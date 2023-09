Suella Braverman refuse les discussions sur l’immigration avec l’archevêque de Cantorbéry

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a refusé une invitation à rencontrer l’archevêque de Canterbury en raison de ses inquiétudes concernant son approche de l’immigration, selon des informations.

L’archevêque Justin Welby a « tendu la main à plusieurs reprises » sans succès, selon The House, le magazine du Parlement.

Un porte-parole de l’archevêque a confirmé la démarche auprès de La Maison.

« L’archevêque serait heureux de rencontrer le ministre de l’Intérieur pour discuter de questions d’intérêt et de préoccupation communs. Dans le passé, l’archevêque a rencontré d’autres ministres de l’Intérieur. Ce n’est pas inhabituel », a-t-il déclaré.

Un ancien conseiller principal des 26 évêques qui siègent à la Chambre des Lords a déclaré au magazine que la réponse du ministre de l’Intérieur avait provoqué une « consternation » et avait été considérée comme une « grande gifle » au palais de Lambeth.

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’une approche informelle pour une réunion avait été prise, selon Le télégraphe quotidienqui a déclaré qu’il était entendu que l’archevêque avait rencontré le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick.

L’archevêque et d’autres évêques ont critiqué le projet du gouvernement d’envoyer des migrants au Rwanda et il a condamné la « rhétorique nuisible » à l’égard des réfugiés dans un discours à la Chambre des Lords.

Dans ses derniers commentaires, la ministre de l’Intérieur a prédit qu’il y aurait une « désintégration de notre société » si des mesures ne sont pas prises pour réduire le nombre de migrants arrivant en Grande-Bretagne via de petits bateaux.

S’adressant à GB News, elle a réitéré un argument avancé dans son discours sur la migration aux États-Unis cette semaine, selon lequel le seuil de demande d’asile doit être relevé.

Ses commentaires indiquent qu’elle n’a pas l’intention de renoncer à ses appels à une réforme internationale des règles relatives aux réfugiés – comme la Convention des Nations Unies sur les réfugiés – malgré les réactions négatives, notamment de la part de son propre parti.

Dans un discours prononcé devant un groupe de réflexion de centre-droit à Washington DC, Mme Braverman a averti que l’Occident serait confronté à une menace « existentielle » si les pays n’étaient pas en mesure de contrôler leurs frontières contre les arrivées non autorisées.





Les gens veulent contrôler leurs frontières et veulent que le gouvernement prenne le contrôle de la situation. Si nous ne le faisons pas, cela entraînera une désintégration de notre société. Ministre de l’Intérieur, Suella Braverman

De hauts députés conservateurs ont critiqué le discours de mardi, soulignant ses commentaires selon lesquels le fait d’être victime de discrimination en raison de son homosexualité ou de son statut de femme ne devrait pas accorder à une personne le statut de réfugié au Royaume-Uni.

Au moins trois ministres figurent parmi ceux qui ont porté plainte, selon Les tempsLe journal indique que le whip en chef Simon Hart devrait s’entretenir avec le ministre de l’Intérieur pour lui faire part du mécontentement dans les rangs des conservateurs avant le début de la conférence de leur parti à Manchester dimanche.

Dans une interview avec le vice-président conservateur de son programme Real World de Lee Anderson, Mme Braverman a déclaré que la migration était une crise internationale qui nécessite une « solution mondiale ».

Elle a déclaré : « Qu’il s’agisse de la ville de New York, de la frontière avec le Texas, de l’Italie ou de la Manche, nous devons réexaminer si ces règles internationales sont adaptées à leur objectif.

« Et ce que j’ai dit dans mon discours, c’est qu’il y a beaucoup en jeu. C’est la légitimité démocratique qui est en jeu.

« Les gens veulent contrôler leurs frontières et veulent que le gouvernement prenne le contrôle de la situation. Si nous ne le faisons pas, cela conduira à une désintégration de notre société.

« Et nous devons changer – nous devons changer certaines des définitions relatives à la persécution des réfugiés. La barre doit être haute si quelqu’un vient dans notre pays pour fuir la persécution, et non une barre basse.

Elle a déclaré qu’il était « raisonnable » de se demander si des accords tels que la Convention relative aux réfugiés, à laquelle 149 États ont adhéré, sont toujours adaptés à leur objectif.

«Je ne pense pas que ce soit le cas», a-t-elle déclaré.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, répliquant au discours de Mme Braverman aux États-Unis, a nié la nécessité d’une réforme ou d’un assouplissement de la définition d’un réfugié.