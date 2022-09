Suella Braverman dit que les fonctionnaires qui arrêtent les traversées de bateaux de migrants seront une priorité en tant que ministre de l’Intérieur

Suella Braverman a déclaré aux fonctionnaires que l’arrêt des migrants traversant la Manche dans de petits bateaux serait l’une de ses principales priorités en tant que ministre de l’Intérieur.

Elle est arrivée à son poste avec un nombre record de demandeurs d’asile effectuant le voyage, plus de deux ans après que Priti Patel a juré de rendre la route “non viable”.

Mme Braverman n’a donné aucun détail sur la manière dont elle empêcherait les passages à niveau dans un discours de mercredi, à la suite d’une tentative avortée de forcer les canots pneumatiques à retourner en France et de l’échec des “dissuasifs” revendiqués tels que les patrouilles navales et des lois plus strictes sur l’immigration pour avoir un effet.

Les juges de la Haute Cour examinent actuellement si l’accord d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda, qui est au point mort après une vague de contestations judiciaires, est légal.

Dans une allocution au personnel du Home Office mercredi matin, Mme Braverman a exposé ses principales priorités.

Une source qui a vu le discours a déclaré L’indépendant que Mme Braverman a déclaré que l’un arrêtait les traversées en bateau de la Manche, tandis que d’autres incluaient la réduction des crimes violents et la réalisation du programme de Boris Johnson visant à recruter 20 000 policiers supplémentaires d’ici mars.

Le nouveau ministre de l’Intérieur a également désigné le contre-terrorisme comme une priorité et a parlé de « bêtes noires ».

Mme Braverman aurait déclaré qu’elle était «une grande fan du travail au bureau plutôt qu’à distance», faisant craindre aux fonctionnaires que la flexibilité post-Covid ne soit limitée.

Tout le personnel du ministère de l’Intérieur a reçu un e-mail du secrétaire permanent Matthew Rycroft et de la deuxième secrétaire permanente Tricia Hayes après que Liz Truss a annoncé son cabinet mardi soir.

Le message, vu par L’indépendanta fait l’éloge de Mme Patel malgré le mécontentement généralisé des fonctionnaires à propos du comportement qui a déclenché une enquête en 2020 concluant qu’elle avait enfreint le code ministériel en intimidant le personnel.

“Nous remercions la ministre de l’Intérieur sortante pour tout ce qu’elle a travaillé avec nous au cours des trois dernières années et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir”, indique le courriel.

«Alors que nous accueillons le nouveau secrétaire à l’intérieur du département, nous pouvons nous attendre à voir certains changements d’orientation au cours des prochains mois.

« Nous devons apprendre à la connaître ainsi que ses méthodes de travail et, surtout, nous devons être à l’écoute afin de pouvoir livrer l’agenda du gouvernement.

Priti Patel fait l’éloge du Rwanda alors que la contestation devant la Haute Cour commence

M. Rycroft et Mme Hayes ont déclaré qu’ils étaient convaincus que Mme Braverman et son équipe “apprécieraient” le talent et l’expertise des fonctionnaires.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente le personnel du ministère de l’Intérieur, a déclaré qu’il souhaitait que Mme Braverman suspende les suppressions d’emplois prévues et augmente les salaires pour faire face à la crise du coût de la vie.

Le secrétaire général Mark Serwotka a ajouté : « Renvoyer nos membres au bureau, alors qu’ils travaillent efficacement et de manière productive à la maison depuis des mois, n’est pas un bon début pour le nouveau secrétaire à l’intérieur.

«Ce sont eux, pas elle, qui ont l’expertise ici. Elle serait mieux avisée de les écouter pour voir comment ils peuvent mieux mettre en œuvre sa politique.

Mme Braverman est considérée comme faisant partie de l’aile droite du parti conservateur, accusant auparavant la fonction publique d’être trop «réveillée» et intervenant dans une affaire impliquant des manifestants de Black Lives Matter qui ont fait tomber la statue du marchand d’esclaves Edward Colston à Bristol.

L’homme de 42 ans était auparavant procureur général et avocat avant de devenir député en 2015.

Son site Web de circonscription indique qu’elle a défendu le ministère de l’Intérieur dans les affaires d’immigration et la Commission des libérations conditionnelles dans les contestations judiciaires des prisonniers.