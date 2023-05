Suella Braverman accélérant les dernières nouvelles: la décision de Rishi Sunak sur l’avenir du secrétaire à l’intérieur se profile après avoir accéléré une belle ligne

Les journalistes ont demandé au Premier ministre s’il avait une confiance totale dans le ministre de l’Intérieur – mais a répondu qu’il ne connaissait pas les « détails complets » des événements et ne lui avait pas parlé.

Interrogé lors du sommet du G7 à Hiroshima, M. Sunak n’a pas dit s’il ouvrirait une enquête sur Mme Braverman – comme l’exigent les partis d’opposition travaillistes et les libéraux démocrates.

« Je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé et je n’ai pas non plus parlé au ministre de l’Intérieur », a déclaré M. Sunak.