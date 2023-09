Suella Braverman fait pression pour l’interdiction des chiens tyranniques américains XL « mortels »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, fait pression pour l’interdiction des chiens Bully XL américains, arguant qu’ils constituent un « danger évident et mortel », en particulier pour les enfants.

La ministre a annoncé qu’elle avait demandé des « conseils urgents » sur l’interdiction des chiens après avoir souligné une attaque « épouvantable » contre une fillette de 11 ans à Birmingham.

Cependant, l’ajout de chiens à la liste des chiens interdits relève de la responsabilité du département de la secrétaire à l’Environnement, Therese Coffey, où l’agence de presse PA comprend qu’il existe des inquiétudes quant à la faisabilité de l’ajout de l’American Bully.

Le chien n’est pas une race reconnue comme spécifique par le Kennel Club. Cela pourrait être difficile à définir et une interdiction pourrait par inadvertance interdire une gamme d’autres chiens, craignent certains.

Mme Braverman a profité de la nouvelle selon laquelle la police des West Midlands enquêtait après que la jeune fille et les deux hommes intervenus aient été blessés lors de l’incident survenu dans la région de Bordesley Green samedi.

« C’est épouvantable. L’American XL Bully représente un danger évident et mortel pour nos communautés, en particulier pour les enfants », a écrit Mme Braverman sur les réseaux sociaux.

« Nous ne pouvons pas continuer ainsi. J’ai demandé des conseils urgents pour les interdire.

L’avis a été demandé la semaine dernière, a indiqué un conseiller.

Il est interdit de posséder, d’élever ou de vendre des chiens figurant sur la liste établie par le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra).

Mais il est également interdit de posséder un chien dangereusement incontrôlable, ce qui peut être puni de peines de prison et d’amendes illimitées.

Emma Whitfield, la mère de Jack Lis, 10 ans, décédé après avoir été mutilé par un tyran américain à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, a appelé à une modification de la loi.

Sir John Hayes, un proche allié de Mme Braverman, a fait pression à la Chambre des communes pour interdire le chien qu’il prétend être « élevé pour tuer ».

Cependant, des associations caritatives pour les animaux, dont la RSPCA, ont fait pression pour mettre fin aux interdictions spécifiques à certaines races qui, selon elles, agissent contre les chiens perçus comme « dangereux » et conduisent à l’abattage de milliers d’animaux « innocents ».

Au lieu de cela, ils veulent se concentrer sur les actions individuelles et les propriétaires dangereux.

Un porte-parole de Dogs Trust a déclaré : « Dogs Trust souhaite voir les lois actuelles sur le contrôle des chiens remplacées par une loi consolidée qui permet une intervention précoce en mettant l’accent sur la prévention des incidents de morsure de chien et comprend des mesures qui dissuadent et punissent les propriétaires de chiens dont le comportement est dangereux.

« Nous continuerons à chercher une réforme des lois existantes sur le contrôle des chiens jusqu’à ce que nous soyons convaincus que toutes les nouvelles mesures sont préventives, neutres en termes de race et efficaces, et qu’elles protègent à la fois les chiens et les humains. »

Il existe actuellement quatre races de chiens interdites au Royaume-Uni : le pitbull terrier, le tosa japonais, le dogo Argentino et la fila Brasileiro.