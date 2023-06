Suella Braverman doit forcer chaque chef de police à donner suite au rapport accablant du chien de garde de la police sur les flics défaillants et réveillés

Réformer les flics

CHAQUE mot de l’attaque féroce du chien de garde de la police contre nos flics défaillants et réveillés est une musique à nos oreilles.

Mais c’est déprimant que l’inspecteur en chef de la gendarmerie, l’ancien patron du Merseyside, Andy Cook, ait dû l’épeler pour eux.

Suella Braverman doit forcer chaque chef de police à écouter et à agir sur l’attaque meurtrière du chien de garde de la police Crédit : Getty

Pendant des années, les forces nationales, déconcertées par les médias sociaux, ont ignoré le dur travail de prévention et de détection du crime pour donner la priorité aux cascades de signalisation de la vertu et aux causes politiquement controversées qu’elles soutiennent personnellement.

Le cambriolage est effectivement devenu légal tandis que l’atteinte à l’éveil et aux droits des trans sur Twitter est punie.

Pas étonnant que la confiance du public soit au plus bas.

« La police n’est pas là pour défendre le changement social ou prendre parti. Ils doivent faire respecter la loi telle qu’elle est rédigée », déclare M. Cook.

Il ne sera pas fixé avec « des stratégies et des énoncés de mission brillants », dit-il, mais « par l’action ». Droit mort.

Et le ministre de l’Intérieur sera certainement d’accord.

Elle doit forcer chaque chef de police à écouter et à agir – et à les renvoyer s’ils ne le font pas.

Cale du Brexit

L’establishment restant ne gaspillera aucune chance de saccager le Brexit.

Incroyablement, même l’enquête Covid s’apprête à le faire.

Le reste blâme l’incompétence de Public Health England sur le Brexit Crédit : PA

Il a l’intention de demander à des témoins comment la préparation de la sortie de l’UE a nui à notre préparation à une pandémie.

Vraiment? L’incompétence scandaleuse et la complaisance suffisante de Public Health England étaient-elles la faute du Brexit ?

Les années passées à être obsédés par nos régimes alimentaires et à réclamer les impôts de l’État nounou étaient la faute du Brexit ?

PHE lui-même ne pensait pas que le Brexit était un problème lorsqu’en février 2020, il a assuré à la nation qu’il était prêt à tout (Spoiler : ce n’était pas le cas).

Ce que le Brexit a fait, c’est de nous laisser lancer les jabs en premier.

Nous étions toujours officiellement soumis aux règles de l’UE – mais nous avons suivi notre propre chemin parce que nous savions que nous partions.

L’enquête créditera-t-elle le Brexit d’avoir sauvé d’innombrables vies ?

Nous ne retiendrons pas notre souffle.

Arrêtez-le simplement

Il est temps que Keir Starmer dénonce son principal donateur Dale Vince et le culte criminel qu’il finance également, et rende chaque centime que le magnat a donné au Labour.

Le parti est un prétendant au pouvoir. Elle ne peut pas continuer à être financée et conseillée par un homme qui paie et rejoint maintenant les barrages routiers illégaux de Just Stop Oil.

Il est temps que Keir Starmer dénonce son principal donateur Dale Vince Crédit : Getty

Il est aussi absurde pour Vince de défendre Starmer comme étant « son propre homme ».

Starmer n’a pas imaginé son plan dérangé d’interdire les nouveaux approvisionnements vitaux en pétrole et en gaz de la mer du Nord. C’est la seule exigence de Just Stop Oil.

Il est dirigé par des fanatiques comme Ed Miliband et Vince, qui ont fait sauter le parti à 1,4 million de livres sterling en espérant vraisemblablement que son idéologie économiquement analphabète deviendrait une politique.

Hé hop, c’est fait.

Les travaillistes sont devenus les marionnettes de fanatiques qui font la guerre au public.