Suella Braverman a exhorté la police à « intensifier » l’utilisation des pouvoirs controversés d’interpellation et de fouille dans un geste qui a été critiqué comme « profondément irresponsable » par les militants des droits de l’homme.

Dans une lettre aux chefs de police des 43 forces d’Angleterre et du Pays de Galles, la ministre de l’Intérieur a déclaré que les officiers qui utilisent les pouvoirs ont son « plein soutien ».

Elle a déclaré que les pouvoirs de la police devraient être renforcés « pour prévenir la violence et sauver plus de vies ». Mme Braverman a également distingué les «jeunes hommes noirs» qui, selon elle, sont «affectés de manière disproportionnée» par les crimes au couteau.

Elle a dit « nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir » pour « réprimer » la violence au couteau.

Mais les détracteurs de l’interpellation et de la fouille affirment qu’il cible de manière disproportionnée les communautés noires et les minorités ethniques, et les statistiques gouvernementales suggèrent que les Noirs sont sept fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés que les Blancs.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Labour, Yvette Cooper, a déclaré que Mme Braverman «chassait les gros titres» au lieu de s’attaquer au crime au couteau, qui, selon elle, avait «explosé» sous le régime conservateur.

Les groupes de campagne ont précédemment mis en garde contre l’assouplissement des restrictions sur les pouvoirs d’interpellation et de fouille qui, selon eux, pourraient aggraver la discrimination.

Le groupe de défense des droits humains Liberty a qualifié les propos du ministre de l’Intérieur de « profondément irresponsables ». L’organisation a dit L’indépendant que l’augmentation de son utilisation « aggravera les divisions existantes entre la police et les communautés à un moment où la confiance du public dans la police est au plus bas ».

Le groupe de campagne a ajouté que la pratique est « inefficace » pour réduire la criminalité au couteau et a déclaré que les pouvoirs devraient être annulés par le gouvernement.

Dans sa lettre, Mme Braverman a déclaré: «Le port d’armes est un fléau pour notre société, et quiconque le fait risque sa propre vie ainsi que celle de ceux qui l’entourent.

« Cette culture dangereuse doit être stoppée.

« Ma première priorité est d’assurer la sécurité du public, et les personnes qui insistent pour porter une arme doivent savoir qu’il y aura des conséquences.

« La police a tout mon soutien pour intensifier l’utilisation des interpellations et des fouilles, partout où cela est nécessaire, pour prévenir la violence et sauver plus de vies. »

Les Noirs sont sept fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés par la police que leurs pairs blancs (PENNSYLVANIE)

Elle a ajouté qu’elle soutenait la police dans la lutte contre la criminalité au couteau chez les jeunes hommes noirs.

« Chaque mort due à un crime au couteau est une tragédie », a-t-elle déclaré.

«C’est pourquoi je soutiens également la police dans la lutte contre ce fléau dans les communautés qui sont touchées de manière disproportionnée, comme chez les jeunes hommes noirs. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réprimer cette violence.

Mme Cooper a déclaré que Mme Braverman a déclaré: «La criminalité au couteau a augmenté après 13 ans de conservateurs, avec les plus fortes augmentations dans les banlieues et les comtés, détruisant des vies et dévastant des familles.

« La décimation de la police de quartier, les coupes dans le travail de prévention des jeunes, l’absence d’une stratégie appropriée contre la violence grave et le manque d’action contre le crime organisé sous les conservateurs ont permis à la criminalité au couteau d’augmenter dans toutes les communautés », a-t-elle ajouté.

Emmanuelle Andrews, responsable des politiques et des campagnes chez Liberty, a déclaré: «L’appel du ministre de l’Intérieur à une utilisation accrue de ces pouvoirs inefficaces et discriminatoires est profondément irresponsable. Cela aggravera les divisions existantes entre la police et les communautés à un moment où la confiance du public dans la police est au plus bas.

« Au lieu d’encourager une plus grande utilisation, le gouvernement devrait réduire les pouvoirs de la police comme l’interpellation et la fouille.

« Et nous devons réduire les pouvoirs de la police afin que personne ne subisse un traitement dur et traumatisant de la part de la police. »

Un rapport de l’année dernière de l’Inspection des services de police et d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté (HMICFRS) a révélé que la police métropolitaine n’enregistrait pas correctement les terrains d’interpellation et de fouille.

Pendant ce temps, l’organisme de surveillance de la police, l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC), a déclaré en janvier de l’année dernière que les chefs de police devaient revoir leur utilisation des interpellations et des fouilles pour remédier à son impact « traumatique » et disproportionné sur les groupes ethniques minoritaires.