affirmant qu’il avait « échoué », avec des communautés vivant des « vies parallèles ».

S’exprimant avant son discours à la conférence, elle a déclaré : « Mes commentaires ont été quelque peu mal interprétés. Nous avons tellement de raisons d’être fiers. Nous avons une grande société multiethnique et dans de nombreuses régions de notre pays, l’intégration a fonctionné.

Suella Braverman a affirmé que les commentaires sur le multiculturalisme étaient « mal qualifiés » (Fil PA)

Mme Braverman a ajouté : « Mais il existe également de nombreuses villes du Royaume-Uni où ce n’est pas le cas et où les communautés vivent des vies parallèles. Ils viennent de l’étranger, ils n’apprennent pas la langue. Ils n’adhèrent pas aux valeurs britanniques et ne participent pas à la vie britannique… nous ne devons pas avoir peur de le dénoncer et c’est mon travail.»

Les collègues du cabinet Jeremy Hunt, Kemi Badenoch et James Cleverly se sont tous distanciés de ses remarques lors de la conférence conservatrice.

Mme Braverman a également déclaré que les femmes trans « n’ont pas leur place dans les services pour femmes » des hôpitaux, après que le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a annoncé des propositions visant à donner aux hommes et aux femmes le droit d’être soignés dans des services partagés uniquement par des personnes de leur propre sexe biologique.

Pendant ce temps, le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, annoncera son intention d’introduire la « loi de Jade » – afin que les parents reconnus coupables du meurtre de l’autre parent aient le droit de voir leurs enfants leur être enlevés.

Les mesures portent le nom de Jade Ward, qui a été poignardée et étranglée par son partenaire Russell Marsh. Bien qu’elle purge actuellement au moins 25 ans de prison pour son meurtre, Marsh conserve ses droits parentaux et les parents de Jade font campagne pour que cela change.

M. Chalk devrait également annoncer que l’attente légale placée sur les juges de prononcer des ordonnances de perpétuité s’appliquera rétrospectivement à ceux qui ont déjà commis le crime mais qui n’ont pas encore été condamnés.

Concernant le changement de la loi de Jade, la secrétaire à la Justice a déclaré que l’affaire et la « campagne d’action » menée par sa famille ont révélé une injustice dans notre système de justice familiale, une injustice que nous nous engageons à réparer ».

Il a ajouté : « Les meurtriers qui tuent leur partenaire ne devraient pas pouvoir manipuler et contrôler leurs enfants derrière les barreaux – c’est pourquoi nous ajustons la loi pour protéger les familles de ce comportement épouvantable. »

Le ministère de la Justice (MoJ) affirme que cela garantira que les enfants seront protégés contre le fait que leur parent restant ait son mot à dire dans leur vie, et qu’ils ne partent pas en vacances à l’étranger dans l’école qu’ils fréquenteront.