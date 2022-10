Suella Braverman prévoit de réprimer les manifestations climatiques “affreusement égoïstes”

Suella Braverman a dévoilé des plans pour une répression des types de manifestations généralement favorisées par les militants du climat. Elle s’est également engagée à empêcher les manifestants de tenir le public « en rançon ».

La ministre de l’Intérieur a déclaré qu’elle donnerait à la police de nouveaux pouvoirs pour adopter une approche plus “proactive” des manifestations, certaines des mesures ciblant spécifiquement les tactiques utilisées par de nombreux groupes environnementaux.

Les militants de Just Stop Oil et Extinction Rebellion ont organisé diverses manifestations et manifestations ces derniers mois, provoquant des perturbations pour les navetteurs et la circulation dans le centre de Londres.

Mme Braverman avait déjà exprimé son opposition à certains types de protestations, déclarant à la conférence des conservateurs le mois dernier qu’il n’y avait “pas de droit humain de vandaliser des biens”.

Accusant les manifestants de drainer les ressources de la police, Mme Braverman utilisera le projet de loi sur l’ordre public du gouvernement pour permettre aux secrétaires d’État de demander des injonctions dans “l’intérêt public” lorsque les manifestations causent ou menacent “de graves perturbations ou un impact négatif grave sur la sécurité publique”.

Selon le ministère de l’Intérieur, cela comprendra la protection de l’accès aux biens, services et infrastructures «essentiels» et «clés».

Mme Braverman a déclaré: «Je ne me plierai pas aux manifestants qui tentent de rançonner le public britannique. Empêcher nos services d’urgence d’atteindre ceux qui en ont désespérément besoin est indéfendable, affreusement égoïste et en aucun cas dans l’intérêt public.

« Cette perturbation grave et dangereuse, sans parler du vandalisme, n’est pas une liberté d’expression, ni un droit de l’homme. Il faut que ça s’arrête. »

Plus de 350 manifestants Just Stop Oil ont été arrêtés à Londres depuis début octobre, selon les chiffres du Home Office. Le ministère a déclaré que la législation proposée sur l’ordre public créerait une nouvelle infraction pénale consistant à interférer avec des infrastructures telles que les raffineries de pétrole, les aéroports, les chemins de fer et les presses à imprimer. Une telle infraction entraînerait une peine maximale de 12 mois de prison, une amende illimitée, ou les deux.

Des infractions telles que “s’enfermer” ou “s’équiper pour s’enfermer” à d’autres personnes, objets ou bâtiments pour causer des “perturbations graves” pourraient entraîner une peine d’emprisonnement de six mois ou une amende illimitée.

Un nouveau bureau pénal du creusement de tunnels pour causer de graves perturbations est également en cours de création, qui sera passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une possibilité d’amende illimitée. Une infraction d’aller équipé au tunnel sera également créée.

Le projet de loi sur l’ordre public reviendra au parlement cette semaine et Mme Braverman a déclaré que les députés devraient le soutenir. « La police a besoin de pouvoirs renforcés et plus durs pour faire face à la montée des tactiques de protestation autodestructrices et c’est ce que fera le projet de loi sur l’ordre public. Il est grand temps que le parlement s’y rallie et accorde la priorité à la majorité respectueuse de la loi », a déclaré Mme Braverman.

Le ministère de l’Intérieur promet également que des mesures d’interpellation et de fouille et de nouvelles ordonnances de prévention des perturbations graves soutiendront la police, cette dernière ciblant les personnes condamnées à plusieurs reprises pour des infractions liées aux manifestations.