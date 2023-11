Suella Braverman continue de faire pression pour réprimer l’utilisation des tentes par les sans-abri

Il vise à remplacer le Vagrancy Act de 1824, qui fait de la mendicité et du sommeil dans la rue un délit pénal en Angleterre et au Pays de Galles.

Certains députés conservateurs ont également critiqué la proposition du ministre de l’Intérieur, notamment Natalie Elphicke. disant dans un post sur X : “Au cours de toutes mes années d’aide aux personnes sans abri, dans des villes comme Londres et Manchester ainsi que dans ma propre région de Douvres et Deal, à aucun moment, personne n’a dit que la réponse résidait dans le retrait des tentes.”

Si aucune mesure n’est prise, a-t-elle déclaré, “les villes britanniques suivront le chemin des États-Unis comme San Francisco et Los Angeles, où des politiques faibles ont conduit à une explosion de la criminalité, de la consommation de drogue et de la misère.”

“Nous voulons aller le plus loin possible pour garantir que les personnes vulnérables puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin et, bien entendu, en même temps, réprimer les comportements antisociaux, intimidants, voire criminels.”

Polly Neate, directrice générale de l’association caritative pour le logement Shelter, a déclaré : « La ministre de l’Intérieur doit écouter le tollé général et se renseigner sur les véritables causes du sans-abrisme, plutôt que de continuer à s’en prendre aux personnes qui vivent déjà dans certaines des régions les plus difficiles. , conditions dangereuses et mortelles.