Suella Braverman réprimandée par un chien de garde pour avoir déclaré que des «millions» pourraient venir au Royaume-Uni

Suella Braverman a été réprimandée par l’organisme de surveillance des statistiques officielles du Royaume-Uni pour avoir suggéré que 100 millions de demandeurs d’asile pourraient venir au Royaume-Uni.

La ministre de l’Intérieur a été accusée de langage incendiaire après avoir affirmé que la « majorité patriotique respectueuse des lois » en avait marre des « vagues de migrants illégaux franchissant notre frontière ».

Dévoilant son projet de loi sur les petits bateaux en mars, Mme Braverman a également déclaré aux Communes: «Il y a 100 millions de personnes dans le monde qui pourraient bénéficier d’une protection en vertu de nos lois actuelles. Soyons clairs – ils viennent ici.

L’autorité britannique des statistiques (UKSA) a réfuté cette affirmation – affirmant qu’il ne s’agissait « pas d’une estimation du nombre de personnes qui pourraient prétendre à l’asile si elles devaient atteindre le Royaume-Uni ou du nombre de personnes déplacées susceptibles de demander l’asile dans le pays ». ROYAUME-UNI ».

Dans une lettre partagée avec L’indépendantle président de l’UKSA, Robert Chote, a déclaré que le chien de garde « encourage les ministres et autres personnalités publiques de haut niveau à présenter des preuves numériques … clairement afin que le public puisse comprendre et vérifier toute affirmation faite ».

Il s’agit de la deuxième réprimande de ce type pour Mme Braverman, après qu’on lui ait dit en décembre que les données officielles n’étayent pas son affirmation selon laquelle les migrants « jouent » le système d’esclavage moderne.

Le dernier avertissement est venu dans une réponse à une plainte officielle du porte-parole des affaires intérieures des libéraux démocrates, Alistair Carmichael.

M. Carmichael a appelé le ministre de l’Intérieur à s’excuser et à faire d’urgence une déclaration au Parlement pour clarifier son libellé après avoir été « repoussé » par l’autorité des statistiques.

« Maintes et maintes fois, Suella Braverman a poussé des propositions irréalisables et échouées – de l’épidémie de cambriolages non résolus au stratagème bâclé du Rwanda », a déclaré le député libéral démocrate.

« Le ministre de l’Intérieur s’est caché trop longtemps derrière une rhétorique incendiaire et inexacte », a-t-il ajouté. « Et cela a finalement été repoussé. Suella Braverman devrait venir aux Communes immédiatement et s’excuser pour ses commentaires et corriger le compte rendu.

Suella Braverman est sous le feu des affirmations selon lesquelles des millions de personnes pourraient venir au Royaume-Uni

Alors que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a estimé qu’il y a plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde, seuls 26 millions ont quitté leur propre pays.

Le Conseil des réfugiés a déclaré qu’il était « inutile » pour Mme Braverman d’avoir suggéré que 100 millions de personnes venaient au Royaume-Uni. L’association caritative Stand For All a déclaré qu’il s’agissait d’un « niveau supérieur », tandis que le Conseil mixte pour le bien-être des immigrés était « horrifié » par la « rhétorique incendiaire et alarmiste ».

Près de 90 000 personnes ont déposé des demandes d’asile au Royaume-Uni en dernier, dont bon nombre des 45 000 qui sont arrivées via de petits bateaux. Les militants ont fait valoir qu’il n’y a pas suffisamment de voies sûres et légales pour ceux qui fuient la persécution.

Le mois dernier, Rishi Sunak a été critiqué par l’organisme de surveillance des statistiques officielles pour avoir fait de fausses déclarations concernant l’arriéré de demandes d’asile déposées par les demandeurs d’asile.

Le Premier ministre avait déclaré au Parlement en décembre que l’arriéré ne représentait que « la moitié » du nombre de réclamations dans le système lorsque le Parti travailliste a quitté ses fonctions en 2010. Mais l’UKSA a déclaré que cela était incorrect et « ne reflète pas la position indiquée par les statistiques du ministère de l’Intérieur ». .

En décembre, l’Office britannique de réglementation des statistiques, qui fait partie de l’UKSA, a déclaré qu’il avait demandé des « preuves spécifiques » pour les allégations de Mme Braverman sur l’esclavage moderne, mais aucune n’a été fournie.

Ed Humpherson, directeur général de la réglementation, a déclaré que bien que le nombre de victimes de l’esclavage moderne mentionné par le ministère de l’Intérieur ait augmenté rapidement, cette augmentation « peut refléter des changements dans la prise de conscience ».

M. Humpherson a déclaré que s’il n’y avait aucune preuve disponible, les ministres et les fonctionnaires devraient clarifier les sources des déclarations pour « éviter le risque d’induire les gens en erreur ».

L’indépendant a approché le ministère de l’Intérieur pour commentaires.