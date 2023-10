Suella Braverman est ministre de l’Intérieur à temps partiel avec l’approche Trump, selon Yvette Cooper

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Yvette Cooper a qualifié Suella Braverman de « ministre de l’Intérieur à temps partiel » alors qu’elle présentait le stand du parti travailliste sur l’immigration.

La secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, ministre sous Gordon Brown lors du dernier mandat travailliste, a déclaré qu’elle « sait ce que c’est quand les gens sont sérieux au sujet du gouvernement ».

Elle a déclaré : « Le problème avec Suella Braverman, c’est qu’elle est ministre de l’Intérieur à temps partiel, elle est candidate à la direction des conservateurs à plein temps.

« Tout ce qu’elle fait, c’est faire la une des journaux en faveur du parti conservateur. »

Dans une interview avec Le télégraphe Avant la conférence annuelle du parti travailliste à Liverpool, Mme Cooper a déclaré : « Elle dit des choses, vous comprenez la rhétorique, mais elle ne fait rien.

« Au lieu de cela, il s’agit simplement de faire la une des journaux. Je pense qu’il s’agit plutôt d’une approche de Trump plutôt que d’une action concrète face aux graves défis auxquels le pays est confronté.»

Dans une interview de grande envergure, Mme Cooper a déclaré que la migration nette était trop élevée et que les travaillistes délivreraient moins de visas de travail que ceux délivrés sous les conservateurs.

« Nous nous attendons à ce qu’il baisse, nous pensons qu’il devrait baisser », a-t-elle déclaré à propos de la migration nette.

Elle a défendu les étudiants internationaux venant au Royaume-Uni, arguant qu’ils apportent « d’énormes investissements et avantages ». Mais Mme Cooper a visé les travailleurs étrangers, affirmant que le doublement du nombre de visas de travail est un « problème ».

« Cela reflète l’incapacité du gouvernement à garantir correctement qu’il y a une formation au Royaume-Uni, à s’assurer que nous abordons correctement les pénuries de compétences, en ayant un plan de main d’œuvre au Royaume-Uni, par exemple dans le domaine des soins de santé », a-t-elle déclaré au journal.

Mme Cooper s’est abstenue de donner un chiffre sur le nombre de visas de travail que les travaillistes délivreraient au sein du gouvernement, mais elle a déclaré que « nous ne devrions pas avoir besoin d’autant de visas de travail grâce aux plans que nous exposons ».

L’interview a eu lieu alors que le parti travailliste annonçait son intention que la police utilise des tactiques de type antiterroriste pour surveiller les 1 000 agresseurs et délinquants sexuels les plus dangereux d’Angleterre et du Pays de Galles.

Mme Cooper a déclaré que les agents seraient invités à « poursuivre sans relâche » les auteurs qui représentent le plus grand risque pour les femmes et les filles en utilisant « tous les outils à leur disposition ».

Dans le cadre de ces plans, les forces utiliseraient les données et les renseignements sur les suspects désignés et les récidivistes de viol, de harcèlement criminel et de violence domestique pour élaborer une matrice des auteurs les plus dangereux dans leur région.

Cela fait partie de la mission du parti travailliste visant à réduire de moitié les incidents de violence contre les femmes et les filles en une décennie.

Le parti estime que cela permettrait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles d’identifier les 1 000 auteurs présumés les plus dangereux, y compris ceux accusés de meurtre ou de tentative de meurtre.

Le secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur a déclaré : « La violence contre les femmes et les filles est endémique dans notre société et, sous les conservateurs, elle est restée honteusement et constamment élevée. Trop c’est trop.

« Sous le régime travailliste, il sera demandé à la police de poursuivre sans relâche les auteurs de crimes qui représentent le plus grand risque pour les femmes et d’utiliser tous les outils à sa disposition pour protéger les victimes et faire sortir les délinquants dangereux de la rue. La police devrait épuiser toutes les possibilités de répression, de prévention et de protection – trop souvent, ne pas le faire a des conséquences dévastatrices et mortelles.

« Depuis trop longtemps, de dangereux criminels et des victimes sont laissées pour compte. Les travaillistes poursuivront sans relâche leur mission visant à réduire de moitié les incidents de violence contre les femmes et les filles en une décennie ».