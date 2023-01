Suella Braverman “ne s’excusera pas” auprès d’une survivante de l’Holocauste pour avoir qualifié les migrants d'”invasion”

Suella Braverman a refusé de s’excuser auprès d’une survivante de l’Holocauste qui a déclaré que la description des migrants par le ministre de l’Intérieur comme une “invasion” s’apparentait au langage utilisé par les nazis pour justifier le meurtre de sa famille.

Braverman a été confronté à Joan Salter, 83 ans, lors d’une réunion dans sa circonscription de Fareham dans le Hampshire vendredi soir.

Salter, qui a reçu un MBE pour son travail sur l’éducation à l’Holocauste, a comparé la rhétorique de Braverman sur les migrants tentant de traverser la Manche à celle utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jenrick refuse de critiquer Braverman pour son commentaire sur “l’invasion” Lire la suite

Dans les images de l’échange, fournies par l’association caritative Freedom From Torture, Salter a déclaré : « Je suis un enfant survivant de l’Holocauste.

“En 1943, j’ai été contraint de fuir ma ville natale en Belgique et j’ai traversé une Europe déchirée par la guerre et des mers dangereuses jusqu’à ce que je puisse enfin venir au Royaume-Uni en 1947.

« Quand je vous entends utiliser des mots contre les réfugiés comme « essaims » et « invasion », cela me rappelle le langage utilisé pour déshumaniser et justifier le meurtre de ma famille et de millions d’autres.

“Pourquoi trouvez-vous le besoin d’utiliser ce genre de langage?”

Braverman a remercié Salter pour sa question et a déclaré qu’elle “partageait une énorme inquiétude et sympathie” face au “défi” de l’immigration illégale, ajoutant que ses propres parents n’étaient pas nés en Grande-Bretagne.

Parlant de ses parents, Braverman a déclaré: «Ils doivent tout à ce pays et ils m’ont appris un amour profond et profond de la Grande-Bretagne et du peuple britannique. Leur tolérance, leur générosité, leur décence, leur fair-play.

« Cela signifie aussi qu’il ne faut pas hésiter à dire qu’il y a un problème. Il y a un énorme problème que nous avons en ce moment en ce qui concerne la migration illégale, dont nous ne connaissions pas l’ampleur auparavant.

« Je ne m’excuserai pas pour le langage que j’ai utilisé pour démontrer l’ampleur du problème. Je vois mon travail comme étant honnête avec le peuple britannique et honnête envers le peuple britannique.

“Je ne vais pas me détourner des vérités difficiles et je ne vais pas non plus cacher quelle est la réalité que nous observons tous.”

Braverman a ajouté qu’elle était “incroyablement fière” du récent record d’immigration du Royaume-Uni, mais a ajouté que “nous avons un problème avec les gens qui exploitent notre générosité, enfreignent nos lois et sapent notre système”.

“Nous devons accepter l’énormité du problème si nous avons la moindre chance de le résoudre”, a-t-elle déclaré.

La réponse de Braverman a été accueillie par les applaudissements du public.