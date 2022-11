Suella Braverman prévoit que les enfants réfugiés vulnérables subissent des radiographies

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, risque d’envenimer le conflit migratoire avec des plans visant à forcer les enfants réfugiés vulnérables à subir des radiographies pour vérifier leur âge.

Cette décision intervient après que Rishi Sunak, le Premier ministre, a déclaré au cabinet qu’il souhaitait que la Grande-Bretagne soit un “pays compatissant et accueillant”, se distanciant de l’affirmation controversée du ministre de l’Intérieur selon laquelle le Royaume-Uni était soumis à une “invasion” de demandeurs d’asile.

Alors que la police antiterroriste prenait en charge l’enquête sur l’attentat à la bombe incendiaire d’un centre d’immigration séparé dans le Kent, il est apparu que la remarque incendiaire de Mme Braverman n’avait pas été effacée avec le numéro 10. Et le porte-parole officiel de M. Sunak a refusé de dire si le Premier ministre le considérait comme approprié.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que Mme Braverman avait essayé d’exprimer «l’ampleur du défi», mais a reconnu qu’il était nécessaire de «choisir vos mots avec beaucoup de soin» et a déclaré qu’il n’avait pas lui-même utilisé la phrase.

L’association caritative pour réfugiés Care4Calais a déclaré L’indépendant les propositions de rayons X ont soulevé de “graves problèmes de sauvegarde”.

La ministre de l’Intérieur a fait face à des allégations d’un haut député conservateur selon lesquelles elle aurait induit le Parlement en erreur lorsqu’elle a nié que la surpopulation dangereuse dans un centre de traitement des migrants était causée par le fait qu’elle bloquait l’utilisation d’hôtels pour accueillir les personnes arrivant au Royaume-Uni par petit bateau.

Et un autre député conservateur a déclaré que l’accent mis par Mme Braverman sur des mesures strictes pour dissuader les traversées de la Manche ne fonctionnerait pas, et que le ministère de l’Intérieur devrait plutôt concentrer ses efforts sur l’élimination de l’énorme arriéré de demandes d’asile légitimes.

David Simmonds, qui préside le groupe parlementaire multipartite sur la migration, a déclaré L’indépendant que le moyen le plus efficace de saper les activités des gangs de passeurs serait de mettre en place des voies légales permettant aux personnes déplacées de venir au Royaume-Uni pour faire évaluer leurs demandes.

Des centaines de personnes ont été déplacées de Manston mardi dans le but de réduire la surpopulation qui a vu certains demandeurs d’asile passer des semaines dans un centre de détention temporaire destiné uniquement à un traitement initial rapide sur une période ne dépassant pas 48 heures.

Lors d’une apparition provocante aux Communes lundi, Mme Braverman a nié les allégations selon lesquelles elle aurait ignoré les conseils juridiques pour se procurer davantage de chambres d’hôtel afin de permettre aux individus et aux familles de quitter le centre.

Le gouvernement dépensant 6,8 millions de livres sterling par jour pour héberger des migrants dans des hôtels, elle a insisté sur le fait qu’elle avait raison d’ordonner un examen du fonctionnement du système.

Mais une source proche de Mme Patel a déclaré que l’ancien ministre de l’Intérieur avait régulièrement autorisé l’utilisation d’hôtels lorsque la capacité de Manston était étirée.

Et le député conservateur Sir Roger Gale – dont la circonscription de Thanet North comprend Manston – a déclaré L’indépendant: “Je suis absolument certain que le ministre de l’Intérieur a imposé un moratoire sur les chambres d’hôtel. C’est ce qui a causé ce blocage. C’était essentiellement humain et bien organisé jusqu’à il y a cinq semaines, puis elle est arrivée et ça a touché les tampons.

“Je suis absolument certain que la ministre de l’Intérieur a induit la Chambre en erreur lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’avait pas bloqué le paiement d’un logement supplémentaire. On me dit qu’il y a des documents à l’intérieur du ministère de l’Intérieur qui prouveraient cela.

Sir Roger s’est félicité des mesures visant à réduire la surpopulation, mais a ajouté: «Des milliers d’autres doivent être évacués. Elle l’a utilisé comme camp de réfugiés, et j’essaie de lui redonner sa raison d’être en tant que centre de traitement. Il ne devrait pas y avoir plus de 1 200 personnes et elles ne devraient pas être là plus de 48 heures. »

Une source du ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait que les allégations selon lesquelles le ministre de l’Intérieur avait induit le Parlement en erreur étaient “catégoriquement fausses”.

Lundi, Mme Braverman a promis que de nouveaux contrôles “robustes” seraient introduits au cours de la nouvelle année pour régler les différends sur l’âge de ceux qui traversent la Manche sur de petits bateaux.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré L’indépendant qu’elle faisait référence aux propositions, lancées par son prédécesseur Priti Patel plus tôt cette année, d’utiliser des méthodes scientifiques pour découvrir des migrants adultes se faisant passer pour des enfants dans l’espoir d’être autorisés à rester au Royaume-Uni.

Un groupe d’experts chargé par Mme Patel d’examiner des options telles que les rayons X, les tomodensitogrammes et l’imagerie IRM est sur le point d’achever ses travaux.

Hannah Marwood, de Care4Calais, a déclaré que son organisation avait soutenu des centaines d’enfants que le gouvernement avait mal pris à travers ce que l’on appelle un conflit d’âge et que les cas avaient soulevé de graves problèmes de sauvegarde. “Les enfants avec lesquels nous avons travaillé ont été placés dans des logements avec des adultes qu’ils ne connaissent pas, ce qui est une situation effrayante pour tout mineur”, a-t-elle déclaré.

« Les conflits d’âge ont un réel impact sur la santé mentale de ces jeunes. Ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement conteste leur âge, cela leur cause une grande anxiété.

Elle a ajouté : « Les plans du gouvernement pour que le ministère de l’Intérieur prenne en charge le processus de contestation de l’âge et utilisent des méthodes telles que les rayons X ont déjà été critiqués par des experts, y compris des preuves qu’il produira des résultats inexacts causant plus de tort aux jeunes réfugiés. Il est temps que le gouvernement abandonne la rhétorique et adopte une approche plus gentille et plus compatissante face aux conflits d’âge.

Et M. Simmonds a déclaré que la priorité de Mme Braverman devrait être de réduire l’énorme arriéré de demandes d’asile, avec près de 110 000 en attente de décisions en mars de cette année – une augmentation de 300% par rapport à 2018.

“En raison d’un manque de capacité au ministère de l’Intérieur pour régler ces cas, nous constatons de plus en plus l’utilisation d’hôtels, avec des milliers de demandeurs d’asile dans le Kent et autour d’Heathrow”, a-t-il déclaré. L’indépendant. “Quatre autorités locales ont obtenu des injonctions pour empêcher le ministère de l’Intérieur d’utiliser des hôtels dans leurs zones.

« Le ministre de l’Intérieur et ses ministres doivent régler cela, et rapidement. C’est le Royaume-Uni au 21ème siècle, nous ne devrions pas voir des enfants avec leurs familles vivre dans des tentes et dormir par terre à Manston. Ce n’est pas acceptable d’un point de vue humanitaire.

« La capacité du système n’est tout simplement pas suffisante pour le nombre de personnes – mais ces chiffres ne sont pas particulièrement élevés. C’est moins de la moitié du pic précédent et la France a le double et l’Allemagne le triple.

M. Simmonds a déclaré que ses discussions avec des candidats à l’émigration à Calais avaient clairement montré que “l’environnement hostile” offert par la Grande-Bretagne et la menace d’expulsion pour traitement au Rwanda n’étaient “pas du tout dissuasifs”.

La plupart voulaient rejoindre le Royaume-Uni en raison de liens avec leur famille ou leurs amis là-bas, a-t-il déclaré. Et d’autres pensaient que le Brexit leur donnait une chance d’un “nouveau départ” en Grande-Bretagne, qui n’est plus en mesure de simplement expulser les migrants vers le premier pays sûr de l’UE dans lequel ils sont entrés.

Le ministre de l’Intérieur a braqué ces derniers jours les projecteurs sur les hommes albanais arrivés au Royaume-Uni en nombre toujours croissant ces derniers mois.

Mais M. Simmonds a déclaré que l’accent devrait plutôt être mis sur le traitement rapide des nationalités comme les Iraniens, les Irakiens et les Afghans, dont les demandes d’asile sont approuvées dans la grande majorité des cas.

Et il a dit que la seule façon de réduire les traversées périlleuses de la Manche dans de petits bateaux était de permettre aux demandeurs d’asile de faire leurs demandes à l’étranger et de venir au Royaume-Uni pour y être traitées.

“Tant que nous n’aurons pas de voie sûre et légale ouverte aux personnes, les passeurs continueront à l’inventer”, a-t-il déclaré.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré que Mme Braverman et son équipe “travaillaient d’arrache-pied” pour réduire l’arriéré des demandes d’asile. Le ministre de l’Intérieur a déclaré au cabinet qu’une “approche pangouvernementale” serait nécessaire pour faire face à la crise.