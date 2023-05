Suella Braverman crée une loi pour saisir les téléphones des migrants de petits bateaux – malgré une enquête en cours

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Suella Braverman veut créer une loi permettant au gouvernement de saisir et de fouiller les téléphones de tous les petits bateaux de migrants, bien que le ministère de l’Intérieur ait été censuré pour la même pratique l’année dernière.

Le ministère de l’Intérieur a reconnu avoir agi illégalement en saisissant les téléphones portables de tous les migrants traversant la Manche entre 2018 et 2020.

La Haute Cour a appris que les autorités britanniques avaient gardé les téléphones portables des migrants pendant plusieurs mois, les empêchant de contacter leurs proches. Les juges ont jugé que cette pratique « totalement irréalisable et disproportionnée » violait les lois sur la protection des données et les droits de l’homme, et ont censuré les avocats du gouvernement pour avoir faussement nié l’existence de la politique.

Maintenant, le gouvernement a apporté un amendement au projet de loi sur la migration illégale pour créer de nouveaux pouvoirs pour « rechercher, saisir et conserver » les téléphones portables et « d’autres choses sur lesquelles des informations sont stockées sous forme électronique ». Il souhaite également « accéder, copier et utiliser ces informations ».

Une nouvelle clause déposée par le ministre de l’Intérieur stipule que les téléphones des migrants en petit bateau « peuvent être conservés par un agent de l’immigration ou le secrétaire d’État, aussi longtemps que l’agent ou le secrétaire d’État considère que sa conservation est nécessaire ».

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que la loi, qui a été adoptée par les députés et est actuellement examinée à la Chambre des lords, permettrait aux autorités de « saisir les téléphones portables de chaque migrant traversant la Manche et de les exploiter régulièrement à des fins de renseignement ».

Cette décision intervient alors que le Commissariat à l’information a confirmé L’indépendant que le gouvernement continue de faire l’objet d’une enquête pour sa précédente politique de saisie. Le ministère de l’Intérieur s’est référé au chien de garde en juillet 2021, après qu’une action en justice a été lancée par plusieurs demandeurs d’asile dont les téléphones ont été confisqués et fouillés.

La Haute Cour a appris que les hommes, originaires d’Irak et d’Iran, avaient tous été arrêtés à leur arrivée au Royaume-Uni alors qu’ils n’avaient commis aucun crime et dépouillés de leurs biens. L’un des hommes craignait que sa femme et sa fille de sept ans aient été tuées mais n’ont pas pu les contacter.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré au tribunal qu’il avait appliqué la politique générale illégale jusqu’en novembre 2020, admettant qu’elle violait à la fois la Convention européenne des droits de l’homme et la loi sur la protection des données.

Les avocats représentant l’ancien ministre de l’Intérieur, Priti Patel, ont déclaré que les responsables avaient exigé des codes PIN des demandeurs d’asile pour déverrouiller leurs téléphones « sous la menace de sanctions pénales inexistantes », puis mis les journaux d’appels et de SMS dans une base de données appelée Project Sunshine.

« Aucune bonne raison » pour les migrants de traverser la Manche dans de petits bateaux, dit Braverman

Privacy International, qui est intervenu dans l’affaire, a accusé le ministère de l’Intérieur de « tenter de légaliser une politique qui s’est avérée l’année dernière être en violation du droit à la vie privée ».

« Saisir les téléphones des demandeurs d’asile – souvent le seul lien qu’ils ont avec leurs amis et leur famille et fouiller tout leur contenu est une pratique invasive et dégradante », a déclaré la juriste Lucie Audibert.

« Le gouvernement essaie de faire en sorte que le Parlement l’approuve, en espérant qu’il passe inaperçu parmi les dizaines d’autres mesures anti-migration scandaleuses contenues dans le projet de loi.

« Il aurait été au moins décent d’attendre l’avis du commissaire à l’information avant de poursuivre une pratique anti-migrants débridée. »

La Haute Cour a appris que la politique initiale visait à générer des pistes pour les enquêtes sur la contrebande, mais sur quatre mois en 2020, le chalutage n’a « entraîné aucune autre activité ».

« La saisie de ces appareils et leur extraction impliquent une intrusion très considérable dans la vie privée », ont averti les juges dans le jugement qui en a résulté.

Lord Justice Edis et M. Justice Lane ont dénoncé un « défaut de gouvernance qui a permis à une politique illégale de fonctionner pendant une durée inconnue » et ont déclaré que les avocats du gouvernement avaient à tort nié l’existence de la politique dans des lettres aux demandeurs d’asile.

L’amendement du gouvernement légaliserait une politique auparavant illégale de saisie des téléphones de tous les petits bateaux de migrants (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Les juges ont ordonné au ministère de l’Intérieur d’écrire à tous les migrants concernés pour les informer que c’était illégal et qu’une violation de données avait eu lieu.

Ils ont déclaré que le ministère de l’Intérieur s’était excusé d’avoir enfreint son « devoir de franchise » et leur avait assuré qu’il prenait l’affaire au sérieux.

À la fin de la bataille judiciaire, il a révélé qu’il avait encore plus de 400 téléphones en stock qui ne pouvaient pas être restitués et étaient « marqués pour destruction » car leurs propriétaires ne pouvaient pas être retrouvés.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que les nouveaux pouvoirs seraient utilisés pour établir des identités et obtenir des preuves d’infractions à l’immigration. Cela survient après que le gouvernement a rendu illégale l’arrivée dans les eaux britanniques sans autorisation l’année dernière.

Une déclaration a ajouté : « Il est primordial que nous utilisions également tous les outils à notre disposition pour enquêter et perturber les réseaux de passeurs qui facilitent ces traversées dangereuses, y compris la saisie de téléphones portables qui pourraient aider aux enquêtes criminelles ».