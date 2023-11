Suella Braverman critique la police du Met parce qu’elle est pro-palestinienne

LONDRES — La ministre en charge de la plus grande force de police britannique l’a accusée de pratiquer deux poids, deux mesures et de sympathiser avec les manifestations pro-palestiniennes, qui, selon elle, sont des « marches de la haine ».

Depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, chaque samedi, des dizaines de milliers de manifestants se sont répandus dans les rues de Londres et d’autres villes britanniques pour soutenir les Palestiniens, en particulier les civils de la bande de Gaza pris entre deux feux dans la guerre entre Israël et le Hamas. . Le Royaume-Uni fait figure d’exception en Europe occidentale en n’interdisant pas ces manifestations, mais la police dispose de larges pouvoirs pour arrêter et disperser les personnes. Depuis le 7 octobre, la police de Londres a fait 188 arrestations “impliquant des crimes de haine et des actes tels que la violence” liés aux manifestations de Londres.