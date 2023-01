Suella Braverman dit à la survivante de l’Holocauste qu’elle “ne s’excusera pas” pour les commentaires sur “l’invasion” des réfugiés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Suella Braverman a déclaré qu’elle ne s’excuserait pas pour son langage après qu’une survivante de l’Holocauste ait déclaré au ministre de l’Intérieur que sa description des migrants comme une “invasion” s’apparentait à la rhétorique utilisée par les nazis pour justifier le meurtre de sa famille.

Mme Braverman a été confrontée à Joan Salter, 83 ans, lors d’une réunion dans sa circonscription de Fareham dans le Hampshire vendredi soir.

Mme Salter, qui a reçu un MBE pour son travail sur l’éducation à l’Holocauste, a comparé la rhétorique de Mme Braverman sur les migrants tentant de traverser la Manche à celle utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.





Quand je vous entends utiliser des mots contre les réfugiés comme “essaims” et “invasion”, cela me rappelle le langage utilisé pour déshumaniser et justifier le meurtre de ma famille et de millions d’autres Joan Salter, survivante de l’Holocauste

Dans les images de l’échange, fournies par l’association caritative Freedom From Torture, Mme Salter a déclaré : « Je suis une enfant survivante de l’Holocauste.

“En 1943, j’ai été contraint de fuir ma ville natale en Belgique et j’ai traversé une Europe déchirée par la guerre et des mers dangereuses jusqu’à ce que je puisse enfin venir au Royaume-Uni en 1947.

« Quand je vous entends utiliser des mots contre les réfugiés comme « essaims » et « invasion », cela me rappelle le langage utilisé pour déshumaniser et justifier le meurtre de ma famille et de millions d’autres.

“Pourquoi trouvez-vous le besoin d’utiliser ce genre de langage?”

Mme Braverman a remercié Mme Salter pour sa question et a déclaré qu’elle “partageait une énorme inquiétude et sympathie” face au “défi” de l’immigration illégale, ajoutant que ses propres parents n’étaient pas nés en Grande-Bretagne.

Parlant de ses parents, Mme Braverman a déclaré: «Ils doivent tout à ce pays et ils m’ont appris un amour profond et profond de la Grande-Bretagne et du peuple britannique.

« Leur tolérance, leur générosité, leur décence, leur fair-play.

« Cela signifie aussi qu’il ne faut pas hésiter à dire qu’il y a un problème.





Je ne m’excuserai pas pour le langage que j’ai utilisé pour démontrer l’ampleur du problème. Suella Braverman, ministre de l’Intérieur

« Il y a un énorme problème que nous avons en ce moment en ce qui concerne la migration illégale, dont nous ne connaissions pas l’ampleur auparavant.

« Je ne m’excuserai pas pour le langage que j’ai utilisé pour démontrer l’ampleur du problème.

“Je vois mon travail comme étant honnête avec le peuple britannique et honnête pour le peuple britannique.

“Je ne vais pas me détourner des vérités difficiles et je ne vais pas non plus cacher quelle est la réalité que nous observons tous.”

Mme Braverman a ajouté qu’elle était “incroyablement fière” du récent bilan d’immigration du Royaume-Uni, mais a ajouté que “nous avons un problème avec les gens qui exploitent notre générosité, enfreignent nos lois et sapent notre système”.

“Nous devons accepter l’énormité du problème si nous avons la moindre chance de le résoudre”, a-t-elle déclaré.

La réponse de Mme Braverman a été accueillie par les applaudissements du public.

Née Fanny Zimetbaum à Bruxelles en 1940 de parents juifs polonais, Mme Salter avait trois mois lorsque la Belgique a été envahie par les nazis.

Après l’invasion, elle s’est enfuie en France avec sa mère et sa sœur avant d’être emmenée par la Croix-Rouge aux États-Unis en 1943.

Mme Salter est restée en famille d’accueil en Amérique jusqu’à ce qu’elle retrouve ses parents en 1947 à Londres, où elle vit depuis.

Moins d’une semaine après le début de son mandat de ministre de l’Intérieur sous la direction du Premier ministre Rishi Sunak, Mme Braverman a qualifié son travail de “stopper l’invasion sur notre côte sud”.

Elle avait auparavant occupé le poste sous Liz Truss du 6 septembre au 19 octobre, date à laquelle elle a démissionné pour avoir enfreint le code ministériel en partageant un document officiel à partir de son adresse e-mail personnelle.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que la version abrégée de la vidéo montrant la réponse de Mme Braverman lors de l’événement Fareham devrait être supprimée des médias sociaux car elle “déforme l’interaction”.

Un porte-parole du département a déclaré: “Le ministre de l’Intérieur a assisté à un événement hier soir et a répondu à des questions, notamment sur la politique d’immigration.

« Des images d’une conversation avec un survivant de l’Holocauste circulent en ligne. La vidéo a été fortement modifiée et ne reflète pas l’intégralité de l’échange.

“Le ministre de l’Intérieur a écouté attentivement le témoignage. Elle l’a remerciée d’avoir partagé son histoire.

« La ministre de l’Intérieur a également exprimé sa sympathie et expliqué pourquoi il est important de lutter contre l’immigration clandestine.

“Étant donné que les images déforment l’interaction sur un domaine sensible de la politique, nous avons demandé à l’organisation qui a publié la vidéo de la retirer.”

Mme Braverman n’a pas utilisé le mot “essaim” dans le dossier, mais il a été utilisé par d’éminents politiciens, dont l’ancien Premier ministre David Cameron et l’ancien chef du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni (Ukip), Nigel Farage.

En juillet 2015, M. Cameron a déclaré aux journalistes qu'”un essaim de personnes” “traversait la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure”.

Le même mois, M. Farage a déclaré lors d’une interview à ITV qu’il avait été “coincé sur l’autoroute et entouré d’essaims de migrants potentiels” qui “ont essayé la porte arrière de la voiture pour voir s’ils pouvaient entrer”.

Plus tard, il a fait marche arrière, déclarant dans une interview à l’émission Today de la BBC Radio 4 qu’il n’avait pas “utilisé un tel langage” lorsqu’on lui a demandé s’il ferait référence à des “essaims” de migrants.