Suella Braverman répond aux questions de la commission des affaires intérieures

Regardez en direct Suella Braverman face à un interrogatoire devant la commission des affaires intérieures le mercredi 14 juin.

Le ministre de l’Intérieur et les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur participeront à une session examinant les questions clés relevant de leur compétence, qui pourraient aller de l’asile et de l’immigration aux priorités de la police et à la violence contre les femmes et les filles.

L’interrogatoire intervient un jour après que trois personnes ont été tuées dans des attaques au couteau à Nottingham.

Barnaby Webber, un joueur de cricket de 19 ans, a été nommé par sa famille comme l’une des victimes.

Sa collègue étudiante à l’Université de Nottingham, Grace Kumar, a également été poignardée à mort dans les premières heures de mardi.

Une troisième victime, un homme dans la cinquantaine, n’a pas été nommée.

Mme Braverman a déclaré aux journalistes mardi que l’enquête n’en était qu’à ses débuts lorsqu’on lui a demandé si l’incident aurait pu être lié au terrorisme.

« Il est vrai que la police du Nottinghamshire travaille avec la police antiterroriste. Mais il est également juste de dire que tout le monde et tous les professionnels de première ligne gardent l’esprit ouvert quant à ce qu’aurait pu être le motif précis », a-t-elle ajouté.