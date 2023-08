Suella Braverman accuse Sir Keir Starmer d’avoir tenté de «saboter» les efforts visant à empêcher les petits bateaux de traverser la Manche

SUELLA Braverman a accusé Sir Keir Starmer d’avoir tenté de « saboter » les efforts visant à empêcher les petits bateaux de traverser la Manche.

L’attaque du ministre de l’Intérieur survient au milieu de nouvelles révélations sur les liens du Labour avec des avocats et des militants pour contrecarrer le plan d’expulsion du Rwanda.

Mme Braverman a fulminé: «Sir Keir Starmer est secrètement ravi de son réseau de stratagèmes de copains pour bloquer nos plans pour arrêter les bateaux.

« Il est là pour marquer des points politiques et ne se soucie pas de ce qui est bon pour le pays ou le peuple britannique. »

Elle a ajouté: « Alors que nous faisons tout ce que nous pouvons pour arrêter les bateaux, Starmer et ses amis militants font de leur mieux pour saboter nos efforts afin qu’ils puissent l’utiliser à des fins politiques cyniques. »

Il est apparu qu’un avocat chevronné à la tête des efforts visant à bloquer le mouvement du Rwanda a également servi de conseiller racial au parti travailliste.

Jacqueline McKenzie est responsable de l’immigration et de l’asile chez Leigh Day, le cabinet d’avocats au cœur des contestations judiciaires contre le Rwanda.

Elle avait également représenté des personnes luttant contre l’expulsion vers le Rwanda.

Et elle est répertoriée comme directrice de l’association caritative Detention Action, qui a intenté une action en justice contre le plan.

Mme McKenzie a également fait partie du groupe de travail sur l’égalité raciale du Labour, conseillant Sir Keir sur les politiques pour les prochaines élections.

Il est également apparu que la militante travailliste Bella Sankey était directrice de Detention Action.

Mme Sankey – maintenant chef du conseil municipal de Brighton et Hove – a déclaré que le plan rwandais équivalait à un « bannissement de style médiéval ».

Les ministres ont accusé le parti travailliste et ses alliés d’avoir « utilisé toutes les astuces » du livre pour tenter de contrecarrer leur tentative de lutte contre l’immigration clandestine.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a accusé Sir Keir et ses copains de lever « deux doigts » aux Britanniques respectueux des lois qui veulent voir les gangs de passeurs arrêtés.

Écrivant dimanche dans le Sun d’aujourd’hui, M. Jenrick a déclaré: «Sir Keir Starmer est confronté à de sérieuses questions sur ses liens avec des organisations caritatives et des avocats qui ont fait campagne pour contrecarrer notre tentative d’arrêter les bateaux.

« Aujourd’hui, nous apprenons qu’un avocat de renom qui a conseillé les travaillistes sur les politiques antiracistes est à l’avant-garde des efforts visant à empêcher les personnes d’être expulsées vers le Rwanda.

« Un chef du conseil du travail a également fait campagne pour arrêter les vols d’expulsion.

« Les travaillistes ont tenté de saboter nos plans pour arrêter les bateaux au Parlement – ​​et leurs collègues et amis travaillent pour saboter le plan devant les tribunaux. »

Mme McKenzie est associée du cabinet d’avocats Leigh Day, qui a représenté l’association caritative Asylum Aid dans ses batailles judiciaires pour bloquer le plan rwandais.

En 2021, elle a représenté un condamné jamaïcain – qui avait purgé huit ans pour enlèvement – ​​en déposant un appel de dernière minute pour éviter l’expulsion en raison de son hypertension artérielle.

Elle a exprimé à plusieurs reprises son opposition au plan rwandais.

En juin, elle a tweeté : « Incroyable journée d’être à la Cour d’appel pour assister au prononcé de la décision sur la légalité du Plan de migration et de développement économique du Rwanda.

« Les demandeurs d’asile peuvent respirer un autre jour, juste. »

En avril de l’année dernière, elle a tweeté une décision « d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda est horrible et peu pratique ».

« Enchérir pour arrêter les bateaux »

Mme McKenzie a également déclaré que « l’expulsion est horrible et inhumaine » et a appelé à « la loi, l’activisme et la résistance pour mettre fin à cette pratique horrible » dans un fil de tweet en 2021.

L’avocat principal a également utilisé les lois modernes sur l’esclavage pour empêcher l’expulsion d’un client vers le Rwanda.

Elle a été conseillère du groupe de travail sur la race du Labour, qui proposait des idées politiques pour le manifeste électoral de Sir Keir.

Il a maintenant terminé ses travaux et a été dissous.

Pendant ce temps, la militante travailliste Mme Sankey a également mené la charge contre l’accord d’expulsion.

En avril 2022, Detention Action a lancé sa première action en justice contre la politique rwandaise.

Dans l’avis de presse, elle a écrit: « Cette action en justice est intentée au nom de tous ceux qui sont vulnérables au bannissement de style médiéval pour avoir osé chercher refuge au Royaume-Uni. » Elle a quitté son poste en mai.

Une porte-parole travailliste a déclaré : « Le gouvernement a envoyé plus de ministres de l’intérieur au Rwanda que de demandeurs d’asile.

« Les ministres ont envoyé un chèque de 140 millions de livres sterling au Rwanda pour une politique d’éloignement qui s’est totalement effondrée, avec 170 000 livres supplémentaires promis par personne – malgré les preuves, le programme n’aura pas d’effet dissuasif et risque d’aggraver le trafic.

« Entre-temps, les conservateurs ont laissé les gangs criminels courir autour d’eux.

« Le travail redirigerait les dépenses du programme rwandais irréalisable pour mettre en place une nouvelle unité de police transfrontalière pour sévir contre les passeurs et perturber les dangereux réseaux criminels qui se moquent de notre sécurité frontalière et de notre système de justice pénale, et mettent des vies en danger. ”.

Mme McKenzie a déclaré: «En tant qu’avocate, je représente mes clients pour m’assurer que la loi est appliquée avec précision à leurs affaires, dont l’issue est déterminée par les tribunaux.

« Je n’ai pas été impliqué dans le JR [judicial review] contestation du Partenariat rwandais pour la migration et le développement économique, mais deux des plus hauts juges du Royaume-Uni ont jugé que le plan était illégal.

« En ce qui concerne le Parti travailliste, j’ai été invité à faire du bénévolat dans un groupe multisectoriel présidé par la baronne Doreen Lawrence pour examiner les disparités raciales au Royaume-Uni, similaire à un groupe présidé par Tony Sewell pour le Parti conservateur.

« J’ai également siégé dans un autre groupe présidé par le député de Priti Patel sur le scandale Windrush et j’ai été ravi de – 90% de mon travail consiste à soutenir les victimes de Windrush. »

Mme Sankey a déclaré : « Le plan rwandais est un gaspillage contraire à l’éthique de l’argent des contribuables.

« Mais soyons clairs, ce sont les juges britanniques qui ont arrêté le plan dans son élan, car il est contraire à la loi, pas au Parti travailliste. »

