Suella Braverman : Qui est le procureur général qui aspire à être le prochain Premier ministre ?

Quelque 12 heures avant que Boris Johnson accepte enfin l’inévitable et annonce qu’il quitte ses fonctions de Premier ministre, acceptant que pas moins de 59 démissions ministérielles en moins de 48 heures signifiaient que le “troupeau” s’était bel et bien retourné contre lui, le premier candidat à lui succéder s’était déjà fait connaître.

S’adressant à Robert Peston d’ITV, la procureure générale Suella Braverman a déclaré qu’elle prévoyait de rester à son poste pour le plus grand bien du pays, mais a dénoncé M. Johnson pour sa mauvaise gestion du scandale de harcèlement sexuel de Chris Pincher qui a finalement prouvé sa perte.

Le Premier ministre s’est conduit “de manière épouvantable” ces derniers jours, a déclaré Mme Braverman, ajoutant: “La balance a maintenant penché en faveur de dire que le Premier ministre – cela me fait mal de le dire – mais il est temps de partir.”

Elle a ensuite signalé sa propre intention de se présenter à la direction en disant: «J’aime ce pays, mes parents sont venus ici avec absolument rien et c’est la Grande-Bretagne qui leur a donné de l’espoir, de la sécurité et des opportunités. Ce pays m’a offert des opportunités incroyables dans l’éducation et dans ma carrière. J’ai une dette de gratitude envers ce pays et être Premier ministre serait le plus grand honneur, alors oui, je vais essayer.

Quelques heures après le discours de démission peu aimable de M. Johnson l’après-midi suivant, elle avait déjà un compte Twitter faisant la promotion de sa campagne.

Le député conservateur Sir Desmond Swayne est devenu le premier à tweeter son soutien à son défi.

Tom Tugendhat a depuis signalé sa propre intention de se présenter, avec des campagnes également attendues de ces grosses bêtes du parti comme les instigateurs de la chute Rishi Sunak et Sajid Javid, le nouveau chancelier Nadhim Zahawi, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et peut-être Steve Baker, Jeremy Hunt et Grant Shapps, bien que la ministre du Commerce Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace soient les premiers favoris des bookmakers.

Mme Braverman, 42 ans, peut se trouver une étrangère dans le concours, mais elle a certainement ses partisans, attirés par son soutien passionné au Brexit et sa volonté de balancer une hache dans les guerres culturelles, dénonçant volontiers les “absurdités éveillées” à chaque occasion.

Elle est née Sue-Ellen Cassiana Fernandes à Harrow le 3 avril 1980, ses parents Christie et Uma Fernandes sont arrivés en Grande-Bretagne dans les années 1960 en provenance respectivement du Kenya et de l’île Maurice mais d’origine indienne, son père travaillant pour une association de logement et sa mère une infirmière devenue conseiller à Brent.

Mme Braverman a grandi à Wembley, a fréquenté la Heathfield School de Pinner et a ensuite étudié le droit au Queens ‘College de Cambridge, où elle a également été présidente de la Cambridge University Conservative Association.

Elle a ensuite passé deux ans à étudier en France grâce aux opportunités offertes par le programme Erasmus – auquel le Royaume-Uni ne participe plus à la suite de son retrait de l’UE, une cause qu’elle continue néanmoins de défendre – en obtenant une maîtrise en sciences européennes et Droit français à l’Université Panthéon-Sorbonne.

Mme Braverman a été admise au barreau de Middle Temple en 2005, spécialisée dans les litiges commerciaux, le contrôle judiciaire, l’immigration et le droit de l’urbanisme, tout en se présentant également à Leicester East lors des élections générales de cette année-là, perdant face à Keith Vaz du Labour.

Elle a de nouveau échoué à Bexhill et Battle cinq ans plus tard, avant de finalement remporter un siège à Fareham, Hampshire, en 2015, qu’elle occupe depuis.

Procureur général Suella Braverman (Aaron Chown/AP)

De 2015 à 2017, elle a siégé à une série de commissions parlementaires restreintes soutenant l’éducation et la littératie financière tout en faisant campagne pour la cause Leave.

Après le référendum sur le Brexit, elle est devenue présidente du Groupe de recherche européen de droite au sein du Parti conservateur, avant que sa promotion au poste de secrétaire privé parlementaire au Trésor ne la voit remplacée par Jacob Rees-Mogg.

Le remaniement de janvier 2018 l’a vue devenir sous-secrétaire d’État parlementaire pour avoir quitté l’Union européenne, bien qu’elle ait démissionné en novembre suivant aux côtés de Dominic Raab et d’autres “Spartiates” pour protester contre le projet d’accord de Theresa May sur le Brexit.

Cette même année, elle épouse Rael Braverman, cadre chez Mercedes-Benz.

Après un autre remaniement en février 2020, elle a succédé à Geoffrey Cox au poste de procureur général, servant jusqu’en mars 2021 avant de prendre un congé de maternité, puis de reprendre ses fonctions en septembre dernier après l’intervention de Michael Lewis.

Emily Thornberry méprise la candidature de Suella Braverman à la candidature du Premier ministre

Elle a été critiquée pour son inexpérience apparente lorsqu’elle a reçu le poste pour la première fois et a depuis suscité de nouvelles controverses sur une ingérence politique présumée, notamment sur les militants qui ont jeté une statue du marchand d’esclaves Edward Colston dans le port de Bristol en juin 2020 et sur les projets de M. Johnson de déchirer le protocole d’Irlande du Nord.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme est intervenue en juin pour justifier un vol d’expulsion prévu envoyant des demandeurs d’asile au Rwanda, Mme Braverman a répondu en disant qu’il était “temps d’achever le Brexit et de laisser le peuple britannique décider qui peut et ne peut pas rester dans notre pays”. , faisant part de ses “réserves importantes” sur ce qu’elle appelle avec dérision l’influence persistante du “Tribunal de Strasbourg”.

Elle a également attiré beaucoup de chaleur pour ses commentaires dans des interviews, notamment un article récent dans Les temps dans lequel elle exprimait sa fierté d’être “un enfant de l’empire britannique”qui, selon elle, avait été une “force du bien”, et a appelé les écoles à ne pas “se plier” aux enfants trans, citant son admiration pour Harry Potter l’auteur JK Rowling, qu’elle a qualifiée d'”héroïne” pour sa position sur la question.

“Si je me fais troller et que je provoque une mauvaise réponse sur Twitter, je sais que je fais ce qu’il faut”, a-t-elle déclaré au journal, anticipant le contrecoup que ses provocations invitaient chaleureusement.

« Twitter est un égout de bile de gauche. L’empilement d’extrême gauche est souvent une conséquence de valeurs conservatrices saines.

En juillet, elle a dit Le télégraphe quotidien que la raison pour laquelle le Brexit se retournait économiquement était parce que certains fonctionnaires avec un «parti pris pour rester» étaient résister activement à la mise en œuvre des réformes comme ils ne pouvaient pas imaginer “la vie en dehors de l’UE”, une remarque complotiste avec plus qu’un soupçon de paranoïa trumpienne “d’État profond” à ce sujet.