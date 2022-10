Suella Braverman nommée secrétaire à l’intérieur six jours après sa sortie pour violation de la sécurité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a nommé Suella Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur lors de sa nomination la plus controversée au cabinet en tant que nouveau Premier ministre.

Mme Braverman a été forcée de démissionner de son poste de ministre de l’Intérieur il y a seulement six jours pour une faille de sécurité, au milieu du chaos des dernières heures du gouvernement Liz Truss.

L’ailier droit controversé a reconnu une “infraction technique” aux règles ministérielles en envoyant un document officiel à partir d’un e-mail personnel et a déclaré avoir pris “la responsabilité”.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré L’indépendant que l’e-mail de Mme Braverman avait constitué deux conventions du code ministériel – en partageant une déclaration à l’avance et à partir d’un compte personnel.

Mais il n’a pas pu faire l’objet d’une enquête formelle car aucun conseiller en éthique n’est en place, suite à la démission de Lord Geidt sous la direction de Boris Johnson.

Jeremy Hunt est resté chancelier lors de la première nomination au cabinet de M. Sunak, une décision certaine de rassurer les marchés financiers et d’assurer une certaine continuité.

James Cleverly a été maintenu au poste de secrétaire aux Affaires étrangères, tandis que Dominic Raab a repris ses fonctions précédentes de secrétaire à la Justice et de vice-Premier ministre. Grant Shapps, qui était ministre de l’Intérieur depuis six jours, a été nommé secrétaire aux affaires.

Oliver Dowden a été nommé chancelier du duché de Lancaster, dirigeant le Cabinet Office, tandis que Nadhim Zahawi devient président conservateur et ministre sans portefeuille.

Ben Wallace reste secrétaire à la Défense, malgré les informations selon lesquelles il pourrait démissionner si M. Sunak ne respecte pas sa promesse d’augmenter les dépenses militaires à 3% du PIB d’ici 2030.

M. Sunak s’est engagé à corriger les “erreurs” de la direction de Liz Truss en mettant en garde contre les “décisions difficiles” sur les dépenses à venir – admettant que le Royaume-Uni est confronté à une “crise économique profonde”.

La livre a grimpé en flèche et le coût des emprunts du gouvernement a chuté alors que près d’une douzaine de ministres qui ont assisté au cabinet Truss sont partis alors que M. Sunak a éliminé son équipe supérieure.

Jacob Rees-Mogg, Brandon Lewis (justice), Ranil Jayawardena (environnement), Kit Malthouse (éducation), Robert Buckland (Pays de Galles), Chloe Smith (travail et pensions) et Simon Clarke (Trésor) étaient tous absents – tout comme le président conservateur Sir Jake Berry et le whip en chef Wendy Morton.

M. Rees-Mogg a déclaré qu’il avait démissionné de son poste de secrétaire aux affaires après avoir reconnu qu’il ne trouverait pas d’emploi – bien qu’il ait rétracté son affirmation selon laquelle M. Sunak était un “socialiste”. Une source proche de M. Rees-Mogg a déclaré qu’il était “très proche des deux régimes précédents” et savait qu’il ne serait pas recherché.

Certains loyalistes de Johnson ont remis en question le mandat de M. Sunak à diriger. Nadine Dorries a averti que “tout l’enfer va se perdre” après être entré dans le n ° 10 sans vote de la base conservatrice ou du public.

Mais M. Rees-Mogg a déclaré que les chiffres désastreux des sondages conservateurs signifiaient que l’unité était nécessaire. “Si cela continue comme ça, nous constaterons qu’il est très difficile de gagner des élections, et nous devons donc soutenir Rishi Sunak”, a-t-il déclaré. Le télégraphe mardi.

M. Johnson a présenté ses félicitations à M. Sunak après son retour du palais, après s’être plaint dimanche que son ex-chancelier ne “se réunirait pas dans l’intérêt national” en le soutenant.

Keir Starmer a de nouveau appelé à des élections générales après avoir félicité M. Sunak d’être devenu Premier ministre – en disant: “Le public a besoin d’un nouveau départ et d’avoir son mot à dire sur l’avenir de la Grande-Bretagne.”

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak avait raison de réclamer un mandat après la victoire électorale des conservateurs en 2019, la présidente du Labour, Anneliese Dodds, a déclaré à la BBC: “C’est faux … Il n’a pas de mandat – nous avons besoin d’un nouveau départ et d’élections générales.”