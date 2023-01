Suella Braverman abandonne le processus de recrutement d’un an pour le chien de garde de l’esclavage moderne

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Suella Braverman a abandonné un processus de recrutement d’un an pour un nouveau chien de garde de l’esclavage, retardant encore la nomination car le gouvernement rend plus difficile pour les victimes d’obtenir du soutien.

Le ministre de l’Intérieur s’est engagé à organiser un nouveau concours pour le poste de commissaire indépendant à la lutte contre l’esclavage, mais le poste est déjà vacant depuis plus de huit mois et aucune annonce n’est encore en ligne.

Le processus de recrutement précédent avait commencé en décembre 2021, le site Web des nominations publiques du gouvernement indiquant que les entretiens avaient eu lieu en avril dernier.

Le ministère de l’Intérieur a soutenu qu’une décision finale sur la nomination était restée « à l’étude » jusqu’à dimanche, lorsqu’il a publié une nouvelle déclaration disant : « Le ministre de l’Intérieur reconnaît l’importance du rôle de commissaire indépendant à la lutte contre l’esclavage (IASC) et s’est engagé à organiser un nouveau concours ouvert pour recruter pour ce poste.

Aucune raison n’a été donnée pour la décision de Mme Braverman de mettre fin au processus, qui est intervenue après que le Premier ministre a déclaré au Parlement que le gouvernement “relèverait considérablement le seuil qu’une personne doit atteindre pour être considérée comme un esclave moderne”.

La vacance fait suite à une série de controverses sur des nominations publiques retardées, y compris des rediffusions du recrutement d’un commissaire aux victimes et d’un chef de l’Agence nationale contre la criminalité après que des ministres se seraient opposés à des candidats individuels.

La loi stipule que le ministre de l’Intérieur “doit nommer une personne au poste de commissaire indépendant à la lutte contre l’esclavage”, ce qui signifie que le fait de ne pas pourvoir le poste est passible de recours judiciaires. Leur rôle est de surveiller la prévention, la détection, l’enquête et la poursuite des infractions d’esclavage et de traite des êtres humains, tout en faisant des recommandations officielles au gouvernement et aux autorités publiques.

Le recrutement de l’ancien chien de garde de l’esclavage a pris six mois, ce qui laisse penser qu’un successeur ne sera pas en poste avant l’été.

Mais Rishi Sunak s’est engagé à présenter de nouvelles lois modifiant le traitement des migrants par petits bateaux au début de cette année, ce qui signifie qu’ils seront examinés par les députés avant d’être examinés par un organisme de surveillance indépendant.

Dans un article publié lundi par Conservative Home, le Premier ministre a écrit : « Nous devons arrêter les bateaux. C’est un impératif moral et nous allons très prochainement présenter de nouvelles lois au parlement, en veillant à ce que si vous venez illégalement dans ce pays, vous ne puissiez jamais vous y installer.

Le ministre de l’Intérieur a affirmé à plusieurs reprises que les lois modernes sur l’esclavage étaient «jouées» par de petits migrants en bateau, bien que l’Office de réglementation des statistiques ait déclaré que les chiffres disponibles ne corroboraient pas cette affirmation.

Dame Sara Thornton, qui était commissaire indépendante à la lutte contre l’esclavage jusqu’en avril 2022, a accusé le gouvernement d’avoir “exagéré” les allégations d’abus et de saper les protections des victimes de l’esclavage moderne.

Elle a dit L’indépendant la vacance signifie que le chien de garde n’a «aucun pouvoir et aucune voix», avertissant: «Nous manquons de cette voix objective indépendante qui est si nécessaire dans le feu du débat politique.

“Un commissaire devrait témoigner devant le Parlement, parler aux fonctionnaires, parler aux ministres et surveiller leurs annonces, leur politique et leurs projets de loi.”

Une déclaration du bureau de l’IASC après son départ a déclaré que sans commissaire, le personnel engagé avec le gouvernement “n’aura aucun mandat pour fournir des opinions ou entreprendre ou contribuer à de nouveaux travaux”.

Maya Esslemont, directrice de l’association caritative After Exploitation, a déclaré L’indépendant elle n’a pas connaissance d’organisations spécialisées consultées sur les plans des ministres visant à modifier les processus d’esclavage moderne.

Elle a déclaré: «Nous savons que les cas d’esclavage moderne augmentent, non seulement parmi ceux des pays d’origine tels que l’Albanie, mais aussi pour les citoyens britanniques, il est donc vital que les causes profondes de ce crime complexe soient étudiées et traitées par le gouvernement, plutôt que de se retirer par le biais de politiques qui, en fait, supprimeraient artificiellement le nombre enregistré de victimes tout en permettant en réalité aux abus de persister.

Un groupe d’experts des Nations Unies a déclaré que le gouvernement devait “immédiatement” nommer un nouveau commissaire, et que ce rôle était requis en vertu de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne de Theresa May.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Le Royaume-Uni a été le chef de file mondial dans la protection des victimes de l’esclavage moderne et nous continuerons à identifier et à soutenir ceux qui ont subi des abus intolérables de la part de criminels et de trafiquants.”

Ils ont déclaré que la loi sur l’esclavage moderne confiait au ministre de l’Intérieur la responsabilité de nommer un commissaire, après consultation du gouvernement écossais et de l’exécutif d’Irlande du Nord, et que le processus serait exécuté conformément au code de gouvernance pour les nominations publiques.