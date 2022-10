Suella Braverman « amplifie la cruauté » du cabinet de Rishi Sunak alors que le ministre limogé revient

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des organisations caritatives ont accusé Rishi Sunak d’avoir “exacerbé la cruauté” de son nouveau cabinet après avoir réintégré Suella Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur.

Cette décision intervient quelques jours après sa démission pour avoir enfreint le code ministériel, après six semaines tumultueuses en poste qui l’ont vue faire la une des journaux pour avoir décrit l’accord avec le Rwanda comme son “rêve et son obsession”.

Mme Braverman est considérée comme faisant partie de l’aile droite du Parti conservateur et a des ambitions intransigeantes pour les politiques en matière d’asile, d’esclavage moderne, de migration et de criminalité.

Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’intérieur de l’ombre, a accusé M. Sunak de “faire passer le parti avant le pays” avec la nomination.

Elle a ajouté: “Il a déclaré qu’il souhaitait que son gouvernement fasse preuve d'”intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux”, mais il vient de nommer à nouveau Suella Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur une semaine après sa démission pour violation du code ministériel, manquements à la sécurité, envoi informations sensibles du gouvernement par des voies personnelles non autorisées, et après des semaines de désaccords publics incessants avec d’autres ministres.

“Notre sécurité nationale et la sécurité publique sont trop importantes pour ce genre de chaos”, a-t-elle ajouté.

L’association caritative Freedom from Torture a accusé le nouveau Premier ministre d’avoir “apaisé l’aile droite du parti” pour des raisons politiques, après que Mme Braverman ait soutenu sa deuxième candidature à la direction.

Le retour surprise de Suella Braverman au ministère de l’Intérieur a été annoncé mardi soir (PA)

Steve Cranshaw, directeur de la politique et du plaidoyer, a déclaré: «Rishi Sunak a promis un nouveau départ après les énormes erreurs commises par Liz Truss pendant son court mandat. Sa décision de ramener Braverman au poste de ministre de l’Intérieur, moins d’une semaine après sa démission pour avoir enfreint le code ministériel, suggère qu’il a l’intention de les répéter.

“La politique de M. Braverman a amplifié la cruauté de la rhétorique anti-réfugiés de ce gouvernement à onze et il semble peu probable qu’elle fasse preuve de plus d’humanité lors de son deuxième mandat en tant que ministre de l’Intérieur.”

L’indépendant comprend que Mme Braverman a précédemment déclenché des discussions entre le ministère de l’Intérieur, Downing Street et des avocats du gouvernement visant à modifier le fonctionnement des droits de l’homme et des lois modernes sur l’esclavage en ce qui concerne les demandes d’asile – car elle les considère comme un obstacle à la mise en œuvre de l’accord avec le Rwanda et déportations.

Avec la reconduction de Dominic Raab au poste de secrétaire à la justice, ce travail devrait maintenant reprendre et la décision de suspendre la Déclaration des droits pourrait être réexaminée.

Suella Braverman dit que voir un avion décoller pour le Rwanda est “son rêve”

Lors d’un événement à la conférence du Parti conservateur au début du mois, Mme Braverman a déclaré que voir un vol emmener des demandeurs d’asile au Rwanda était son «rêve» et son «obsession».

“[Starting by Christmas] serait incroyable, mais si je suis honnête, je pense que cela prendra plus de temps », a-t-elle ajouté. “Nous devons sortir du différend juridique dans lequel nous sommes actuellement empêtrés.”

L’indépendant précédemment révélé toutes les horreurs de la première tentative de combat au Rwanda en juin, qui a vu des demandeurs d’asile retenus et attachés à des sièges d’avion après s’être mutilés et avoir menacé de se suicider.

Des formulaires remplis par le personnel de garde après des «incidents de recours à la force» montrent comment les détenus ont commencé à pleurer, à crier, à crier et à appeler frénétiquement des avocats et des proches après avoir appris qu’ils seraient envoyés au Rwanda.

Le Joint Council for the Welfare of Immigrants a déclaré que ses rêves étaient des «cauchemars de la vie réelle».

“Nous continuerons à nous battre pour que ses rêves cruels ne se réalisent jamais”, a ajouté un communiqué sur Twitter.

Mme Braverman remplace Grant Shapps, qui était en poste depuis quelques jours (fil de sonorisation)

Le groupe de campagne Migrant Voice s’est dit “déçu” par la nomination de Mme Braverman, qu’il considérait comme un engagement du Premier ministre envers des politiques radicales.

“Ce dont ce pays a besoin, c’est d’un système d’immigration qui protège les réfugiés et traite tous les migrants avec compassion”, a ajouté un porte-parole.

« Nous avons besoin d’itinéraires sûrs et légaux, pas de vols d’expulsion vers des pays étrangers. Nous avons besoin d’un système de visa juste et équitable, et non d’un système qui profite du portefeuille des migrants. Mais surtout, nous devons construire une société qui respecte tous les migrants en tant que partie vitale de notre communauté.

“Avec la nomination du nouveau cabinet du Premier ministre, nous ne voyons pas cela se produire.”

La démission de M. Braverman mercredi dernier a été rapportée dans les médias avant d’être communiquée au personnel du Bureau, qui avait à peine commencé à travailler pour mettre en œuvre son programme controversé.

“Ce qui nous a frappé chez elle, c’est qu’elle parlait beaucoup mais n’a rien donné”, a déclaré une source à l’époque.

“La stabilité est ce que le personnel veut, ce serait plutôt bien d’avoir quelqu’un d’assez ennuyeux qui ne fait pas de briefing à la presse toutes les cinq minutes.”

La nomination de Grant Shapps au poste de secrétaire à l’intérieur avait été accueillie avec un optimisme prudent parmi les fonctionnaires la semaine dernière, mais il a été nommé secrétaire aux affaires lorsque M. Sunak a nommé son premier cabinet mardi.

Le nouveau Premier ministre s’est engagé à «faire fonctionner la politique rwandaise» et à mettre fin aux traversées irrégulières de la Manche.

Au cours de sa première campagne à la direction, il a dénoncé “bateau après bateau plein de migrants illégaux en provenance de pays européens sûrs”, mais a affirmé qu’il accueillerait “de véritables demandeurs d’asile”.

M. Sunak a publié un plan en 10 points comprenant un engagement à “réformer nos lois sur l’asile enfreintes”, notamment en “resserrant notre définition de qui peut prétendre à l’asile au Royaume-Uni” et des pouvoirs renforcés pour “détenir, marquer et surveiller les migrants illégaux”.