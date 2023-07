Suella Braverman a tout à fait raison de faire appel de la décision du Rwanda – avec des vies en danger, il n’y a pas un moment à perdre

La décision du Rwanda est bizarre et un danger

BEAUCOUP d’hystérie a été attisée par la gauche à propos de la Cour d’appel empêchant la Grande-Bretagne d’expulser des migrants illégaux vers le Rwanda.

Mais les députés travaillistes en vogue n’ont pas réussi à se concentrer sur ce qui s’est réellement passé.

Suella Braverman a tout à fait raison de faire appel du jugement rwandais Crédit : AP

Le Lord Chief Justice Burnett a déclaré qu’il n’y avait « aucun risque réel » que le Rwanda renvoie à tort des migrants vers des pays où ils seraient persécutés car il n’avait pas d’accord en place pour le faire.

Mais les deux autres juges ont jugé qu’il y avait un risque, ils ont donc conclu que le Rwanda n’était pas un « pays tiers sûr ».

C’est sur ce seul point étroit que le tribunal a appuyé sur le bouton pause du plan de Rishi Sunak.

Dans le Sun on Sunday d’aujourd’hui, le gouvernement rwandais expose son cas – niant qu’il renverrait jamais les migrants dans leur pays d’origine.

« Nous sommes un partenaire de confiance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés », déclare le gouvernement.

Il souligne que le HCR, ainsi que d’autres organisations internationales, « a reconnu notre traitement exemplaire des réfugiés » et « pas un seul » n’a été renvoyé dans son pays d’origine.

Le Rwanda a même créé le seul internat pour filles afghanes au monde.

Il est donc loin d’être clair sur quels faits les deux juges de la Cour d’appel se sont appuyés pour leur verdict accablant.

Le public a tout à fait le droit d’être en colère et troublé par cette étrange querelle juridique qui va à l’encontre de la volonté du Parlement.

M. Sunak et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman ont tout à fait raison de faire appel de ce jugement, qui devrait être entendu par la Cour suprême dans les plus brefs délais.

Chaque jour où ce plan reste contrecarré est un jour où les passeurs malveillants continuent de profiter de leur commerce meurtrier.

Et à mesure que le temps s’améliore, le nombre de migrants prêts à risquer la périlleuse traversée de la Manche ne manquera pas d’augmenter.

Avec des vies en danger, il n’y a pas un instant à perdre.

Sur la bonne route

POUR des millions de Britanniques, une voiture est un élément essentiel de la vie.

Mais les automobilistes sont martelés à chaque tournant, des prix exorbitants de l’essence aux éco-huards bloquant les routes.

C’est donc une bonne nouvelle que le chien de garde des compétitions semble prêt à créer un nouveau site Web PumpWatch.

Cela permettra enfin aux conducteurs de comparer les prix de l’essence dans leur région et d’éviter les escroqueries.

C’est une énorme victoire pour notre campagne Keep It Down et cela aidera à remettre de l’argent réel dans les poches des gens.

C’est exactement ce sur quoi les ministres devraient se concentrer – plutôt que sur des politiques de Net Zero dingues qui ne feront que faire monter les prix.