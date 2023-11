Suella Braverman : Jeremy Hunt refuse de soutenir les revendications de protestation

M. Hunt a déclaré, même s’il n’a pas voulu utiliser ses mots, “j’ai une relation productive avec elle en tant que collègue” et je lui ai “toujours donné l’argent dont elle a besoin pour financer la police”.

Les travaillistes, les libéraux démocrates et certains députés conservateurs ont demandé sa destitution à cause de l’article dans lequel Mme Braverman affirmait que la police appliquait “deux poids, deux mesures” et “jouait les favoris lorsqu’il s’agissait de manifestants”.