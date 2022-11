Suella Braverman fustige la police pour avoir laissé les éco-extrémistes devenir “incontrôlables”

SUELLA Braverman a fustigé hier la police pour avoir laissé les éco-extrémistes devenir “incontrôlables” et a averti qu’elle ne tolérerait pas les distractions “politiquement correctes”.

La ministre de l’Intérieur a exigé une «police de bon sens» alors qu’elle s’adressait aux hauts gradés lors d’un sommet du Conseil national des chefs de police (NPCC) et des commissaires au crime à Westminster.

Suella Braverman a fustigé la police pour avoir laissé les éco-extrémistes devenir «incontrôlables» Crédit : Getty

Elle a déclaré que le temps des policiers était “précieux et que le public veut que la police s’attaque au crime, et non à un débat sur le genre sur Twitter”.

Après que Just Stop Oil et d’autres militants aient semé le chaos sur les routes, Mme Braverman a déclaré qu’il y avait une “réticence institutionnelle” des forces à agir.

Elle a déclaré aux délégués : « Bien que la plupart des policiers fassent un excellent travail, malheureusement, ces derniers mois et ces dernières années, nous avons constaté une érosion de la confiance dans la police pour agir contre les radicaux, les coupeurs de route, les vandales, les militants et les extrémistes.

“Mais nous avons également vu la police sembler perdre confiance en elle-même – en vous-mêmes, en votre autorité, en votre pouvoir – une réticence institutionnelle. Cela doit changer.

L’un des flics les plus expérimentés de Grande-Bretagne a déclaré plus tôt à ses collègues que les officiers devaient «se tenir debout» et se défendre contre les accusations d’être réveillés.

Le président du NPCC, Martin Hewitt, a déclaré que s’il était juste d’être sceptique quant aux gadgets, il était essentiel d’établir la confiance avec les communautés et de «soutenir cette action».

Il a également riposté plus tard aux commentaires de Mme Braverman en septembre de l’année dernière, au sujet d’une perception selon laquelle les flics passent trop de temps sur des gestes symboliques et que la diversité ne devrait pas l’emporter sur la police de bon sens.

Dans un coup d’œil au ministre de l’Intérieur, M. Hewitt a déclaré: “La diversité et l’inclusion au travail sont importantes pour nous afin de fournir ce dont nous avons besoin dans la lutte contre le crime, la sécurité du public… ce n’est pas une diversion.”

Mais Mme Braverman a déclaré: «La façon de garantir la confiance du public dans la police est de se concentrer sur la bonne mise en place des bases.

“Ce que j’appelle ‘la police de bon sens.’ Le type de maintien de l’ordre que la majorité respectueuse des lois mérite et attend.

“Pas de distractions politiquement correctes, juste une bonne police à l’ancienne – avec un accent sans relâche sur la sécurisation de nos rues, de nos maisons et de nos réseaux de transport.”