Suella Braverman supprime les règles d’asile phares de Priti Patel parce que les siennes sont « plus fortes »

Suella Braverman supprime certaines des règles phares de Priti Patel en matière d’asile après moins d’un an de fonctionnement, le gouvernement affirmant que son nouveau projet de loi est « considérablement plus fort ».

Dans une déclaration écrite discrètement publiée sur le site Web du Parlement jeudi après-midi, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que les autorités cesseraient d’accorder aux réfugiés des droits différents en fonction de la manière dont ils sont arrivés au Royaume-Uni.

Il a affirmé que le pouvoir n’était plus nécessaire car le nouveau projet de loi sur la migration illégale serait un « moyen considérablement plus puissant » pour décourager les traversées en petits bateaux.

Mais L’indépendant comprend que la politique a encore ralenti les décisions d’asile, en contradiction avec l’engagement de Rishi Sunak de résorber une partie de l’arriéré d’asile d’ici la fin de cette année.

Une action en justice a également été lancée par plusieurs demandeurs d’asile concernés, qui ont fait valoir que la politique équivalait à une discrimination illégale et à une violation de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés.

L’un des avocats impliqués dans l’action en justice a déclaré L’indépendant il s’attendait à ce que tous les cas soient maintenant réglés, dans un « énorme gaspillage de l’argent des contribuables ».

« Il semble vraiment qu’ils proposent ces divers plans irréfléchis qui sont adoptés par la loi, puis ils proposent quelque chose d’encore plus draconien », a-t-il ajouté.

«Ils ne savent pas que c’est légal, alors ils attendent des contestations judiciaires, voient comment cela se passe, puis passent à autre chose. Et entre-temps, un tas de personnes vulnérables sont laissées dans les limbes. »

Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’intérieur du parti travailliste, a accusé le gouvernement d’avoir « glissé l’annonce » d’une manière conçue pour éviter la publicité.

« Il s’agit d’une condamnation accablante du projet de loi phare des conservateurs sur l’immigration et de tout leur bilan sur les petits bateaux, et montre que les ministres n’ont aucune idée de ce qu’ils font », a-t-elle ajouté.

Les lois controversées ont été créées par la loi sur la nationalité et les frontières et sont entrées en vigueur le 28 juin 2022.

Rishi Sunak dit qu’il « ne se reposera pas » tant que les petits bateaux ne seront pas arrêtés

Ils ont permis aux migrants par petits bateaux et à d’autres personnes qui ne voyagent pas «directement d’un pays ou d’un territoire où leur vie ou leur liberté était menacée» de se voir accorder des droits moindres pour rester au Royaume-Uni et retrouver leur famille.

Cette décision a été défendue avec véhémence par le gouvernement de Boris Johnson comme un moyen de dissuader les traversées de petits bateaux, l’ancien ministre de l’Immigration Tom Pursglove ayant déclaré au Parlement qu’il s’agissait d’un « point fondamental du projet de loi ».

Mais jeudi, son successeur, M. Jenrick, a affirmé que le nouveau projet de loi sur la migration illégale « va plus loin que jamais » en imposant au ministre de l’Intérieur l’obligation légale de détenir et d’expulser les migrants par petits bateaux, quel que soit le bien-fondé des demandes d’asile et d’esclavage.

« Cette approche représente un moyen considérablement plus efficace de résoudre le même problème que la politique de différenciation visait à résoudre – les personnes effectuant des voyages dangereux et inutiles à travers des pays sûrs pour demander l’asile au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

« Nous mettrons donc en pause la politique de différenciation dans le prochain paquet de modifications des règles d’immigration en juillet 2023. »

Les réfugiés qui ont jusqu’à présent été placés dans le moindre « groupe deux » dans le cadre de la politique abandonnée sont contactés pour que leurs droits, y compris la durée de l’autorisation de séjour, l’installation au Royaume-Uni et l’éligibilité au regroupement familial soient alignés sur les réfugiés du « groupe un ».

(Bureau à domicile)

Hannah Marwood, responsable de l’accès légal à l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a déclaré que le nombre record de traversées de petits bateaux depuis l’entrée en vigueur de la politique en juin dernier « montre que ce n’était pas dissuasif comme le prétendait le gouvernement ».

« La rhétorique anti-réfugiés ne remplace pas des politiques efficaces, et le remplacer par leur dernier projet de loi ne fonctionnera pas non plus », a-t-elle ajouté. « Il est temps qu’ils offrent la vraie solution – un passage sûr pour les réfugiés. »

Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré que le changement était un aveu que la loi controversée n’avait « pas réussi à tenir ses promesses ».

« Ceux qui fuient les conflits et les persécutions méritent d’être traités avec dignité et humanité, et devraient bénéficier d’une audience équitable sur le sol britannique, quelle que soit la route qu’ils ont empruntée pour trouver la sécurité dans notre pays », a-t-il ajouté. Cela ne sera pas atteint en introduisant une législation plus punitive qui, encore une fois, ne fonctionnera pas.

Tim Naor Hilton, directeur général de Refugee Action, a déclaré que « la volte-face montre l’absence totale de stratégie cohérente guidant la politique gouvernementale, sauf pour intensifier la cruauté contre les gens chaque fois que sa dernière stratégie de dissuasion échoue ».

M. Jenrick a également annoncé que le gouvernement élargissait la portée des questionnaires d’asile accélérés, initialement annoncés en février pour les citoyens de cinq pays, et pour les demandes déposées avant juin de l’année dernière.

Il est maintenant étendu aux demandes jusqu’au 7 mars, et aux demandeurs d’asile soudanais ainsi qu’aux anciennes nationalités d’Afghanistan, d’Érythrée, de Libye, de Syrie et du Yémen.

M. Jenrick a reconnu que le changement était lié à « l’engagement du Premier ministre de résorber l’arriéré des demandes d’asile héritées d’ici la fin de 2023 ».