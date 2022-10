Suella Braverman dit que c’est son “rêve” et son “obsession” de voir un vol emmener des demandeurs d’asile au Rwanda

Suella Braverman a déclaré que voir un vol emmener des demandeurs d’asile au Rwanda était son « rêve » et son « obsession ».

Mais la nouvelle ministre de l’Intérieur a déclaré lors d’un événement à la conférence du Parti conservateur qu’elle ne s’attend pas à ce que des avions décollent avant Noël, en raison des contestations judiciaires en cours.

“J’aimerais avoir une première page de Le télégraphe avec un avion qui décolle pour le Rwanda, c’est mon rêve, c’est mon obsession », a déclaré Mme Braverman.

“[Starting by Christmas] serait incroyable, mais si je suis honnête, je pense que cela prendra plus de temps. Nous devons sortir du différend juridique dans lequel nous sommes actuellement empêtrés. »

Le mois dernier, L’indépendant a révélé toutes les horreurs de la première tentative de vol vers le Rwanda en juin, qui a vu des demandeurs d’asile retenus et attachés à des sièges d’avion après s’être mutilés et avoir menacé de se suicider.

Des formulaires remplis par le personnel de garde après des «incidents de recours à la force» montrent comment les détenus ont commencé à pleurer, à crier, à crier et à appeler frénétiquement des avocats et des proches après avoir appris qu’ils seraient envoyés au Rwanda.

Les demandeurs d’asile ont été détenus dans des fourgons de garde à vue et dans l’avion, à Boscombe Down, pendant des heures avant que le vol ne soit annulé au milieu d’une vague d’injonctions accordées par la Cour européenne des droits de l’homme.

La première contestation devant la Haute Cour concernant l’accord avec le Rwanda, qui a été signé par Priti Patel en avril, a été entendue le mois dernier et la seconde débutera lundi.

Les juges devraient se prononcer sur les deux plus tard ce mois-ci, mais Mme Braverman a déclaré que le jugement pourrait être contesté devant la Cour d’appel, la Cour suprême et la Cour européenne des droits de l’homme.

“Malheureusement, nous devons laisser cela se dérouler”, a ajouté le ministre de l’Intérieur, apparaissant lors d’un événement organisé par le podcast Chopper’s Politics.

Malgré l’action en cours, le gouvernement a indiqué à davantage de demandeurs d’asile qu’ils pourraient être envoyés au Rwanda dans des avis légaux publiés pendant la période de deuil national après la mort de la reine.

Le programme cible les réfugiés déclarés “inadmissibles” pour examen par le gouvernement parce qu’ils sont passés par des pays sûrs où il estime qu’ils auraient pu demander une protection.

Priti Patel fait l’éloge du Rwanda alors que la contestation devant la Haute Cour commence

Selon les directives officielles du ministère de l’Intérieur, un demandeur d’asile qui “a passé quelques semaines à Bruxelles chez des amis tout en essayant de trouver un agent pour les amener illégalement au Royaume-Uni” pourrait atteindre le seuil.

Mme Braverman a déclaré qu’elle se rendrait bientôt en France pour discuter des efforts de lutte contre les traversées de petits bateaux, qui ont atteint un record de plus de 33 500 personnes jusqu’à présent cette année.

Elle a affirmé que les autorités françaises devraient intercepter 80 à 90 % des tentatives de traversée, et qu’une meilleure technologie et des drones pourraient améliorer la surveillance. Mais elle a reconnu : « Ils essaient à nouveau, cela n’arrête pas le problème, cela le retarde simplement.

“Nous devons faire quelque chose et nous devons renforcer cette défense, mais ce n’est pas en soi une solution.”

Le ministre de l’Intérieur, qui était auparavant procureur général, a déclaré que les efforts de Boris Johnson et de Mme Patel étaient “contrecarrés par nos lois” et a fait allusion à des modifications de la loi sur les droits de l’homme et de la législation moderne sur l’esclavage.

Elle a confirmé que la déclaration des droits rédigée par l’ancien secrétaire à la justice Dominic Raab avait été mise au placard, mais que des éléments concernant l’impact de la Cour européenne des droits de l’homme étaient en cours d’élaboration.