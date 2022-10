Suella Braverman «met des vies en danger» avec des allégations d’«invasion de migrants» le lendemain de l’attentat à la bombe incendiaire

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Suella Braverman a été accusée d’avoir mis des vies en danger après avoir affirmé que la côte sud faisait face à une “invasion” de migrants, au lendemain d’un attentat à la bombe incendiaire à Douvres.

Les organisations caritatives pour les réfugiés ont qualifié les propos de la ministre de l’Intérieur assiégée d’« odieux » et de « déshumanisants », tandis que les travaillistes l’ont accusée d’un langage « hautement irresponsable » qui ne prenait pas au sérieux la sécurité publique.

La dispute a éclaté alors que le Premier ministre Rishi Sunak subissait une pression croissante sur sa décision de reconduire Mme Braverman à ce poste la semaine dernière, quelques jours seulement après sa démission pour avoir enfreint le code ministériel.

Suella Braverman a été accusée d’avoir fait des déclarations “incendiaires” sur les migrants aux Communes lundi (fil de sonorisation)

Quelques heures avant sa remarque «d’invasion», elle a été confrontée à d’autres questions sur sa démission après avoir été forcée d’admettre qu’elle avait envoyé six fois des documents officiels à son compte de messagerie personnel, en violation flagrante des règles.

Mme Braverman, qui était également au centre de la controverse au début du mois lorsqu’elle a déclaré que c’était son “rêve” d’envoyer un avion chargé de migrants au Rwanda, défendait sa gestion de la crise du centre d’asile de Kent aux Communes.

Elle a dit aux députés : « Soyons clairs sur ce qui se passe réellement ici : le peuple britannique mérite de savoir quel parti est sérieux quant à l’arrêt de l’invasion sur notre côte sud et quel parti ne l’est pas.

« Quelque 40 000 personnes sont arrivées sur la côte sud cette année seulement. Beaucoup d’entre eux sont facilités par des gangs criminels, dont certains sont de véritables membres de gangs criminels.

“Alors arrêtons de prétendre qu’ils sont tous des réfugiés en détresse. Tout le pays sait que ce n’est pas vrai.”

Elle a également admis que le système d’asile “est en panne”.

Le ministre de l’Intérieur tentait de défendre un système “cassé” (Parlement britannique/AFP/Getty)

« Il faut être franc avec le public. La migration illégale est hors de contrôle et trop de gens sont intéressés à jouer à des jeux de société politiques, dissimulant la vérité plutôt que de résoudre le problème.

Le Joint Council for the Welfare of Immigrants a qualifié ses commentaires de « haineux » et a ajouté : « Elle met des vies en danger.

Refugee Action a déclaré qu’au lendemain d’un attentat à la bombe à essence contre des innocents, “cette rhétorique met tant de personnes en danger”, y compris des réfugiés, du personnel du ministère de l’Intérieur, du personnel caritatif et des bénévoles.

Clare Moseley, de l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a déclaré : « Que Suella Braverman utilise un langage comme « invasion », pour décrire les réfugiés – des personnes qui fuient elles-mêmes le conflit – est offensant. Ils savent ce que ça fait d’être envahi. Nous avons de la chance que la plupart d’entre nous ne le fassent pas.”

Les commentaires de Mme Braverman interviennent après un attentat à la bombe incendiaire contre un centre de migrants dimanche (Reuters)

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a déclaré: «Pour un secrétaire à l’intérieur, utiliser un langage délibérément incendiaire le lendemain d’un attentat à la bombe à essence contre un centre de traitement initial est hautement irresponsable. C’est une preuve supplémentaire que Suella Braverman ne prend pas au sérieux la sécurité publique ou nationale.

On pense qu’il y a plus de 4 000 personnes sur le site de Manston près de Ramsgate, au lieu du maximum prévu de 1 600. Alors que les conditions se détérioraient, un jeune de 16 ans a déclaré qu’il avait été forcé de dormir sur des boîtes de nourriture restantes, tandis qu’un autre a déclaré qu’on lui avait crié dessus pour avoir demandé quelque chose à manger.

Plus tôt, le député conservateur Roger Gale a allégué que les conditions à Manston avaient été «délibérément» causées par le ministère de l’Intérieur, accusant son propre gouvernement de «politique de sifflet de chien», tandis que Caroline Nokes, une ancienne ministre conservatrice de l’immigration, a mis en garde contre le «chaos» au centre se terminerait par de multiples poursuites judiciaires contre le gouvernement.

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a été très critique à l’égard de son homologue conservateur (PENNSYLVANIE)

David Normington, un ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, a déclaré que Mme Braverman aurait peut-être enfreint le code ministériel, pour la deuxième fois en un mois, si elle avait délibérément décidé de ne pas réserver d’hôtels pour remédier à la surpopulation.

Mme Braverman a été forcée de nier avoir «bloqué» l’utilisation d’hôtels pour apaiser la situation au centre après que son prédécesseur Priti Patel l’ait effectivement blâmée pour la crise.

La ministre de l’Intérieur a déclaré aux députés que l’utilisation de 30 hôtels supplémentaires avait été “convenue” depuis qu’elle avait pris ses fonctions. Cependant, elle s’inquiétait de l’ampleur de leur utilisation.

Plusieurs établissements «quatre étoiles» étaient utilisés pour héberger des migrants, a-t-elle déclaré, et le ministère de l’Intérieur dépensait en moyenne 150 £ par personne et par nuit, et un total de 6,8 millions de £ par jour, pour héberger des personnes dans des hôtels. “Selon mes critères, c’est un hôtel plutôt agréable”, a-t-elle ajouté.

Elle a également souscrit aux suggestions du député conservateur Lee Anderson selon lesquelles certains migrants peuvent “monter sur un canot pneumatique et retourner directement en France” s’ils pensent que le logement au Royaume-Uni n’est pas assez bon.

Mme Patel a suggéré que le problème s’était produit sous la surveillance de son successeur, soulignant spécifiquement l’utilisation des chambres d’hôtel. «Il n’y avait jamais de surpeuplement quand elle était là-bas. Ce qui se passerait, c’est que si les gens s’inquiétaient des conditions, nous signerions plus d’hôtels », a déclaré une source proche de Mme Patel.

L’ancien ministre de l’Intérieur considérait que c’était “la bonne chose à faire”, a déclaré la source à l’agence de presse PA.

Une enquête sur l’incident de Douvres est en cours (PA)

Le porte-parole des Affaires intérieures libérales démocrates, Alistair Carmichael, a déclaré que le ministre de l’Intérieur “scandalisé” “n’a plus aucune crédibilité”.

“Ces réfugiés ne sont pas une invasion, ce sont des gens qui veulent construire une vie pour eux-mêmes et leurs familles, contribuer à notre société et à notre économie, et subvenir à leurs besoins au lieu de compter sur l’aumône.”

La députée du SNP, Anne McLaughlin, a déclaré qu’elle était “dégoûtée … d’entendre un ministre de l’Intérieur utiliser délibérément un langage incendiaire à propos des demandeurs d’asile vulnérables” et que les remarques étaient “honteuses”.

Kim Johnson, députée travailliste de Liverpool Riverside, a déclaré: “Un jour après que des cocktails Molotov ont été lancés sur le centre d’immigration de Douvres, Suella Braverman parle d'”une invasion sur la côte sud”.

« C’est pourquoi les racistes et les extrémistes se sentent encouragés à attaquer les demandeurs d’asile vulnérables. Le gouvernement doit cesser d’attiser la haine.