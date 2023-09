Suella Braverman a-t-elle raison de dire que le multiculturalisme a échoué ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

UNLes contrecoups continuent de se faire sentir suite au discours incendiaire de Suella Braverman sur l’immigration. Dans l’une de ses remarques les plus controversées, elle a parlé d’un « défi existentiel pour les institutions politiques et culturelles de l’Occident » et a déclaré que le « dogme erroné du multiculturalisme » a permis à des gens de venir en Grande-Bretagne dans le but de « saper la stabilité ». et menacer la sécurité de la société ». Certains peuvent se demander où mènent de telles pensées.

La Grande-Bretagne est-elle une société multiculturelle ?

C’est en grande partie le cas, mais la tendance varie énormément. Certaines régions de Grande-Bretagne n’ont pas beaucoup changé depuis des décennies. D’autres villes se sont transformées de manière célèbre : Londres, Slough, Leicester, Bradford et Birmingham, entre autres. Ces dernières années, l’immigration en provenance d’Europe de l’Est a été relativement élevée dans l’est agricole de l’Angleterre, dans des endroits comme Boston dans le Lincolnshire.

Il est juste de dire que la composition ethnique du pays a beaucoup changé au cours du siècle dernier et que l’immigration a été élevée ces dernières années, par rapport aux normes historiques.

Cela en dépit du fait que ce qui est aujourd’hui le Royaume-Uni a vu des vagues de migrants en provenance d’Irlande et du reste de l’Europe, y compris des réfugiés huguenots et juifs, et que les personnes de couleur existent depuis de nombreux siècles.

Le multiculturalisme est-il une mauvaise chose ? Est-ce que ça a échoué ?

La plupart ne le pensent pas et, malgré certains troubles sociaux à caractère racial au fil des ans, les problèmes économiques et sociaux de la Grande-Bretagne ne sont pas évidemment liés au multiculturalisme.

Ainsi, la Grande-Bretagne a connu un chômage de masse et une pauvreté généralisée dans les années 1930 et une croissance économique relativement lente des années 1950 aux années 1980, indépendamment de la migration ou de la tendance au multiculturalisme.

En effet, le pays a connu sa croissance la plus rapide de l’après-guerre, entre les années 1990 et le krach financier de 2008, lorsque la migration économique (parfaitement légale) était inhabituellement élevée.

Que faire si les objectifs du multiculturalisme sont considérés comme ayant « échoué » ?

C’est la question délicate que Braverman a laissée en suspens.

Si vous pensez que les gens qui apprécient leur propre religion, leurs traditions culturelles, leurs langues, leurs vêtements, leur cuisine, leurs événements communautaires et leurs liens avec leur passé sont un problème et mauvais pour la cohésion de la nation, que diable êtes-vous censé faire à ce sujet ? Forcer tout le monde à adopter une sorte de monoculture britannique imaginaire qui n’a jamais vraiment existé ?

Forcez-vous tout le monde, y compris les athées de toutes couleurs, à être chrétien parce que « tout le monde allait à l’église » autrefois (même s’ils n’y allaient pas, et s’ils le faisaient, ils ne croyaient pas en Dieu) ? Le méthodisme ou le catholicisme sont-ils mis de côté parce qu’ils ne constituent pas l’Église établie ? Faut-il, comme la France, interdire les symboles religieux et s’habiller dans certains lieux publics ?

Pourrions-nous tous être multiculturels ?

Bien sûr. Les identités culturelles multiples sont une réalité – gay et sikh ; hétéro, végétarien et chinois ; trans, socialiste et mixte jamaïcain-irlandais ; Anglo-saxons, bisexuels et anti-monarchistes, etc. Nous n’avons pas besoin de nous conformer aux définitions arbitraires de qui que ce soit, et nous ne le pourrions pas si nous essayions. Dans une certaine mesure, chaque être humain est « multiculturel » au sens large, et les divisions que le ministre de l’Intérieur cherche à dessiner deviennent donc absurdes.

Mais ne devrions-nous pas tous partager les « valeurs britanniques » ?

Oui, et nous le faisons. Mais des personnes de toutes origines culturelles peuvent les partager car elles sont assez vagues et généralement consensuelles. Certaines personnes ne seront pas d’accord avec d’autres et auront tendance à être intolérantes à l’égard de la liberté d’expression, dédaigneuses de la démocratie ou misogynes. Il y a donc quelque chose dans l’idée selon laquelle le partage des valeurs rend la société plus solide, et il faut se méfier de ceux qui souhaitent rejeter ces valeurs. Pourtant, lorsque les gens doivent vivre légalement dans une société, ces valeurs ont tendance à prévaloir dans tous les cas.

Certaines couches de la société peuvent rejeter nos comportements tolérants. Ils ont droit à leurs opinions, mais si de telles personnes, par exemple des extrémistes islamistes ou des néofascistes – et de quelque couleur que ce soit – cherchent à agir en conséquence, ils seront retenus et, si nécessaire, punis. Il en a toujours été ainsi, même à l’époque de la guerre, lorsque nous enfermions les sympathisants nazis. Les migrants et les générations successives n’ont pas plus ou moins de propension que quiconque à rejeter ces valeurs fondamentales partagées, et lorsqu’ils le font et transgressent nos lois, le système judiciaire peut s’occuper de l’affaire. Autrement, il s’agit de permettre aux gens de travailler dur et de gagner leur vie comme ils l’entendent.

Elle ne se soucie pas beaucoup de Leicester, n’est-ce pas ?

Suella Braverman pourrait en avoir pour la ville en raison de sa fière réputation de foyer tolérant et paisible pour des gens du monde entier vivant côte à côte. C’est également une ville qui a accueilli de nombreux réfugiés, de l’Allemagne et de l’Autriche d’avant-guerre à la Serbie, en passant par l’Ouganda et la Somalie. Quoi qu’il en soit, bien qu’il connaisse peu la ville, Braverman la choisit une fois de plus pour l’attaquer. Vraisemblablement, elle pense à un épisode inhabituel où le résultat d’un match de cricket a provoqué des tensions intercommunautaires.

Dans l’ensemble, l’expérience de Leicester réfute ses craintes concernant une société multiculturelle et confirme sa tendance à exploiter les questions les plus sensibles à des fins politiques personnelles. Malgré son parcours personnel – sans importance, de toute façon – son discours incendiaire la désigne comme un Enoch Powell de notre époque.