Suella Braverman est une politicienne “de premier ordre” que j’admire, déclare Michael Gove

Rishi Sunak a eu raison de reconduire la politicienne “de premier ordre” Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur, a déclaré le ministre Michael Gove.

Le secrétaire de mise à niveau a défendu la décision controversée du Premier ministre de faire entrer Mme Braverman au cabinet six jours seulement après son limogeage pour atteinte à la sécurité.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre avait raison de lui confier le rôle, M. Gove a déclaré à Sky News: “Oui. Suella est une politicienne de premier plan. Elle a reconnu l’erreur qui a été commise.

La personnalité conservatrice a ajouté: “C’est un membre apprécié du cabinet et quelqu’un que j’admire beaucoup”, déclarant plus tard à la BBC que le Premier ministre pensait “qu’elle méritait une seconde chance”.

M. Gove a également nié que Mme Braverman avait rejeté les conseils juridiques de hauts fonctionnaires sur la surpopulation dans un centre de traitement des demandes d’asile à Manston dans le Kent et la nécessité de transférer les personnes dans des hôtels.

Le ministre de l’Intérieur a été informé il y a des semaines que des migrants étaient détenus pendant de longues périodes illégalement au centre en raison de l’échec de leur transfert, ont déclaré plusieurs sources au L’heure du dimanche.

Des organisations caritatives ont déclaré à The Independent que des demandeurs d’asile avaient été détenus dans l’établissement pendant plusieurs semaines alors qu’il n’était prévu de détenir des personnes que pendant 24 heures, des épidémies de diphtérie et de gale ayant été signalées dans des conditions “inhumaines”.

“La situation à Manston n’est pas ce qu’elle devrait être”, a déclaré M. Gove au Sophy Ridge dimanche. «Mais il est important de souligner que le ministre de l’Intérieur n’a pas ignoré ou rejeté les conseils juridiques. Le ministre de l’Intérieur équilibrait un certain nombre d’impératifs concurrents.

Lorsqu’on lui a demandé si les conditions étaient “humaines”, le ministre a répondu : “Oui… Nous voulons que les gens soient dans un logement approprié le plus rapidement possible. La situation n’est pas parfaite, tout le monde le reconnaît. Nous avons plus de 2 000 personnes là-bas en ce moment.

M. Gove a également insisté sur le fait que le gouvernement prend les questions de sécurité “incroyablement au sérieux”, lorsqu’il a été interrogé sur les informations selon lesquelles le téléphone de Liz Truss aurait été piraté par des agents russes.

Il a ajouté: “Je suis sûr que Liz, à la fois en tant qu’étranger, a suivi les conseils qu’elle a reçus des communautés du renseignement et de la sécurité … Je suis sûr que les bons protocoles ont été suivis.”

M. Gove a admis que les conservateurs devaient au public des excuses pour avoir installé Mme Truss à la tête, qualifiant ses réductions d’impôts de « vacances loin de la réalité ». Il a déclaré que M. Sunak avait été «justifié» sur l’économie après que Mme Truss ait pris un «mauvais virage».

M. Gove a également insisté sur le fait que le gouvernement “disposera l’équipe la plus solide possible” pour le sommet sur le climat Cop27 après que M. Sunak a déclaré qu’il n’y participerait pas. Le secrétaire de mise à niveau a déclaré « qu’il y a de fortes pressions sur l’agenda du Premier ministre ».