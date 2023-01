Suella Braverman dit à une survivante de l’Holocauste qu’elle ne s’excusera pas

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des images plus longues de Suella Braverman disant à une survivante de l’Holocauste qu’elle ne s’excusera pas pour sa rhétorique sur l’immigration ont été publiées.

Cela survient après que le ministère de l’Intérieur a demandé qu’un clip édité, qui montrait Joan Salter confrontant le ministre de l’Intérieur lors d’une réunion dans sa circonscription de Fareham, soit retiré.

Freedom From Torture, l’organisme de bienfaisance qui a publié le tweet vu plus de 20 millions de fois, a refusé et a riposté aux suggestions selon lesquelles il aurait “déformé” la rencontre.

Suella Braverman a été critiquée pour son utilisation du langage sur les migrants (via Reuters)

Mme Salter, 83 ans, avait demandé: «Je me souviens du langage utilisé pour déshumaniser et justifier le meurtre de ma famille et de millions d’autres. “Pourquoi trouvez-vous le besoin d’utiliser ce genre de langage?”

Dans le clip complet, Mme Braverman remercie Mme Salter pour sa question avant d’expliquer que sa propre famille n’est pas née en Grande-Bretagne et qu’elle doit tout à ce pays.

Mais plus tard, elle ajoute : « Je ne m’excuserai pas pour le langage que j’ai utilisé pour démontrer l’ampleur du problème. Je vois mon travail comme étant honnête avec le peuple britannique et honnête envers le peuple britannique.

“Je ne vais pas me détourner des vérités difficiles et je ne vais pas non plus cacher quelle est la réalité que nous observons tous.”

Freedom From Torture a déclaré avoir été approché par le ministère de l’Intérieur, par téléphone et sur les réseaux sociaux, pour retirer la vidéo montée.

La survivante Joan Salter a été reconnue pour son travail d’éducation sur l’Holocauste (PENNSYLVANIE)

Une déclaration du ministère de l’Intérieur publiée sur Twitter samedi après-midi a déclaré que le court clip avait été “lourdement édité” et ne “reflétait pas l’échange complet”.

Mais Sonya Sceats, directrice générale de Freedom from Torture, a déclaré à The Independent : « Nous l’avons édité parce qu’elle [Suella Braverman] beaucoup de remarques préparatoires avant de répondre à la question.

“Pour la version que nous avons mise sur les réseaux sociaux, nous sommes allés directement à la réponse qu’elle a donnée à la question de Joan. Il a juste été abrégé.

Mme Sceats a déclaré que l’organisme de bienfaisance avait “un très gros problème” avec l’idée qu’elle était trompeuse car la version de la vidéo publiée sur Twitter “a fourni la réponse de Suella Breverman à la question que Joan lui a posée”.

“Nous défions le ministère de l’Intérieur de nous expliquer, ainsi qu’au public britannique, ce qu’ils considèrent comme trompeur”, a ajouté Mme Sceats.

Mme Salter, qui a reçu un MBE pour son travail sur l’éducation à l’Holocauste, a répété ses inquiétudes concernant le ton de Mme Braverman lors d’entretiens au cours du week-end.

“Je suis très convaincu que l’Holocauste s’est terminé dans les camps de la mort, mais il a commencé par des mots, en altérant le peuple juif, en le blâmant pour tous les problèmes en Allemagne, et je crains que les actions et les paroles de notre ministre de l’Intérieur ne soient très, très similaire », a-t-elle déclaré à Sky News.

“Elle doit se pencher sur son humanité plutôt que de déshumaniser un groupe de personnes dont beaucoup sont absolument désespérées.”

La directrice générale de Freedom from Torture, Sonya Sceats, a mis au défi le ministère de l’Intérieur d’expliquer ce qu’il considère comme “trompeur” (PENNSYLVANIE)

La déclaration publiée sur Twitter par le ministère de l’Intérieur se lit comme suit : « Le ministre de l’Intérieur a écouté attentivement le témoignage. Elle l’a remerciée d’avoir partagé son histoire.

« La ministre de l’Intérieur a également exprimé sa sympathie et expliqué pourquoi il est important de lutter contre l’immigration clandestine.

“Étant donné que les images déforment l’interaction sur un domaine sensible de la politique, nous avons demandé à l’organisation qui a publié la vidéo de la retirer.”

Mme Sceats a déclaré que les questions posées par Mme Salter étaient “incroyablement sérieuses” et que le ministre de l’Intérieur “a manqué une occasion de montrer qu’elle avait réfléchi à la pertinence du langage et de présenter des excuses.

“Au lieu de le faire, elle a doublé ce langage offensant”, a-t-elle déclaré. “Nous dirions à Rishi Sunak, ‘est-ce acceptable pour un ministre détenant un haut bureau d’État de répondre à un survivant de l’Holocauste en ces termes, et est-il acceptable qu’elle utilise ce genre de langage incendiaire pour décrire des gens comme ceux que nous aidons à Freedom From Torture, qui fuient la torture et cherchent la sécurité ici en Grande-Bretagne ? »

“Je pense qu’il y a de sérieuses questions auxquelles il faut répondre… quant à savoir s’il est approprié que le ministère de l’Intérieur utilise ses canaux d’entreprise, y compris son canal Twitter, pour faire pression sur une ONG pour qu’elle partage les commentaires publics que le ministre de l’Intérieur a faits. ”.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à l’Independent : “Nous ne ferons plus de commentaires et nous nous en tiendrons à notre déclaration sur Twitter.”