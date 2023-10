Suella Braverman ordonne à la police britannique de patrouiller dans les rues pour protéger les Juifs britanniques ciblés par les « méchants » manifestants palestiniens

SUELLA Braverman a appelé la police à sévir contre les drapeaux palestiniens brandissant dans les rues du Royaume-Uni après les attaques barbares en Israël.

Le ministre de l’Intérieur a écrit aux chefs de police de tout le pays pour qu’ils intensifient leurs patrouilles et utilisent leurs pouvoirs pour prévenir tout désordre.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, et Gerald Ronson, président de l’organisation de sécurité juive Community Security Trust, se réunissent pour un briefing à Londres Crédit : PA

Elle a visité le Community Security Trust qui protège les Juifs britanniques de l’antisémitisme et a également rejoint la police en patrouille dans le nord de Londres.

Le ministre a déclaré : « J’ai clairement indiqué que les agents devraient agir immédiatement pour réprimer la criminalité – à la fois dans nos rues et en ligne.

« Il ne peut y avoir de tolérance zéro envers l’antisémitisme. Malheureusement, nous avons vu ces dernières années comment les événements du Moyen-Orient sont utilisés comme prétexte pour attiser la haine contre les communautés juives britanniques.

« Il n’y a pas de place pour des manifestations, des convois ou des drapeaux dans les rues britanniques qui glorifient le terrorisme ou harcèlent la communauté juive.

« J’écris aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles pour les exhorter à intensifier leurs patrouilles et à utiliser tous les pouvoirs disponibles pour prévenir le désordre et la détresse dans nos communautés.

« Il ne peut y avoir aucune équivoque. Il nous incombe à tous d’affronter le fléau de l’antisémitisme chaque fois que nous le rencontrons. »