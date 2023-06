Suella Braverman dit à la police d’intensifier l’utilisation de l’interpellation et de la fouille

Suella Braverman a appelé la police à accroître l’utilisation des pouvoirs d’interpellation et de fouille « pour prévenir la violence et sauver plus de vies ».

Dans une déclaration destinée aux 43 forces en Angleterre et au Pays de Galles, la ministre de l’Intérieur a déclaré que les officiers qui utilisaient les pouvoirs bénéficiaient de son « plein soutien ».

Ses commentaires sont susceptibles d’alarmer les détracteurs de l’interpellation et de la fouille qui soulignent que la technique cible de manière disproportionnée les communautés ethniques noires et minoritaires.

Les statistiques gouvernementales suggèrent que les Noirs sont sept fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés que les Blancs. Des groupes de campagne ont précédemment déclaré que l’assouplissement des restrictions sur l’utilisation par la police des interpellations et des fouilles pourrait aggraver la discrimination.

Dans des remarques qui semblent viser à répondre aux critiques anticipées, Braverman a déclaré que les jeunes hommes noirs étaient touchés de manière disproportionnée par les crimes au couteau.

Sa déclaration dit : « Le port d’armes est un fléau pour notre société, et quiconque le fait risque sa propre vie ainsi que celle de ceux qui l’entourent. Cette culture dangereuse doit être stoppée.

« Ma première priorité est d’assurer la sécurité du public, et les personnes qui insistent pour porter une arme doivent savoir qu’il y aura des conséquences. La police a tout mon soutien pour intensifier l’utilisation des interpellations et des fouilles, partout où cela est nécessaire, afin de prévenir la violence et de sauver davantage de vies. »

La déclaration de Braverman exprime son soutien à la police dans la lutte contre la criminalité au couteau chez les jeunes hommes noirs. « Chaque mort due à un crime au couteau est une tragédie », dit-elle. « C’est pourquoi je soutiens également la police dans la lutte contre ce fléau dans les communautés qui sont touchées de manière disproportionnée, comme chez les jeunes hommes noirs. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réprimer cette violence.

Plus tôt ce mois-ci, le chef de l’inspection de la police en Angleterre et au Pays de Galles, Andy Cooke, a reconnu que l’utilisation de l’interpellation et de la fouille « polarise le public ». Mais dans sa première rapport sur l’état de la policeil a insisté sur le fait que l’interpellation et la fouille étaient un moyen efficace de dissuader la criminalité et de montrer la visibilité de la police dans la rue.

Il a déclaré que les chefs de police devraient expliquer pourquoi il avait été utilisé de manière disproportionnée contre les Noirs. En lançant le rapport, il a déclaré : « Cela ne veut pas dire que la police est raciste… Il y a aussi plus de disproportion pour les victimes. En tant qu’homme noir, il y a quatre fois plus de risques d’être assassiné qu’en tant que jeune homme blanc.

Les inspections ont audité 8 902 enregistrements d’interpellation et de fouille en 2020 et 2021 et ont constaté que 83,9 % étaient raisonnables. Mais il a déclaré que les chiffres globaux masquaient des différences considérables entre les forces.

Cooke a appelé à de nouvelles recherches pour évaluer la valeur dissuasive de l’interpellation et de la fouille et les causes de la disproportion dans son utilisation.