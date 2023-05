Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Suella Braverman a déclaré qu’elle était « convaincue que rien de fâcheux ne s’était passé » dans la gestion de son excès de vitesse et a ajouté qu’elle regrettait d’avoir enfreint la limite de vitesse.

La ministre de l’Intérieur est sous pression après des informations selon lesquelles elle aurait initialement demandé aux autorités d’essayer d’organiser un cours privé de sensibilisation à la vitesse pour elle, plutôt que de prendre des points de pénalité sur son permis de conduire.

Dans ses premiers commentaires publics sur la rangée, Mme Braverman n’a pas nié avoir demandé aux fonctionnaires d’intervenir et de vérifier un cours individuel.

Lorsqu’on lui a directement demandé si elle avait demandé à des fonctionnaires d’organiser un cours privé pour elle, la ministre a déclaré: «L’été dernier, j’ai accéléré. Je le regrette. J’ai payé l’amende et j’ai pris les points, mais nous nous concentrons maintenant sur la prestation pour les Britanniques et sur le travail pour eux.

Pressée à nouveau, Mme Braverman a déclaré: «En ce qui concerne le processus, je me concentre sur la prestation pour le peuple britannique, en faisant mon travail de secrétaire à l’intérieur. Et ce que je dirai, c’est qu’à mon avis, je suis convaincu que rien de fâcheux ne s’est produit.

Cela survient alors que le n ° 10 a révélé que Rishi Sunak avait parlé à son conseiller en éthique, Sir Laurie Magnus, de la dernière dispute impliquant Mme Braverman et de l’infraction pour excès de vitesse.

Aucune enquête formelle n’a encore été ouverte pour savoir si elle a enfreint le code ministériel en interrogeant des fonctionnaires sur des cours privés, semble-t-il.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que M. Sunak « utilisait toutes les informations » sur la situation après son retour du sommet du G7 dans la nuit.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak continuait d’avoir confiance en son ministre de l’Intérieur, le porte-parole a répondu: « Oui. [Mr Sunak] et le ministre de l’Intérieur continuent de travailler en étroite collaboration sur les priorités du public, notamment la lutte contre l’immigration clandestine.

L’ancien haut fonctionnaire Sir Philip Rycroft a accusé Mme Braverman d’un « véritable manque de jugement » – et a déclaré qu’elle devrait démissionner si elle était reconnue coupable d’avoir enfreint le code ministériel. « Ceci, à première vue, je pense, est une violation du code ministériel », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Heure de Westminster.

Suella Braverman est à nouveau sous les projecteurs pour excès de vitesse (fil de sonorisation)

L’ancien secrétaire permanent du département Brexit a déclaré: «Le code est très clair. Les ministres doivent veiller à ce qu’aucun conflit ne surgisse ou ne paraisse surgir entre leurs devoirs publics et leurs intérêts privés.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que Mme Braverman devrait démissionner s’il s’avérait qu’elle avait enfreint le code ministériel en demandant aux fonctionnaires d’organiser pour elle un cours privé de sensibilisation à la vitesse.

Sir Keir a déclaré qu’il ne voulait pas « prendre de l’avance » en appelant Mme Braverman à démissionner, mais a déclaré : « Je pense que si elle a enfreint le code ministériel, elle devrait y aller … en fin de compte, c’est le code ministériel qui compte. ”

Sir Laurie ne peut pas ouvrir une enquête sur la conduite d’un ministre sans que M. Sunak – qui est revenu du sommet du G7 au Japon tôt lundi – ne signe une enquête.

M. Sunak devrait également parler au secrétaire du cabinet Simon Case à la suite de suggestions selon lesquelles c’est le Cabinet Office qui a ordonné aux responsables du ministère de l’Intérieur de ne pas conseiller Mme Braverman sur la sécurisation d’un cours privé.

Rishi Sunak a parlé à son conseiller en éthique de Braverman Row (PENNSYLVANIE)

La rangée découle d’un L’heure du dimanche rapportent que Mme Braverman a demandé aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur d’aider à organiser un cours individuel de sensibilisation à la conduite, plutôt que la séance de groupe habituellement proposée aux automobilistes pour des excès de vitesse mineurs.

Les responsables auraient refusé la demande, alors Mme Braverman se serait tournée vers une assistante politique pour l’aider à tenter d’organiser une alternative à un cours avec des membres du public.

L’infraction pour excès de vitesse aurait eu lieu sur une route à l’extérieur de Londres l’année dernière lorsque Mme Braverman était procureure générale. Mais ce n’est que lorsqu’elle est devenue ministre de l’Intérieur pendant le bref mandat de premier ministre de Liz Truss que la principale conservatrice a demandé conseil à la fonction publique.

Les alliés de Mme Braverman ont affirmé qu’elle était ciblée dans le cadre d’une campagne de diffamation contre l’une des principales voix de la droite conservatrice. Le député Craig Mackinlay a déclaré L’indépendant que la dispute sur l’amende pour excès de vitesse de Mme Braverman est une « tempête totale dans une tasse de thé ».

Le conservateur de droite a suggéré que les détracteurs du ministre de l’Intérieur «suivaient le manuel de Raab» – faisant référence aux plaintes des fonctionnaires concernant l’ancien vice-Premier ministre Dominic Raab.

Miriam Cates, membre de Braverman, a déclaré au Courrier quotidien: « Suella n’a rien fait de mal. En salissant ainsi le ministre de l’Intérieur, quelqu’un cherche clairement à jouer l’homme et non le ballon. C’est sournois et sape la démocratie.

En attendant, selon Le miroirle conseiller spécial de Mme Braverman a nié à plusieurs reprises qu’elle avait été surprise en excès de vitesse lorsqu’un journaliste du journal leur a fait cette suggestion le mois dernier.

Le journal a publié une transcription de l’échange, mais l’assistant a refusé de commenter le rapport.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré « bien sûr » que M. Sunak pense que les conseillers spéciaux devraient dire la vérité aux journalistes. Downing Street a déclaré que le Premier ministre estimait que « l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité sont des valeurs fondamentales » – mais ne se demanderait pas si le conseiller spécial n’avait pas dit la vérité.