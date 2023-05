Suella Braverman « a tenté de se soustraire au vote final sur le projet de loi sur les petits bateaux »

Suella Braverman a tenté de se retirer du vote final de la Chambre des communes sur le projet de loi du gouvernement sur les petits bateaux malgré l’ordre d’y assister, a appris le Guardian.

Les assistants du secrétaire à l’intérieur ont envoyé plusieurs courriels au cours de plusieurs jours au bureau des whips conservateurs demandant qu’elle soit glissée pour la troisième lecture de la législation phare de son département. Être glissé, ou apparié, est une convention de longue date à la Chambre des communes où les whips du gouvernement et un parti d’opposition conviennent de permettre aux députés d’un côté de manquer un vote pour des raisons personnelles ou des affaires officielles.

Des sources ont déclaré que le whip en chef, Simon Hart, a finalement dû appeler Braverman directement pour lui demander d’assister au vote sur le projet de loi sur la migration illégale, qui avait un whip à trois lignes. Ils ont affirmé que Braverman avait voulu visiter un poste de police à la place.

Un initié conservateur a déclaré: «Le chef est à bout de souffle avec Suella. Elle pense juste qu’elle peut faire ce qu’elle veut. Son bureau harcelait vraiment l’équipe administrative des whips pour lui permettre de rater le vote en troisième lecture pour ce qui semblait être une opportunité de photo.

Rishi Sunak fait face à une pression croissante sur la gestion de la migration par le gouvernement, l’Office des statistiques nationales publiant jeudi des données qui devraient montrer que la migration légale nette a atteint un record de 800 000.

Lors de son dernier jour au sommet du G7 des dirigeants mondiaux au Japon, Sunak a déclaré qu’il pensait que le nombre global de migrations était « trop ​​​​élevé » et a insisté sur le fait qu’il était « déterminé à les faire baisser ».

Mais il a dit que son objectif principal était de réduire le nombre beaucoup plus restreint de personnes arrivant illégalement dans de petits bateaux à travers la Manche, ce que le projet de loi sur la migration illégale était conçu pour faire.

La tentative de Braverman de rater le vote est susceptible de mettre encore plus en colère les députés conservateurs qui sont déjà désespérés par le discours de leadership apparent du ministre de l’Intérieur lors de la conférence controversée de la NatCon la semaine dernière, ainsi que par sa rhétorique incendiaire sur la migration. Le bureau des whips conservateurs a refusé de commenter. Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commentaires.

Par ailleurs, le Premier ministre est sous pression pour lancer une enquête par son conseiller en éthique pour savoir si Braverman a enfreint le code ministériel en demandant aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur un traitement spécial pour une amende pour excès de vitesse.

Sunak fait également face aux affirmations de l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel selon lesquelles il a refusé une demande officielle d’argent pour accélérer le traitement des demandes d’asile alors qu’il était chancelier, jetant des doutes sur son engagement à maîtriser le système défaillant.

Patel, un allié de Boris Johnson, a accusé le Premier ministre d’avoir adopté une approche de « plâtre collant » pour éliminer l’arriéré de 92 601 demandes d’asile soumises avant juin 2022 d’ici la fin de cette année, ajoutant qu’il était « trop ​​tard » pour faire un différence substantielle.

Dans une interview avec le podcast Inside Whitehall, Patel a affirmé que Sunak avait refusé une demande du ministère de l’Intérieur pour financer la numérisation des demandes qui sont en grande partie sur papier. Celles-ci sont plus lentes à traiter et contribuent à l’arriéré actuel.

« En 2021, nous avons demandé de l’argent au Trésor pour réformer le système de traitement des demandes d’asile. Il a d’ailleurs été complètement rejeté. Nous avons dit que si vous ne le faites pas, vous finirez par dépenser plus d’argent, car le traitement des cas prendra plus de temps », a déclaré Patel.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« L’ensemble du système est encore très basé sur le papier et c’était un travail d’amour pour essayer de persuader le Trésor de donner cet argent. Alors maintenant, ils annoncent des ressources et c’est un sparadrap et trop tard.

Patel a également affirmé qu’une grande partie de la loi sur la nationalité et les frontières, adoptée alors que Johnson était encore Premier ministre, n’avait pas encore été promulguée, ajoutant que « tout le monde a essayé de souligner l’importance de ce projet de loi ».

Sunak s’est fixé la semaine dernière un nouvel objectif de ramener la migration en dessous du niveau dont il a « hérité » en tant que Premier ministre, qui était d’environ 500 000 arrivées nettes par an. Braverman avait précédemment déclaré qu’elle pensait que les arrivées nettes devraient être inférieures à 100 000 par an.

Le Premier ministre a fait de la tâche difficile d’arrêter les traversées de petits bateaux une mission centrale de son gouvernement. « Je pense que la migration illégale est sans aucun doute la priorité du pays, et vous pouvez voir tout le travail que j’y consacre », a-t-il déclaré.

Une source n ° 10 a déclaré: «En tant que chancelier, le Premier ministre a investi plus de 3 milliards de livres sterling dans le système d’asile du Royaume-Uni, dont 85 millions de livres sterling supplémentaires par an pour améliorer le système de traitement des demandes d’asile et renforcer la sécurité aux frontières. En tant que Premier ministre, il a mis un accent sans précédent sur la lutte contre la migration illégale et l’arrêt des bateaux, ce qui en fait l’une de ses cinq priorités.