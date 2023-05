il y a 4 mois 04.17 HAE Les ministres se préparent à ce que la Chambre des lords débatte du projet de loi sur la migration illégale alors que les logements familiaux ont lieu

Bonjour. Rishi Sunak répondra aux questions du Premier ministre pour la première fois aujourd’hui depuis que son parti a subi d’énormes pertes lors des énormes élections locales. Normalement, lorsqu’un parti au pouvoir fait face à une défaite à une telle échelle, il y a une forme de réaction publique de la part des députés contre la direction. Mais cette fois, les députés d’arrière-ban se sont largement tus, et le critique conservateur le plus franc de Sunak a été David Campbell Bannerman, un ancien député européen conservateur qui était à Ukip. (Si Sunak était vraiment en difficulté, personne ne saurait même ce que pense Campbell Bannerman, car les journalistes citeraient plutôt des personnalités beaucoup plus importantes.) Aux PMQ, nous verrons si le soutien à Sunak tient, ou si certains de ses députés commencent parler haut.

Pendant que les logements familiaux se déroulent, les pairs débattront de la deuxième lecture du projet de loi sur la migration illégale. Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, fait partie de ceux qui devraient le condamner. Lord Paddick, le pair de la Lib Dem, a déposé un amendement disant que le projet de loi ne devrait pas passer en deuxième lecture car, entre autres raisons, il « sape l’état de droit en ne respectant pas les engagements du Royaume-Uni en matière de droit international ». Mais dans les Lords, les pairs ne votent presque jamais contre un projet de loi en deuxième lecture, le parti travailliste ne soutient pas l’amendement Paddick et la législation passera aux étapes suivantes.

Mais les ministres sont toujours inquiets de ce qui se passe lorsque leurs pairs débattent des amendements. Dans un article dans le Times Suella Bravermanle ministre de l’intérieur et Alex Craie, le secrétaire à la justice, rappellent à leurs pairs que le projet de loi a déjà été adopté par la chambre élue. Ils disent que c’est le « désir clair » du public que l’immigration soit maîtrisée. Et dans un aveu qui ne reflète pas bien le parti qui est au gouvernement depuis 13 ans, ils disent que l’immigration illégale est « hors de contrôle ». Ils écrivent

Il est tout à fait juste que les Lords examinent cet important texte de loi – c’est le but de la deuxième chambre du Parlement. Dans le même temps, il doit être mis en balance avec la volonté manifeste du peuple britannique de contrôler l’immigration. Il s’agissait d’un engagement du manifeste du gouvernement en 2019, avec la promesse de reprendre le contrôle de nos frontières. Et pourtant, la migration illégale est hors de contrôle. C’est aussi intolérablement injuste : envers les contribuables, envers les candidats à l’immigration qui font ce qu’il faut et respectent les règles, envers les personnes qui voient le logement et les services publics soumis à une pression insupportable, et envers ceux qui vendent un mensonge dangereux par de méchants passeurs.

Voici le programme de la journée.

11h : Les pairs commencent à débattre de la deuxième lecture du projet de loi sur la migration illégale. Voici la liste des 87 pairs qui sont descendre pour parler. La liste montrant l’ordre dans lequel ils parlent sera disponible ici plus tard ce matin.

12h : Rishi Sunak affronte Keir Starmer dans les PMQ.

Si vous souhaitez me contacter, essayez la fonction « Envoyez-nous un message ». Vous le verrez juste en dessous de la signature – à gauche de l’écran, si vous lisez sur un PC ou un ordinateur portable. (Il n’est pas encore disponible sur l’application.) Ceci est destiné aux personnes qui souhaitent m’envoyer un message directement. Je trouve cela très utile lorsque les gens envoient des messages pour signaler des erreurs (même des fautes de frappe – aucune erreur n’est trop petite pour être corrigée). Souvent, je trouve aussi vos questions très intéressantes. Je ne peux pas promettre de répondre à tous, mais j’essaierai de répondre au plus grand nombre possible, soit dans les commentaires sous la ligne, en privé (si vous laissez une adresse e-mail et que cela semble plus approprié), soit dans le blog principal, si je pense que c’est un sujet d’intérêt général.