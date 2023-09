Suella Braverman répond à Elton John après avoir critiqué son appel à limiter l’asile pour les homosexuels

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Suella Braverman a riposté à Elton John après avoir critiqué son appel à limiter l’asile pour les homosexuels.

Interrogée sur l’affirmation de la star selon laquelle elle légitimait la haine et la violence » après avoir prononcé un discours sur la migration aux États-Unis, elle a déclaré que « ce n’est pas vrai ».

Mme Braverman s’exprimait après que l’Independent ait révélé la fureur d’Elton face à sa position dure à l’égard des migrants.

Le discours de la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a été largement critiqué (Fil PA)

Elle a également rejeté les affirmations selon lesquelles elle manquait de compassion et a défendu ses propos sur l’immigration, qui ont suscité une réaction violente de la part des organisations caritatives et une réprimande de la part de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré mercredi qu’il était « prudent » de la part des dirigeants politiques de dénoncer des niveaux de migration sans précédent vers les pays occidentaux.

Dans un long discours prononcé la veille devant un groupe de réflexion de centre-droit aux États-Unis, elle a déclaré qu’offrir l’asile à une personne parce qu’elle était victime de discrimination dans son pays d’origine parce qu’elle était gay ou parce qu’elle était une femme n’était pas viable.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était dépourvue de compassion après le discours, la ministre de l’Intérieur a répondu : « Non, je ne pense pas que ce soit vrai.

« Et ce que je dirais, c’est que nous sommes confrontés à des niveaux sans précédent de migration illégale, non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans des pays comme les États-Unis et d’autres pays occidentaux ou européens.

« Il est vrai que nous demandons une plus grande collaboration au niveau international entre partenaires partageant les mêmes idées et, en fin de compte, le Royaume-Uni ne peut pas supporter de tels niveaux de migration illégale, ni même de migration légale.

« Il est en effet prudent pour les dirigeants politiques de dénoncer ce problème et de prendre des mesures pour y remédier. »

Elton John a dénoncé les commentaires de Mme Braverman (PENNSYLVANIE)

Dans son discours, elle a également refusé d’exclure la possibilité que le Royaume-Uni quitte la Convention des Nations Unies sur les réfugiés si celle-ci n’est pas réformée.

Mais le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’agence pour les réfugiés de l’organisation, a rapidement nié la nécessité d’une réforme et a déclaré que la convention restait « cruciale » pour protéger les personnes confrontées à la persécution.

Lorsqu’on lui a demandé si la refonte de la Charte mondiale des réfugiés était une proposition réaliste, Mme Braverman a répondu à PA : « J’invite mes partenaires internationaux à s’engager dans un exercice de révision et de réforme.

« En fin de compte, je pense qu’il est légitime de se poser ces questions, à savoir si la définition du réfugié dans les conventions internationales est toujours adaptée à son objectif, si la définition de la persécution a été étendue au-delà d’une limite raisonnable, et c’est face à ces chiffres élevés que nous je vois maintenant. »

Elle a déclaré que le gouvernement britannique « fait des progrès » avec son plan d’expulsion du Rwanda – qui est actuellement bloqué devant les tribunaux –, la loi sur les migrations illégales et les accords avec la France et l’Albanie.

À Westminster, le discours a été considéré par certains comme un premier discours de leadership de Mme Braverman, qui est l’une des favorites de certains députés de droite du parti pour sa position ferme sur l’immigration clandestine.

Sir Ian McKellen a déclaré que les commentaires étaient « empreints de préjugés » (Getty Images)

Mais la ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il était « désinvolte » de suggérer qu’elle était à Washington DC pour renforcer sa crédibilité en tant que prochaine dirigeante conservatrice.

Son discours comprenait également des avertissements sur la « menace existentielle » d’une migration incontrôlée et des attaques contre le « dogme erroné » du multiculturalisme, qui, selon elle, avait « échoué », avec des communautés vivant des « vies parallèles ».

Mme Braverman a reçu le soutien de la secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, qui a déclaré à Times Radio : « Ce dont elle parlait, c’était l’importance d’intégrer les gens qui viennent ici dans nos communautés, et je pense que c’est un point vraiment valable. »

Faisant écho à Mme Braverman, elle a également refusé de s’engager à maintenir le Royaume-Uni dans la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés.

Lors de sa visite aux États-Unis, Mme Braverman a rencontré le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lors d’une visite au Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) à Alexandria, en Virginie.

Lors de la réunion, les deux hommes se sont engagés conjointement à explorer de nouvelles façons de mettre un terme à la diffusion d’images d’abus sexuels sur enfants générées par l’IA.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il était important de travailler « main dans la main » avec les États-Unis pour résoudre ce problème.